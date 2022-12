Houdt Qatar foute westerlingen een spiegel voor?

De Nederlandse houding ten aanzien van het WK voetbal in Qatar is weer eens van een ongekende miezerigheid, zowel van de KNVB als van het kabinet.

Het nationale team van Iran durfde het aan om, als steunbetuiging aan de opstand tegen het eigen tirannieke ayatollahregime, tijdens het eigen volkslied de eerste keer te zwijgen, ondank alle dreigende repercussies thuis. De bezoekende sportministers van Duitsland en België droegen als duidelijk statement inzake de Fifa-chantage openlijk de OneLove-band, zonder dat beiden aansluitend in een Qatarese kerker verdwenen. De Duitse voetbalploeg poseerde, na het verbod die band te dragen, demonstratief voor een foto met de hand voor de mond.

En het Nederlandse elftal? Dat deed het al bij voorbaat al in de broek. ‘We willen wel winnen’, daar kwam het op neer, en sport en politiek hadden toch echt niets met elkaar te maken. Louis van Gaal, niet de enige ver over het paard getilde sportheld die dit land rijk is, maakte al snel duidelijk dat het nu afgelopen moest zijn en hij geen gezeur meer wilde: we zijn er vanaf nu alleen voor de sport.

En het Nederlandse kabinet? Premier Rutte had al maanden geleden met zijn – zelfs voor zijn doen zeldzaam stupide – commentaar op de duizenden dode bouwvakkers de toon voor de toekomst gezet: we juichen voor het team, niet voor de tribunes.

Speldje

Sportminister Conny Helder koos dus voor een heel klein speldje. ‘Zo’n speld is toch ietsje chiquer dan zo’n band’, aldus directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen. Dat voelde namelijk niet alleen prettiger voor de KNVB, maar ook prettiger voor de minister zelf, dat dat speldje niet zo zichtbaar was, anders was het zo provocerend, en zou die lieve emir er misschien aanstoot aan kunnen nemen. Die voelde zich vast toch al ongemakkelijk met een ongesluierde vrouw naast zich op die verdoemde tribunes die van Rutte niet op luidkeels gejuich rekenen mochten.

Helder sloeg met haar o zo chique speldje een extra modderfiguur, omdat de minister van Justitie van Qatar wel demonstratief een band had omgedaan, eentje waarmee hij steun betuigde aan de Palestijnse zaak. Nu valt er dienaangaande inderdaad heel veel over westerse (en zeker Nederlandse) hypocrisie en met-twee-maten-meten te zeggen, waar inzake de illegale Israëlische landroof stelselmatig weggekeken wordt – Poetin heeft zoiets niet helemaal nieuw uitgevonden. Niet dat de Qatarese minister wél ook maar iets om het lot van gewone Palestijnen geeft; dat is, net als bij al zijn steenrijke soortgenoten in de Golfstaten, alleen maar retoriek voor de tribune.

Maar ik ben wel benieuwd hoe nu Fifa-maffiabaas Infantino reageert, die politiek bedrijven op het WK verboden had. Wordt de emir nu de toegang tot de eigen tribune ontzegd? Of kruipt Infantino zometeen weer op de knieën, nadat hij al onder druk van Qatar op het laatst allerlei vrijheidsbeperkende maatregelen had geaccepteerd dan wel zelf doorgevoerd?

Nu de WK-buit binnen is, heeft de emir duidelijk geen boodschap aan eerdere afspraken, die hij als religieus-cultureel ontoelaatbare concessies had gezien. Zo kon de voorzitter van de organisatie van het WK voetbal in Qatar, Hassan al-Thawadi, van de week ook op achteloze wijze erkennen dat het aantal bouwdoden geen drie, maar het honderdvoudige bedragen had. Hoe moet Infantino, die tot dan toe alle leugens met verve verdedigd had, zich nu voelen? Die rukt zich nu vast van wanhoop over zijn eigen ongeloofwaardigheid de haren uit het kale hoofd.

Buikspreekpop

Eerder had Infantino nog gemeend tegen westerse mensenrechtenactivisten uit te moeten varen, onder verwijzing naar drieduizend jaar Europees wangedrag. Poetin, die recent in zijn tirade tegen het ‘satanische’ Westen ook met het westerse slavernijverleden schermde, zal het met genoegen hebben genoteerd. Met zo’n gewillige buikspreekpop in de oppermachtige wereldvoetbalbond is het financieren van al die narcistische wappies rond Thierry Baudet niet meer dan antidemocratisch gefröbel in de marge.

Nu valt er ongetwijfeld ook het nodige te zeggen over de uitbuiting van buitenlandse arbeiders in Europa en zeker ook in Nederland, in de kassen en de bouw. Over hun beroerde huisvesting in Duitse grensgemeenten bijvoorbeeld, waarmee inhalige werkgevers ten behoeve van hoge winsten en minimale kosten een deel van het probleem letterlijk over de heg bij de buren hebben gekieperd.

Maar laat het ten onzent nu juist die ene rechtse politieke partij zijn die daarmee het minste in haar maag zit, die nu ook in Qatar niet zeuren wil en het economisch eigenbelang vooropstelt – ja, die van de chique speldjes en de niet toegejuichte tribunes – terwijl de critici van de Qatarese misstanden ook degenen zijn die als eerste soortgelijke misstanden in eígen land aankaarten.

Koloniaal koeliesysteem

In dat opzicht bestaat er nog een interessante parallel. De voorstanders van niet-zeuren pogen de critici tot zwijgen te brengen door te stellen dat de Qatarezen zelf trots zijn op de WK-organisatie. Ja, dat zal wel: de Qatarezen zelf. Die vormen de rijke 10 procent van de totale bevolking. Qatar is een decadente slavenstaat, die aan het koloniale koeliesysteem van Nederlands-Indië herinnert: een almachtige bovenlaag op etnische apartheidsbasis, welvarend en zelfgenoegzaam, over de ruggen van de rest. Ook iets waar indertijd rechtse kringen in Nederland overigens geen erg groot probleem in zagen, en evenmin nog lang nadien.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus.