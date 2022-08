Horen de racistische uitspraken uit Albergen thuis in de krant?

‘Met asielzoekers van kleur (…) verkrachting, beroving en terreur.’ Die racistische tekst op een protestbord in Albergen stond toevallig níét in de Volkskrant, in de reportage over het verzet tegen de huisvesting van asielzoekers in het Twentse dorp. Maar de verslaggevers hoorden wel vergelijkbare uitspraken waar ze evenzeer van opkeken en die ze, na enige aarzeling, opnamen in hun verslag. Dat mensen soms racistisch denken is bekend. Dat ze het onbevreesd zeggen en het prima vinden om daarmee met naam en toenaam geciteerd te worden in de Volkskrant – dat maken verslaggevers niet zo vaak meer mee.

Zo kwam het onversneden racisme in de krant. ‘Hij denkt nog na over de tekst op het spandoek dat hij zal meenemen. ‘Wel jagers, geen negers’, was bij de middagboterham aan de keukentafel de eerste spreuk die bij hem opkwam.’ Een andere geïnterviewde lijkt bijna trots op zijn gebrek aan mededogen met asielzoekers die met hun kinderen buiten in het gras moeten slapen: ‘Als het echt zo slecht is in het land waar je vandaan komt, dan kun je dat beetje regen van gisteravond toch ook wel aan?’ De een: ‘Dan rij ik langs Ter Apel en zie ik allemaal mannen van mijn leeftijd in het gras liggen. Hoezo zijn die niet aan het werk, denk ik dan. Ik ga toch ook om zes uur ’s ochtends mijn bed uit?’

Hotel in Albergen dat als opvanglocatie voor asielzoekers moet gaan dienen. Beeld ANP

De betrokken verslaggever aarzelde of ze het allemaal moest citeren, maar zag betekenis in de manier waarop het zonder schroom werd gezegd. Enkele lezers maakten niettemin bezwaar. ‘Ik zie nergens in het hele artikel enige kritiek of tegengeluid over de onverholen racistische uitspraken’, schreef er een. ‘Ze worden juist afgewisseld met paragrafen over hoe idyllisch het dorp wel niet is, met zijn pittoreske fietspad, carnaval en saamhorigheid. Hierdoor lijkt het artikel volledig op de hand van de dorpelingen te zijn.’

Uitspraken als ‘wel jagers, geen negers’ horen simpelweg niet in de krant thuis, vinden sommigen. ‘Volgens mij is het allang taboe om het n-woord als scheldwoord te gebruiken, dus waarom is ervoor gekozen dit te publiceren zonder weerwoord of commentaar, zonder de absurditeit zelfs maar te benoemen?’ Anderen misten tegendruk of nuancering van de verslaggevers. Die hadden bijvoorbeeld kunnen tegenwerpen dat net gearriveerde asielzoekers helemaal niet mogen werken. Hoewel de serieuze Volkskrant-lezer dat vermoedelijk al wel weet, net als de bezorgde briefschrijvers zelf. (Na zes maanden mogen asielzoekers, onder voorwaarden, overigens wel werken.)

Regels over woordgebruik in de krant zijn vastgelegd in het Stijlboek. Daarin wordt ‘neger’ genoemd als voorbeeld van een ‘stigmatiserend en gedateerd woord’ dat uit het ‘vocabulaire van de redactie is verdwenen’. Of dat betekent dat de term ook geweerd moet worden uit citaten of opiniestukken, is niet helemaal duidelijk. Bij andere gedateerde scheldwoorden (zoals het Arabische kafir of kaffer voor ‘ongelovige’) staat wel een helder advies: ‘Spaarzaam gebruiken, bijvoorbeeld in een enkel citaat.’

Aan de Angelsaksische, door sommige lezers gesuggereerde gewoonte om uitsluitend te spreken over ‘het n-woord’ doet geen enkele Nederlandse krant mee. Ook de Volkskrant niet. De variant om taboewoorden niet voluit te schrijven maar een sterretje te gebruiken (als in ‘n*ger’), vindt evenmin navolging. Ook mij doet dit alternatief te veel denken aan de betuttelende tijd dat ziekten en seksuele termen niet mochten worden uitgesproken. Oudere generaties denken bij ‘het n-woord’ misschien ook wel aan iets anders. Niettemin: hoofdredacteur Pieter Klok zei vorig jaar in een interview met het blad Oneworld wel iets te voelen voor de sterretjesoplossing: ‘Ik wil het n-woord eigenlijk helemaal niet meer in mijn krant.’ Bij die uitspraak is het gebleven en daar ben ik blij om.

In dit geval heeft de verslaggever functioneel een racistische uiting geciteerd, vindt Klok. ‘Dit is wat het is, je moet het niet verzachten.’ Daar ben ik het mee eens. Bij navraag blijkt dat er op de eindredactie serieus gediscussieerd is over de vraag of de meest racistische uitspraken uit Albergen wel thuishoorden in de krant. De chef nieuws: ‘Ik werkte hiervoor bij de NOS en daar wordt het woord vermeden of gekozen voor ‘n-woord’. Ook vroeg ik me af of we de geciteerde persoon misschien tegen zichzelf moesten beschermen omdat niet iedereen zich het effect van zijn woorden realiseert.’ De geciteerde man (28) vond het echter prima, liet hij de verslaggever weten.

De uitspraak ‘wel jagers, geen negers’ deed op de redactie overigens een belletje rinkelen. Het lijkt een verwijzing naar een tekst van medetukker en cabaretier Herman Finkers. In 2005 parodieerde Finkers een oud radiospelletje met de sketch: ‘Geen Jager Geen Neger’, waar de humor inmiddels niet meer vanaf spat. Een onschuldig citaat dus? Nee. De generatie Finkers (67) heeft het ‘n-woord’ ooit kunnen gebruiken zonder racistische bijbedoeling. Maar die tijd is nu wel voorbij – hoewel dus niet voor iedereen. Ook Finkers zelf vindt de grap nog steeds oké, zei hij onlangs in NRC.

Toch zegt het taalgevoel al jaren dat het woord, inmiddels een scheldwoord, niet achteloos kan worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot het gevoel over genderbewust taalgebruik, waarbij hij/zij in de Volkskrant vervangen wordt door hen/hun. Daar blijft het taalgevoel zich tegen verzetten omdat het onleesbare zinnen oplevert; ook afgelopen week weer in de tv-recensie over Zomergasten met Raven van Dorst. Het wordt tijd voor een betere oplossing, zoals ook taalwetenschappers onlangs in de krant bepleitten. Deze week koos de Taalunie voor ‘die’ en ‘diens’. De Stijlboekgroep gaat met die suggestie aan de slag.

Net als genderbewust taalgebruik keert racistisch woordgebruik regelmatig terug op het bord van de ombudsman. Een analyse over deze en andere kwesties is te lezen op mijn ombuds-website. Daar doe ik onder meer de suggestie om het taboewoord in interviews alleen te citeren in combinatie met een extra vraag: ‘Waarom gebruikt u dit woord?’ Het antwoord is vermoedelijk interessant, en de vraag benadrukt de ongepastheid van de term. Zo had de verslaggever in het interview ook best een tegenvraag mogen opnemen over asielzoekers in Ter Apel die niet mógen werken. Niet om de lezer te vertellen wat die al weet, maar uit nieuwsgierigheid naar de reactie op de tegenwerping: ‘U weet toch hoe het zit?’