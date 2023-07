Humanere hulp bij een voltooid leven, zou ook bij hulpverleners en nabestaanden veel leed schelen

Politie en hulpverleners bij een zelfdoding in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Beeld ANP

Tegennatuurlijk

Blij verrast was ik met deze uitspraak van Corendon-ceo Steven van der Heijden: ‘Het zit niet in je natuur om iets te doen wat je ­eigen einde bespoedigt.’ Totdat ik de eraan voorafgaande vraag nog eens las. Zijn antwoord ging helemaal niet over zijn eigen ­einde, noch over het einde van mij en mijn dierbaren. Hij doelde op het einde van het verdienmodel van Corendon. En daarom mag hij van zichzelf zonder scrupules tegen de natuur ingaan. Ik sta weer met twee voeten op de brandende aarde.

Imma Muris, Nuth

Shell-Corendon

Het verhaal van Steven van der Heijden van Corendon is vergelijkbaar met dat van Shell. Waar vraag naar is, dat leveren we. Ook bestuurders van grote ondernemingen zijn maar een klein radertje in het systeem.

Maar alle kleine beetjes bij elkaar bepalen waar het systeem zich naartoe ontwikkelt. Je kunt een systeem zien als een organisme dat groeit waar ruimte is, als een boom die groeit naar het zonlicht of verdort zonder water. Dus wat zetten we in het zonlicht en wat geven we water?

Fred Verhaaren, Zoetermeer

Schuld

Maar wat niet mag worden onderschat is het aandeel van private schuldeisers, bijvoorbeeld achter de schulden van westerse landen. De schulden van de één zijn de vorderingen of tegoeden van de ander. Het eerste gaat over schuld-

eisers, het tweede over ontvangers van gelden die bij aankopen via schulden binnenstromen. Als deze op hun geld blijven zitten, kunnen kredietnemers hun schulden niet afbetalen. Kopers moeten ook ­kunnen verkopen.

Oxfam Novib is één van de weinige ngo’s die de gigantische concentratie van vermogen bij weinigen thematiseert. Zij concentreren zich echter te eenzijdig op financiële vermogens. Want zonder vermogen en schulden samen te zien, is er geen oplossing mogelijk voor de schuldencrisis. De vaststelling van Bertolt Brecht, ‘Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich’, is helaas voor een wezenlijk deel juist.

Rob Maris, Kreuzau (Duitsland)

Voltooid leven

Waarom blijft het zo moeilijk om autonoom, op een menselijke manier, te kunnen te kunnen kiezen voor een zelfgekozen dood? Steeds meer mensen denken daarover na, willen niet volkomen afhankelijk thuis of in een verpleeghuis eindigen.

Jaren geleden las ik in de Volkskrant de volgende mooie woorden van een ­oudere dame, die haar leven voltooid vond: ‘Ik merk dat ik uit het leven groei. Een natuurlijk proces waardoor ik langzaam vervreemd van de maatschappij en van de tijd waarin ik leef.’

Overheid, luister naar mensen. Maak goede wetgeving en haal een zelfgekozen dood uit de schimmigheid van afkeuring en verbod. Laat mensen zelf de dood mogen, en kunnen kiezen. Dat doe je echt niet op een regenachtige middag als het even tegenzit.

Joke van der Wee, Amersfoort

Voltooid leven (2)

In de hele discussie rondom voltooid leven worden twee groepen vaak vergeten: de door zelfdoding getraumatiseerde nabestaanden en hulpverleners. Wat politiemensen, ambulancemedewerkers en brandweerlieden telkens voor hun kiezen krijgen bij een zelfdoding is niet te beschrijven.

De politie moet daarnaast ook de eveneens zwaar aangeslagen getuigen en naasten opvangen of slecht nieuws brengen. In mijn tientallen jaren als leidinggevende bij de politie heb ik te veel medewerkers afscheid zien nemen van het werk op straat, of het vak definitief zien verlaten, door opgelopen trauma’s. Enkele mij bekende collega’s pleegden zelfmoord.

Het zou álle betrokkenen gegund zijn dat de ruim 1.900 mensen die jaarlijks een eind aan hun leven maken, onder begeleiding kunnen kiezen voor een humaner einde.

Han van Nes, Apeldoorn

Autoverbod

Het schip dat nu bij de Waddenzee door een elektrische auto in brand staat, is niet het eerste. In februari 2022 brak er brand uit op de Felicity Ace door een elektrische auto. Het schip zonk na een langdurige brand met bijna vierduizend auto’s aan boord. Er zijn meer incidenten, zoals in de Noorse stad Stavanger. Daar stortte in januari 2020 een parkeergarage in na een brand die begon in een elektrische auto.

Nu zijn elektrische auto’s veelal nog nieuw en vliegen zelden in brand, maar hoe is dat als ze ouder worden? Als ze eenmaal branden, is dat zeer fel en niet uit te krijgen. Stel je voor dat het op de ferry naar Harwich gebeurt? Dan is het te hopen dat het aantal doden en vermisten beperkt blijft. Sinds begin dit jaar zijn op de ferry’s van een maatschappij in Noorwegen geen elektrische auto’s meer toegestaan.

Moeten we elektrische auto’s in Nederland niet ook verbieden op ferry’s en in parkeergarages en kelders? Of wachten we tot er een ramp is geweest?

Chris Hooijkaas, Wassenaar