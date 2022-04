Houd op met ‘verhalen’ vertellen, dat is in de plaats gekomen van waarheidsvinding en de feiten

Vroeger vertelden mensen elkaar sprookjes, nu vertellen ze ‘verhalen.’ Of is het andersom? Storytelling is al jaren een hype in zowat elke organisatie. Maar ook individuen, of dat nu Doutzen Kroes, of een slachtoffer van de toeslagenaffaire, of Willem van Oranje is, ze kunnen een ‘story’ hebben. Sommige mensen vinden het zelfs hun recht dat iedereen hun ‘verhaal’, meestal een verpakte mening of ervaring, moet kennen.

In zijn Kersttoespraak voedde Willem-Alexander dat idee en stelde dat iedereen een verhaal heeft dat gehoord dient te worden. 17 miljoen ware verhalen, ga daar maar een koninkrijk mee bouwen.

Eerder deze maand kwam er een einde aan de succesvolle tv-serie Het Verhaal van Nederland, een losse mix van drama en feiten, die kijkers een gevoel van een bijzondere identiteit gaf. Maar wat moest dit ‘verhaal’, waarvan er gezien het lidwoord maar één is, nu precies voorstellen? Geen kennisoverdracht, maar een soort sprookje, over identiteit? Om in te geloven?

Identificatie

Zodra mensen konden communiceren, vertelden ze elkaar verhalen die een groep cultureel verbond door herkenning, identificatie met een heldhaftige hoofdpersoon en een idee van waardigheid. In de epen vol schoonheid en diepgang die de tand des tijds doorstonden, van Gilgamesj, Homerus’ Illias en Odyssee, het Perzische Boek der Koningen, de Sprookjes van 1001 nacht, tot de werken van Shakespeare, Cervantes, Tolstoj en Dostojevski, schitterden altijd helden die de lezer of luisteraar in de ban hielden. Stuk voor stuk moesten zij eigenbelang opofferen aan keuzes tussen goed en kwaad ten gunste van de hele gemeenschap.

Storytelling nu is afkomstig van marketing van bedrijven. Ieder bedrijf wil de kern van zijn merk de wereld in schreeuwen en hoopt dat een consument dat onthoudt door diens behoeften en verlangens te manipuleren. Binding ontstaat door de klant held van de ‘brand myth’ te laten spelen. Met Apple ben je een revolutionair, met Gillette een echte man en met Chanel een filmster. Doel is platvloers geld, macht (voor een politieke partij of groep) of roem.

De ontwikkeling van kranten in de 17de eeuw tot en met audiovisuele en sociale media hebben mensen in staat gesteld zichzelf of hun belangengroep tot held uit te roepen en hun verhalen breed te verspreiden. Vanwege de moordende concurrentieslag om aandacht, zijn dan de methoden van de marketeers gekopieerd en in stelling gebracht. Inmiddels lijkt iedereen vooral zichzelf te willen verkopen en versplintert de samenleving.

Bewonderen

Het verhaal van nu heeft niet meer het doel om de heldendaden van anderen te bewonderen. Metafysica? Je opofferen voor de groep? Een hoger doel? Deugneus. Waarheidsvinding is niet meer van belang. Feiten zijn dat evenmin. En als je vindt dat je het recht hebt overal je gevoel naar voren te brengen, dan speelt gelukkig verantwoordelijkheid voor wat je zegt ook geen rol meer. Maar het gevoel dat je zelf bij je eigen ‘story’ krijgt des te meer. Gilgamesj, Sheherazade, Odysseus hadden zich stuk gelachen als ze zagen hoe mensen zichzelf als held in hun eigen verhaal beschrijven.

Door eindeloze reeksen verhalen te produceren voedt de maatschappij de onderbuik. Mensen en organisaties vallen samen met hun zelf bedachte verhaal, waarin complexiteit en context worden gemeden. Anekdotes blijven beter hangen dan data.

Hou daarom alsjeblieft op met al die sprookjes te vertellen, waarin zin niet meer van onzin kan worden gescheiden. Feed your head, in plaats van de onderbuik. Laten we individuele belevingswerelden scheiden van feiten. Het is spijtig maar niet elke mening verpakt in een verhaal is even relevant. Er bestaat geen gelijkwaardigheid of democratie van persoonlijke of bedrijfsverhalen. Wat een zelfoverschatting. Onderbouwde analyses en kritieken die de gemeenschap vooruit helpen doen ertoe.

Onzekerheid

En wetenschap vertelt geen verhalen. Een wetenschapper is per definitie nieuwsgierig, stelt vragen, levert nooit een eindproduct en al helemaal geen zekerheid. De boodschap is dan ook: leer met onzekerheid leven. Accepteer dat er geen afgeronde makkelijk antwoorden zijn te geven. Wittgenstein stelde dat hetgeen ‘waar’ is een concept is dat niet verder kan worden geanalyseerd.

Het ‘verhaal’ van Willem Engel of van Thierry Baudet over corona of het klimaat moet niet gehoord worden, omdat zij wetenschappelijke kennis bagatelliseren voor eigen macht en gewin. Hun handelen is onwetenschappelijk en onethisch, omdat zij andere mensenlevens en de aarde in gevaar brengt.

Neem een voorbeeld aan de wetenschappers in Brazilië. Botanici doopten onlangs een nieuwe ontdekte plant Eugenia Quilombola, als daad van verzet tegen president Bolsonaro, klimaat- en corona-ontkenner. Het tweede deel van de naam verwijst naar de nazaten van de slaafgemaakten die zich bevrijdden van onder meer Nederlandse slavenhouders en wonen op de plek waar de plant is gevonden. Zij hebben zwaar onder Bolsonaro’s beleid geleden. De wetenschappers toonden met de nieuwe naam dat het hun taak is om openlijk een president te kritiseren die 660 duizend corona-doden op zijn naam heeft staan, en het klimaat en inwoners vernietigt. De ‘stories’ van de president ontkrachtten ze. Feiten deden ertoe. Geen angst voor de woede van de president, maar een moedige keuze voor mens en natuur. De nieuwe helden, dat zijn zij.

Om zichzelf en kwetsbaren te beschermen is de samenleving dus wel gedwongen te kiezen tussen waar en onwaar, maar ook tussen goed en kwaad. Tenminste, als leiders daar het lef voor kunnen opbrengen in plaats van de boel aan het recht van de sterkste verhalenverteller over te laten.

Tineke Bennema is historicus en in de maand april gastcolumnist op volkskrant.nl.