Hulpprogramma’s zijn ongemakkelijk om naar te kijken. Ook als ze met de beste bedoelingen zijn gemaakt

Toen Sean 22 jaar oud was, leek zijn leven nog een invuloefening. Hij zou zijn masterdiploma halen aan de Engelse universiteit waar hij dankzij zijn dubbele nationaliteit studeerde. Daarna wachtte het expatleven. En uiteindelijk een koophuis, auto voor de deur, een gezin. Maar verder dan het tweede studiejaar kwam hij door een gok- en wietverslaving en een psychose niet. Acht jaar en een schuld van bijna een ton later, klinkt huisje-boompje-beestje heel ver weg, zegt Sean.

Mert maakt een tosti saté. Beeld KRO-NCRV

Het aantal jongeren onder de 24 met financiële problemen is de afgelopen vijf jaar met 70 procent toegenomen, vertelt presentator Edson da Graça in de intro van Uit het rood. De effecten van de geldproblemen zijn bekend: ‘Ik voel me arm, dik, dom en stom’, zegt Sean tegen Da Graça, die vijf jongeren met schulden volgt. Ze worden gekoppeld aan een sociaal bewogen ondernemer die helpt hun leven wat op orde te brengen.

Want rekeningen betalen is het laatste waarmee je bezig bent als je moet overleven. Als Mert (25) wakker wordt, is zijn eerste gedachte: ‘Waar ga ik vanavond slapen? Dat is de battle die ik elke dag weer aan moet.’ Meestal lukt hem dat wel, maar veel tijd voor iets anders blijft er niet over. Hij leeft één dag tegelijk, zo blijft het behapbaar.

Mert kan met zijn charisma en talent bergen verzetten, dat zie je meteen, en toch loopt zijn leven telkens vast. Ondanks zijn situatie is het hem gelukt een baan en een logeeradres bij een collega te regelen, maar die raakt hij beide ook snel weer kwijt als hij de targets niet haalt. Voor hij het weet brengt hij zijn dagen en nachten weer op Schiphol door. En dan begint alles opnieuw.

In aflevering twee komt hij terecht bij Happy Tosti, een lunchroom in Den Haag waar mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar staat de opgewekte eigenaar klaar om te helpen. Hij is verbaasd dat hij met een dakloze te maken heeft, zo netjes en goed gekleed komt Mert op hem afgestapt. Ze hebben er zin in, maar voordat de echte hulpverlening kan beginnen, moet Mert eerst laten zien of hij een fatsoenlijke tosti saté kan maken, want het blijft wel televisie.

Hulpprogramma’s blijven ongemakkelijk om naar te kijken. Ook als ze, zoals Uit het rood, overduidelijk met de beste bedoelingen zijn gemaakt (Edson da Graça zat nota bene vroeger zelf in de schulden, vertelt hij) en inzicht geven in ingewikkelde problematiek. Dat komt door de belofte die de titel doet. Onwillekeurig zit je, net als bij goedkope formulefilms, te wachten op de ‘ontknoping’, een schuldenvrij leven voor Mert, Sean en de andere deelnemers. Die verwachting botst met de oprechte interesse in de jongeren die het programma ook oproept. En dat heeft iets... ja, ongemakkelijks.