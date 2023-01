Hun partner, hun hond en hun spulletjes

Zomaar een dinsdag in de Kamer. Dat betekent dat je het eerst met z’n allen kunt hebben over een zak die over het hoofd van een minderjarige asielzoeker is getrokken, en dat er even later feest is, met een lintje, speeches en de gehele familie van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, want hij neemt afscheid.

Argumenteren en feliciteren. In vele, vele vormen.

Conny Helder, de VVD-minister voor Langdurige Zorg en Sport, wordt bevraagd door Fleur Agema. Want: in de ziekenhuizen liggen honderden uitbehandelde mensen omdat er geen plek is in verzorgingstehuizen.

PVV’er Fleur Agema zegt ‘sloopkogel’ en ‘ongelofelijk gerommel in de marge’. Conny Helder: ‘De woorden sloopkogel en gerommel in de marge zou ik niet in de mond nemen.’

Na een tijdje debatteren besluit Conny Helder het over een andere boeg te gooien. De ‘preferentie’ van ouderen is, zegt zij, ‘dat mensen kunnen blijven wonen met hun partner en hun hond en hun spulletjes en hun leven’.

Dat is zo. Mensen willen het liefst wonen met hun partner, hun hond, hun spulletjes en hun leven. Maar het is een wonderlijk argument. Uitbehandelde mensen liggen te lang in het ziekenhuis omdat er te weinig verzorgingshuizen zijn. Uitbehandelde mensen liggen niet te lang in het ziekenhuis omdat er te weinig verzorgingshuizen zijn omdat mensen liever wonen bij hun partner en hun hond en hun spulletjes.

Eric van der Burg, VVD-staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, krijgt vragen omdat kinderen in gesloten asielzoekerscentra een klap hebben gekregen, of een zak over hun hoofd, van medewerkers, als straf, zonder dat de jeugdinspectie het wist.

Eric van der Burg vindt niet elke zak die je over je hoofd krijgt zomaar een zak, want het gaat om een spuugzak. Die krijg je op je hoofd als je naar medewerkers spuugt. En hij vindt ook niet elk kind een kind. Iemand van 17, vindt Eric van der Burg, is een jongere. En iemand van 17, zegt hij ook, heeft al dienstplicht. Met andere woorden: een alleenstaande asielzoeker van 17 is een hele vent, die mag je een spuugzak op zijn hoofd zetten. Hij eindigt met de oud-Hollandse wijsheid: ‘De beste manier om een spuugzak te voorkomen, is niet spugen.’

Meteen na het Vragenuur is het feest. Gert-Jan Segers kondigde anderhalve week geleden zijn vertrek aan, en nu neemt hij afscheid. Wat hij gaat doen, weet niemand, Segers zelf ook niet, maar in zijn Twitterbio staat: ‘Onderweg naar m’n tuinhuisje’. Segers’ sociale media zijn volgestroomd met bedankjes van kiezers, waarop hij steevast reageert met de bidhandjesemoji. Eindelijk weten we waar die verder zo irritante emoji wél gepast is: als respons van een christelijk leider op bedankjes.

In Segers’ afscheidsbrief prijst hij Farhad, die in de Kamer de cappuccino’s maakt, en hij spreekt de hoop uit dat Nederland niet op algeheel verval afstevent.

Daarna ontstaat de felicitatierij uit de hel. 149 Kamerleden drommen om Segers heen. Maar Gert-Jan Segers is overduidelijk op talloze huwelijken, begrafenissen en partijdagen geweest. Elk Kamerlid begroet hij opgeruimd, met een precies lang genoeg minigesprekje.

Vrouwen krijgen drie kussen, mannen een handdruk. Lekker traditioneel.

Dat gaat even goed – Carola Schouten krijgt drie kussen, Segers’ opvolgster Mirjam Bikker krijgt drie kussen. Maar dan is Dilan Yesilgöz (VVD)aan de beurt, en zij geeft Segers een hug. Het hek is van de dam. Soms is het omhelzen. Dan weer kussen. Soms krijgt hij een hug en één kus. Sophie Hermans (VVD) doet een hug, drie kussen en een boeket. Jesse Klaver(GroenLinks): bro hug en liefdesklap. Fleur Agema schakelt plots terug naar de ferme handdruk. Thierry Baudet (FvD) laat, verdiept in een schaakspel op zijn telefoon, een heleboel mensen in de rij voorgaan en blijkt eenmaal bij Segers aangekomen zo iemand te zijn die te close praat terwijl hij aanhoudend je hand schudt.

Gert-Jan Segers blikt of bloost niet. Het tuinhuisje. Hij is er bijna. Bidhandjes.