Bij de Tweede Kamerverkiezingen mochten ouderen en kwetsbaren als eerste stemmen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ronny van de Water vraagt zich in Geachte redactie af wat Asha ten Broeke nu precies wil bereiken met haar column (Opinie & Debat, 8 juli) over het in de steek laten van kwetsbaren door de regering.

Dat er een maatschappelijke grens is aan gewenste solidariteit. Tussen alle niet kwetsbaren weer thuis te laten blijven en alle remmen los zit een wereld van verschil.

Wat een kwetsbare wil, is serieus genomen en geaccepteerd worden.

Voor mij hoeft niemand thuis te blijven, maar hou je commentaar voor je als ik een mondkapje draag, om een zelftest vraag als je op bezoek komt. Dat is kennelijk te veel gevraagd en ben ik een vogelvrije. In dat geval heb je een krachtige overheid nodig die deze groep beschermt.

L. Tubbes, Hoofddorp

Honderd trekkers

De foto in de krant van vrijdag (Ten eerste, 8 juli) van de boerenfamilie Hospes rond de keukentafel roept meer sympathie op voor de boeren dan honderd trekkers op de snelweg.

Nieske Brouwer Zuidhorn

Pensioenwet

In haar reactie op de column van Sheila Sitalsing over ouderen, schetst de directeur van de Algemene Bond Voor Ouderen in mijn ogen een wel heel rooskleurig beeld van de welvaart in Nederland. ‘De hele maatschappij is welvarender geworden’, schrijft ze. Over de hele linie zal dat wel kloppen, maar toch ligt het allemaal wel genuanceerder. Iedere dag gaan er 250.000 kinderen zonder ontbijt naar school. Nederland kent ongeveer een miljoen mensen die net op of onder de armoedegrens leven. Vorige jaar maakten 178.000 mensen gebruik van de Voedselbanken. Dat is echter het topje van de ijsberg. Veel meer mensen hebben er recht op. Laten we in dit soort discussies deze groepen niet vergeten.

Joop de Jager, Voorzitter Voedselbank Dronten, Biddinghuizen

Misplaatst schuldgevoel

In een reactie op het interview met minister Helder, legt Ilona Dekker (geachte redactie, 9 juli) de schuld van wachtlijsten in de ggz bij het niet accepteren door mensen dat het met minder moet. Ze valt in feite de minister bij die zegt: ‘We moeten ons afvragen of we elke zorgvraag met zorg moeten beantwoorden.’

De feiten zijn anders: mensen ervaren doorgaans veel stigma. Ze komen vaak laat en zelden vroeg. Zo de patiënten die Dekker schetst al bestaan, staan ze überhaupt niet op de dezelfde wachtlijst als de patiënten met complexe problematiek. Juist zij voelen zich uit misplaatst schuldgevoel sterk aangesproken door dit soort meningen. Het grootste probleem is personeels- en geldgebrek bij de ggz-instellingen die patiënten met de meest complexe problematiek behandelen.

Klaas Huijbregts, klinisch psycholoog, Doetinchem

Tweederangs

Stelt u zich voor dat in korte tijd drie hoogspecialistische klinieken omvallen die 24-uurszorg verleenden aan patiënten met gecompliceerde vormen van kanker. En dat de minister voor Langdurige Zorg dan niet alarm slaat maar eerst wil onderzoeken of kankerpatiënten al die hoogspecialistische 24-uurszorg wel nodig hebben.

Onbestaanbaar? Minister Helder doet het, alleen gaat het niet om mensen met kanker maar om patiënten met gecompliceerde psychiatrische problematiek. Na 18 jaar in de ggz als behandelaar te hebben gewerkt verbaast een uitspraak als die van Helder me niet eens meer. In Nederland zijn psychiatrische patiënten tweederangspatiënten.

Jan Rob Dijkstra voormalig sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, Winsum

Filmpjes

Na de verschrikkelijke aanslag op ­Peter R. de Vries werd terecht gevraagd beelden ervan niet te delen op sociale media. De aanslag op de Japanse oud-premier Abe wordt door de landelijke media continu in beeld gebracht.

Laten we vooral de slachtoffers van deze laffe aanslagen eren en dit leed niet steeds herhalen op landelijke media, blogs et cetera. Privacy is een hoog goed, ook als je hardhandig uit het leven wordt gerukt.

Alex van Empel IJsselstein