Humberto Tan regisseerde in Zomergasten de perfecte RTL-avond op de NPO

Een warm welkom was het niet, voor RTL-presentator Humberto Tan, op de NPO-caravan van de eerste Zomergasten dit seizoen. Podcastmakers Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman hadden in Weer een dag geklaagd dat Tans Zomergasten het failliet van de intellectuele komkommertijdmarathon zou betekenen, en ook op sociale media werd Tan door velen te licht, glad, ja eigenlijk gewoon te RTL bevonden. Dat gesputter had Tan ook bereikt ja, maar dat zag je niet aan ’m af, want dat gunt-ie ze niet.

Recht je rug en kijk wat je zelf kunt doen, hing op een denkbeeldig spandoek boven Tan (56) en Zomergasten-presentator Janine Abbring. Een levenshouding die hij erfde van zijn maatschappelijk geëngageerde, alleenstaande moeder, Hilly Axwijk. In het eerste fragment uit Van gewest tot gewest zagen we Hilly door de Bijlmermeer lopen, en even ferm een jongen op straat toespreken waarin je de jonge Humberto kon zien: ‘Daar kun je toch wat bij leren?’, vroeg Hilly, ‘Je bent toch niet stom?’ Het fragment was door de redactie aangedragen, hoorden we – ook Tan koos in lijn van voorgaande jaren geen spervuur van geinige filmpjes, maar fragmenten in dienst van zijn levensverhaal en -visie.

Op dat lauwe welkom kwamen we nog even terug bij een fragment uit het Polygoonjournaal uit 1975, waarin we zagen hoe Surinamers die na de onafhankelijkheid in Nederland kwamen wonen werden ‘verwelkomd’: als gasten die werden geweerd uit de mutvolle steden. De Bijlmer werd het dus, een wijk die lage verwachtingen schiep waarnaar Tan zich niet schikte: hij zat op het gymnasium en schaken. Dat wekte bij een vriendinnetje thuis verbazing: ‘In mijn ogen ben je maar iemand uit de Bijlmer, dus kun je nooit wat zijn’, zo voelde het, zei Tan, en zo voelde ook de verbazing over zijn Zomergasten. ‘Jij, hoezo jij?’ Het had de jonge Tan niet geschaad hoor, verzekerde hij Abbring, maar voor jongeren die het minder voor elkaar hebben kan zoiets wél lastig zijn.

Vandaar dat Tan zich de afgelopen jaren vaker uitspreekt tegen racisme en ongelijkheid, bijvoorbeeld als lid van de commissie Mijnals, die de KNVB en Rijksoverheid gevraagd en ongevraagd advies geeft over ongelijkheid. ‘Op zijn best klinkt het vrijblijvend’, vond Abbring. ‘Ik geloof in: gestage drup holt de steen’, zei Tan, een motto dat hij voortdurend laat vallen. ‘Je kunt het op een heel activistische manier doen en je kunt het op een rustige manier doen.’

Dat is strategie, bleek uit een fragment over de overleden rechter van het Amerikaanse hooggerechtshof Ruth Bader Ginsburg. Bader Ginsburg vocht voor vrouwenrechten in Amerika via een zaak waarin juist een mán werd benadeeld: daar kon de jury zich goed in inleven. ‘Het is heel slim als je weet tegen wie je moet praten’, zei Tan. Niemand tegen de haren instrijken, maar je inleven in je publiek om vooruitgang te boeken: het plan van Tan, ook zondagavond, tegenover de vaak witte Nederlandse kijker.

Het resulteerde in een doordacht en boeiend, maar ook veilig positivo-programma: Tan zegt niet gauw iets waar je iets op tegen kunt hebben, wijst alleen op klinkklare misstanden (zoals racistische spreekkoren jegens voetballer Mendes Moreira), onderbouwt zorgvuldig en kiest grote maatschappelijke thema’s als racisme, ongelijkheid en natuurbescherming. Op een glazuurverwoestend fragment uit America’s Got Talent na dan. Maar ook dat verhaal, over een doof meisje dat natuurlijk toch kon zingen, gaat over doorzetten ondanks achterstand.

Tan sluit aan bij Robin van Persie, die in de podcast High Performance zijn voetballende zoon van 13 ‘losersmentaliteit’ verweet als die klaagde dat hij had verloren: ‘Je geeft hem de schuld, haar de schuld, maar ik hoor niets over jezelf. Winnaars nemen de touwtjes in handen.’ Bruggetje naar Tans gecancelde talkshow RTL Late Night: ook dat had hij zichzelf te verwijten. ‘Televisie maak je niet alleen, dat hoef ik jou niet uit te leggen’, zei Abbring. Tan is hard voor zichzelf, wat bij Abbring de neiging losmaakte het steeds voor haar gast op te nemen – ze wil iets te graag als vrienden uit elk gesprek weglopen. Abbring stuitte ook op de strategie: wie omstandigheden (zoals ongelijkheid) een grotere rol toebedeelt, wie naar buiten wijst, komt in de kwetsbare positie van underdog, en daar zit een winnaar liever niet.

Showman Tan wist precies wat hij wel en niet wilde laten zien. ‘Tv is informatie, inspiratie, maar het is ook vermaak.’ Hij liet een fenomenaal tapdansfragment zien van de Nicholas Brothers, en wat hij zoal leerde op TikTok. ‘Je ziet er vaak veel… onderwerpen die ik niet per se op school geleerd heb’, zei Tan voorzichtig, waarmee hij hintte op de lacunes in geschiedenisboeken over zwarte cultuur. Een fragment over wolven die in staat zijn rivieren te veranderen, een zogeheten trofische cascade, werd een pleidooi voor nuance, want niets is zwart-wit, zei Tan, niet bij de wolven en nergens niet, en ook daar kun je niets op tegen hebben.

Tan besloot met fragmenten ter ere van zijn broer Patrice, die al in 1992 aan aids is gestorven. ‘Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik te maken kreeg met hartzeer.’ Een geneesmiddel kwam net te laat. Abbring poogde nog het gesprek richting tranendal te sturen: ‘Denk je dat het nut zou kunnen hebben voor jou om je wel meer dingen te herinneren?’ Ze stuitte op een gladde steen.

Toch was het in zeker opzicht een perfecte RTL-avond op de NPO, met informatie, inspiratie en vermaak. Met maatschappij, sport en spel, Amerikaans sentiment en een ongezonde winnaarsfocus. Wie wilde zag die onverzettelijke winnaar, een ander een Humberto die zich harnaste in de winnaarsmentaliteit om maar niemand boos te maken. Als je de Zomergasten van Humberto Tan als een wedstrijd zou zien tussen hem en de haters, was de zege voor Tan, al zou hij zelf braaf zeggen dat het niet zwart-wit hoeft te zijn.