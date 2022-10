Hopelijk resteert Poetin nog genoeg verstand om het slot op de Russische kernwapenarsenalen te laten zitten

De enige keer dat atoombommen zijn gebruikt, was toen de Amerikanen het nucleaire monopolie bezaten en niet bang hoefden te zijn dat Japan met soortgelijke wapens zou terugslaan. Zodra er meer nucleaire mogendheden bij kwamen met ieder de capaciteit om een vijandelijke kernaanval met gelijke munt terug te betalen, is er nooit meer een atoomwapen ingezet. De angst te worden meegesleept in een allesvernietigende kernoorlog die ook de eigen ondergang kan betekenen, is zo afschrikwekkend dat ze dwingt tot rationeel handelen.

Meer dan driekwart eeuw heeft dat gewerkt. Kernoorlogen zijn uitgebleven. De ratio regeerde. Maar blijft dat zo? Staat het taboe op het gebruik van kernwapens op springen, nu de Russische president Poetin bijna wekelijks dreigt met nucleaire escalatie in de oorlog met Oekraïne? Of zal ondanks zijn geblaas de ratio blijven fungeren als slot op nucleair avonturisme?

Poetin is onmiskenbaar een leider in problemen. De strijd verloopt niet naar wens, hij staat onder druk van nationalistische haviken en er is binnenlandse onrust over de mobilisatie, die de oorlog bij de Russische bevolking kan thuisbrengen in de vorm van lijkkisten. Deze stressfactoren kunnen het vermogen tot rationeel denken aantasten bij een man die toch al lijdt aan waanideeën over het herstel van een Groot-Rusland.

Oorlog is geen rationeel proces - als dat zo was, had de mensheid er allang een einde aan gemaakt, hoorde ik ooit Martin van Creveld betogen op een conferentie in het Marmerpaleis in Sint Petersburg. Oorlog is geworteld in de menselijke natuur, in trots, in de drang zichzelf te bewijzen, zei de vermaarde Israëlische krijgshistoricus. Het was 1999, kort daarna kwam Poetin aan de macht, vol geldingsdrang en ressentiment over geschonden Russische eer. Wat volgde waren byzantijnse vergiftigingen, een sluipende usurpatie van steeds meer macht, achterbakse pogingen andere staten te ondermijnen en ten slotte een onverbloemde veroveringsoorlog.

Het is een oplopende reeks: van slinks tot openlijk, van kwaad tot erger. Het maakt Poetin tot topkandidaat voor het slechten van het nucleaire taboe. Want trek de door hem ingezette lijn door en het is niet ondenkbaar dat hij bij stijgende nood elke rationele terughoudendheid laat varen en de stap naar het allerergste zet: het afvuren van een tactisch kernwapen.

Amerika heeft gewaarschuwd dat dit ‘catastrofale gevolgen’ zal hebben voor Rusland. Gaat Poetin desondanks over tot het afschieten van een atoomwapen, dan betekent dit dat de aloude strategie van afschrikking niet meer werkt. Met een hyperspannende situatie als gevolg. Het Westen staat dan voor keuzes waarvoor het woord dilemma nog te zwak is in het licht van de mogelijke apocalyptische gevolgen.

Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben volgens The New York Times al gezegd dat er bijna geen scenario’s zijn waarin de Verenigde Staten zullen reageren met kernwapens. Ze willen zich kennelijk niet laten meeslepen in een allesvernietigende kernoorlog. Een mogelijk alternatief is keihard terugslaan met conventionele (niet-nucleaire) wapens, bijvoorbeeld door de Russische strijdmacht in Oekraïne en de Zwarte-Zeevloot te vernietigen. Maar dat leidt zeker tot een directe oorlog tussen de Navo en Rusland en kan net zo goed uitmonden in een nucleair armageddon.

Poetins vertrouweling Dmitri Medvedev zegt erop te rekenen dat het Westen de inzet van een kernwapen zal ‘slikken’ uit angst voor een nucleaire apocalyps. Mogelijk bluft deze glibber, maar mocht dit echt de calculatie zijn in het Kremlin dan is dat verontrustend. Men denkt dan blijkbaar ongestraft kernwapens te kunnen lanceren. Heel gevaarlijk is dat, het Westen moet de Poetin-kliek uit die droom helpen, anders is het eind zoek.

De afschrikkingslogica schrijft voor dat Poetin niet mag wegkomen met het gebruik van een kernwapen, hij mag er geen enkel voordeel aan overhouden. De Oekraïners moeten hun offensief doorzetten, de Navo moet de wapenhulp opvoeren, territoriale concessies moeten worden vermeden, gezocht moet worden naar verantwoorde manieren om Poetin pijn te doen. Alleen zo kan de afschrikking worden hersteld.

Niets doen is geen optie. Zwichten voor een kernaanval of de dreiging daarmee zal atoomwapens legitimeren als bruikbare wapens waarmee op het slagveld winst valt te behalen. Voorkomen moet worden dat de wereld na 75 jaar die drempel overgaat. Dat kan zoals gezegd leiden tot hyperspannende toestanden. Te hopen is dat het niet zover komt en dat er bij Poetin nog genoeg verstand resteert om het slot van de ratio op de kernwapenarsenalen te laten zitten.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.