Hou toch eens op Afrika te zien als een zielig continent

Keniaanse kinderen in Nakuru zingen liederen voor hun school. Beeld Sven Torfinn

In een artikel in de krant van woensdag 28 december beantwoordt Frans Timmermans, Eurocommissaris voor de Green Deal, vragen van jongeren uit verschillende landen over de klimaatcrisis.

In de reactie op de 17-jarige Mary Ekwar, die met man en kind woont in de buurt van Lokitaung in de Keniaanse provincie Turkana, zegt Timmermans: ‘Stel nu dat we versneld zonnepanelen en windturbines naar Afrika brengen en daar gaan produceren met kennis uit Europa en kapitaal uit de hele wereld. Dan kunnen we Afrikanen niet alleen toegang tot elektriciteit geven...’

Er zijn alleen al in Kenia bijna 70 universiteiten. Buurland Somalië telt 18 universiteiten. Dus, wie weet, hebben ze die kennis in Afrika zelf wel. Hou toch eens op Afrika te zien als zielig continent waar het superieure Europa af en toe wel wat aan wil geven.

Marion Augusteijn, Amsterdam

Polarisatie

Nederlanders maken zich zorgen over de polarisatie in de samenleving en de verharding van het debat. Is de Nederlandse polarisatie mogelijk een gevolg van onze bijna obsessieve poldercultuur?

Het polderen roept verwachtingen op. Namelijk dat iedereen mag meepraten, maar vooral dat iedereen voor een deel zijn gelijk krijgt. Dat laatste is echter niet altijd mogelijk, noch wenselijk. Zeker niet gelet op de grote vraagstukken waar we in dit tijdsgewricht mee hebben te maken, die een grote bestuurlijke besluitvaardigheid eisen. Een besluitvaardigheid die maakt dat er offers door bepaalde groepen moeten worden gebracht .

Zo werkt nu eenmaal een parlementaire democratie. Het alternatief is anarchie. Vergelijk het met een kind dat altijd zijn zin krijgt. Nee is dan geen optie meer. Woede-uitbarstingen volgen dan automatisch.

Spencer Paul, Bussum

Bankhangen

De meeste jongeren beginnen met een bank die de ouders voor hen hebben gekozen. Een duidelijk staaltje daarvan kwamen we onlangs tegen in de column van Olaf Tempelman. Hij opende een ING-bankrekening voor zijn kind. Uitgerekend een bank die volgens Eerlijke Geldwijzer op de meeste fronten in de rode onvoldoendes staat. Om een paar te noemen: ­klimaat, gendergelijkheid, wapens – thema’s die de meeste jongeren heel belangrijk vinden.

Een paar van die jongeren, verenigd onder de naam De Issuekillers, zijn onlangs de campagne ‘Stop met Bankhangen’ gestart. In die campagne geven ze handvatten hoe jongeren hun ouders kunnen motiveren samen over te stappen naar een duurzame bank. Er liggen namelijk miljarden euro’s bij banken die niet bijdragen aan een duurzame en sociale toekomst. De Issuekillers hebben berekend dat als alle twijfelaars zouden overstappen, er 41,7 miljard euro bij verantwoordelijke banken komt.

Dat grote geld is nodig om de wereld toekomstbestendiger te maken. Stoppen met ‘Bankhangen’ is dus zo gek nog niet. Met alle overstapservices die er zijn is dat in 5 minuten gepiept. Goed voornemen voor het nieuwe jaar?

Yvonne Brink, Velp

Omgekeerd

Klimaatverandering is een strop voor duizenden skiresorts, schrijft de krant. Maar het is omgekeerd: duizenden skiresorts zijn al jarenlang een strop voor het klimaat.

Jaap Lampe, Haarlem

Thrillers

Het is niet alleen de lijst van beste boeken in de Volkskrant. Het zijn ook de vergelijkbare lijstjes in Het Parool en de NRC die me aan mezelf doen twijfelen. Want ik ken ze niet, ik ken de boeken niet, ik ken de schrijvers niet.

Echt waar, geen enkele titel, geen enkele schrijver. Terwijl ik toch zeker een boek per week lees. Maar dat zijn thrillers. En die staan niet op de lijst. Zou het kunnen zijn dat ik geen benul heb van de kwaliteit van de door de Volkskrant genoemde boeken omdat het niet in me opkomt zo’n boek te lezen? En dat de boekrecensenten van de Volkskrant geen idee hebben van het bestaan van bijvoorbeeld Robert Crais, John Connolly, Brian Freeman?

Dit jaar ga ik een paar boeken van de lijst van de Volkskrant lezen. En hopen dat op diezelfde lijst volgend jaar een paar thrillers staan.

Jan Rob Dijkstra, Winsum