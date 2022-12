Hup dan, Achterhoekse hork, oerend hard die trap op

Rector Jeroen Sanders op de regenboogtrap van het Gerrit Komrij College in Winterswijk. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een regenboog is een wonderschoon natuurlijk en onverwacht cadeautje voor alle aardbewoners, en kan dus door geen enkel persoon of beweging als monopolie worden geclaimd.

De Winterswijkse jongeren die in het Gerrit Komrij College die trap niet durven te gebruiken (Ten eerste, 30/11) kunnen toch zeggen: ‘Ik hou van de aarde, van de natuur en van de sterren.’ Of: ‘Die kleuren fleuren mijn humeur op na de wiskundeles.’ Bij de trap staat de zeer multi-interpretabele zin ‘ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie jij wil zijn’.

Nou hup dan, Achterhoekse hippie, homo, hork of hiphopper, die trap op, oerend hard.

Marcel Gerrit Jans, Groningen

Verpakkingsplastic

Soms ben ik heel blij met Brussel. Eurocommissaris Frans Timmermans en Diederik Samsom pakken de wegwerpindustrie aan. Plastic van Albert Heijn, Jumbo en Kruidvat vervuilt zelfs de stranden van Bali, helemaal in Indonesië. Schande.

Jarenlang hebben de plasticboeren met smoezen recycling tegengehouden. En een biokomkommer hoeft echt niet in plastic. Dus ruim baan voor de bioboeren.

Piet Hartman, Altena

Eerlijk?

Als ouders rijk zijn kunnen zij hun kinderen zo’n 5.500 euro per jaar schenken, belastingvrij. Dit gebeurt ongeveer 85 duizend keer per jaar. Totaal: bijna 480 miljoen euro. Als je in de bijstand zit, mag je 1.200 euro ontvangen. Als alle 400 duizend bijstandsgerechtigden dat voor elkaar krijgen, gaat het óók om 480 miljoen. Je zou bijna denken dat het eerlijk is.

Klaas Bisschop, Hoorn

Voetbalbroek

Aangezien voetballers regelmatig hun broekspijpen optrekken wordt het misschien tijd voor een ouderwetse kortere sportbroek?

Esther Frentz, Elst

Zaak-Arib

Dank voor het artikel van Avinash Bhikhie en Natalie Righton over wie de baas is in de Tweede Kamer . Na de publicaties in NRC en de rondgang in de talkshows geeft dit mij toch wel wat meer inkijk in de achtergronden en de machinaties die hebben geleid tot deze situatie.

We moeten nog geruime tijd wachten op de resultaten van het onderzoek. Maar mij bekruipt het gevoel dat het leven simpeler in elkaar steekt dan soms wordt gedacht.

Neem een grote organisatie, plaats aan het hoofd een groep ego’s – waarmee ik overigens niks negatiefs bedoel – en zet daarboven een voorzitter met een breed takenpakket en eveneens een ego. Bedenk daarbij dat dit geheel ook nog onder continue spanning staat uit allerlei hoeken. Dat is toch vrágen om moeilijkheden?

Henk Schell, Bennebroek

Adhd

Het artikel over inclusiviteit in het hoger onderwijs stipt een interessant vraagstuk aan rondom ‘psychische stoornissen’ in onze maatschappij. Hoewel verleidelijk is om anders te denken, is adhd geen diagnose (ziekte) maar een classificatie; een naam voor een cluster symptomen. Het kan dus niet dienen als oorzaak voor overprikkeling en vermoeidheid en zodanig niet als reden voor wel of niet mee kunnen komen in de maatschappij.

Wat zijn psychische stoornissen dan wel? Ervan uitgaande dat elk mens anders is, is het onvermogen om aan maatschappelijke eisen te voldoen een belangrijk criterium. Echter, aangezien de maatschappij is ingericht op de gemiddelde mens zullen mensen die daar verder van af zitten, bijvoorbeeld qua concentratievermogen, het moeilijker hebben. Zij leveren kritiek op juist die inrichting van maatschappelijke instituten.

De vraag is: tot hoever moet elk mens in staat worden gesteld het beste uit zichzelf te halen en in welke mate stellen we als maatschappij eisen aan het individu? Waar ligt die grens? Moet ik ook worden aangenomen op de Toneelacademie, terwijl ik geen talent hebt voor acteren?

Stephanie Dijkstra, Gz-psycholoog, Amsterdam

ABN Amro

Met afgrijzen las ik de brief van Frank Huisman en Gemmie Thissen over de houding van ABN Amro inzake de rekening van de vertrokken Oekraïense vluchtelingen. Het voerde mij terug naar de tijd dat ik werkte in een boekhandeltje in Amsterdam. Vaste klant was mevrouw De Haas, een kleine Joodse vrouw.

Zij vertelde mij ooit dat ze in het concentratiekamp gevangen had gezeten. Eenmaal terug in Nederland, kreeg zij een rekening van achterstallige kosten en belastingen die waren opgelopen tijdens haar afwezigheid. De geschiedenis herhaalt zich... en ik schaam mij kapot.

Anne de Niet, De Bilt

Woord van het jaar

Ja hoor, daar is-ie dan, op de valreep, het leukste woord van het jaar: dooreetkruidnoot.

Maarten Kools, Amsterdam