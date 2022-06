Hopelijk redden dappere klokkenluiders en de Eerste Kamer ons van dit monster: de Omgevingswet

Kun je goed liegen? Die vraag kreeg een ambtenaar voordat hij ons parlement zou bijpraten. ‘Ik moest vertellen dat het allemaal goed ging’, onthult hij in het blad Binnenlands Bestuur. ‘Maar er was geen mooiweerboodschap te vertellen.’ Zijn meerderen besloten dat een ander de presentatie dan maar moest houden.

Tussen ons en een monster staan enkele dappere klokkenluiders en de Eerste Kamer.

Dat monster, een gevaarte van nauwelijks te bevatten omvang, bestaat uit achterhaalde wetgeving en ICT-ellende die met misleiding en zelfs intimidatie worden doorgeduwd. En die de toch al vastlopende inrichting van ons land weleens een knauw zouden kunnen geven waarvan we de komende decennia nog niet zullen herstellen. Maar een van de superkrachten van dit monster is dat het je in slaap brengt met zijn naam: de Omgevingswet. Zo is het er jaren in geslaagd het broodnodige debat in politiek en pers te neutraliseren.

En nu is het bijna te laat, maar nog niet helemaal. De Eerste Kamer mag nog iets zeggen over de datum van invoering. En laten we op onze blote knietjes neerzijgen van dankbaarheid dat de senaat bestaat, want een meerderheid heeft die tot nader order uitgesteld. Senatoren verdiepen zich in de klokkenluidersmeldingen en roepen anderen op om zich ook te melden.

In Binnenlands Bestuur komt ook een wetgevingsjurist aan het woord die naast zijn werk als ambtenaar academicus is en kritische artikelen publiceerde. Hij moest ‘zijn bek houden’, beet zijn baas hem toe. ‘Wij werken ons hier het snot voor de ogen om in woelige tijden de wet vooruit te helpen en jij steekt telkenmale een mes in onze rug’, was het verwijt.

Dat typeert de dominante sfeer in ambtelijk Den Haag, waar procesmanagers die een wet ‘erdoor kunnen krijgen’ meer te zeggen hebben dan deskundigen die erom geven of zo’n wet ook werkt. Eerder werden al zeker twee kritische rapporten voor de volksvertegenwoordiging achtergehouden.

Maar nu, op de valreep, zijn de noodkreten niet meer te negeren. Behalve van de klokkenluiders komen die van de Raad van State. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en die van de Omgevingskamer gaven een ongebruikelijk interview aan Cobouw en noemden de invoering van de wet ‘ongelukkig in een tijd van grote bouwopgaven’ en ‘risicovol’. Gekkenwerk, zo vertaal ik dat uit het raadvanstates.

Een begrijpelijke wens

Zoals zoveel ontspoorde overheidsprojecten is de Omgevingswet geboren uit een begrijpelijke wens. Ironisch genoeg is die om bouwen, waterbeheer en natuurbehoud eenvoudiger te maken. Het idee is dat we ons straks geen weg meer hoeven te banen door 1.001 tegen elkaar in werkende regels die vanuit Den Haag zijn opgelegd, maar dat burgers, provincies en gemeenten al die zaken in samenhang regelen.

Alleen stamt de wet uit de vroege jaren-Rutte toen marktwerking en decentralisatie als oplossing voor alles werden gezien, liefst met een besparing erbij (denk: Jeugdzorg). Jos Teunissen, emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, wees er in deze krant fijntjes op dat de nu verantwoordelijke minister De Jonge in speeches het failliet van het neoliberalisme bezingt, terwijl hij intussen een wet doordrukt waarin bijvoorbeeld het bouwtoezicht – overheidstaak bij uitstek – wordt geprivatiseerd en uitbesteed aan ‘kwaliteitsborgers’.

Verslaggever Mac van Dinther vond zich eerder dit jaar terug in het buitengebied tussen Almere en Zeewolde, bij een voorbeeldproject van de Omgevingswet: ‘Rietgedekte boerderijen en retroherenhuizen schurken gezellig aan tegen ultramoderne bungalows van zwarte steen of knalgele golfplaat. Hobbitachtige tiny houses worden afgewisseld door woningen van op elkaar gestapelde zeecontainers (...). Wat geldt voor de huizen, gaat ook op voor het stratenpatroon. Dat is op de ene plek van glad asfalt, een stukje verderop van hobbelige straatklinkers. Soms kaarsrecht, dan weer kronkelend als een dronken slang.’

In het jaarlijkse Verantwoordingsdebat donderdag stond premier Rutte een van zijn nieuw aangeleerde evangelies te prediken, dat over de aandacht voor de uitvoering. Of hij om een indruk te krijgen van de 2 miljoen mensen die in dit land vastlopen bij uitvoeringsorganisaties, eens langs wilde gaan bij een zorgcoöperatie of bibliotheek? ‘Doe ik meteen’, zei hij. ‘Dat vind ik heel leuk.’

Ja, vastgelopen mensen kijken, jottem.

Ombudsman zag de bui hangen

Intussen komen er straks twee sets ingewikkelde regels voor een dakkapel in plaats van één en kunnen ook de vastgelopen burgers beter nu vast gaan oefenen met het organiseren van ‘participatietrajecten’. De Nationale Ombudsman zag de bui hangen, wachtte niet eens klachten af, en waarschuwde al.

En de basis waar dit hele bouwwerk op rust? Een wirwar van softwarepakketten van verschillende leveranciers. De ICT-waakhond van de overheid stelt in opeenvolgende kritische adviezen dat het niet voldoende is getest. En een groot deel van de nu al overvraagde gemeenten – vooral de kleinere – zegt dit er voorlopig niet bij te kunnen hebben.

Dit is, kortom, nou echt een proces dat rust nodig heeft: eerst eens wat verkeerde uitgangspunten uit die wet slopen en intussen de systemen op orde brengen, uitvoerders laten oefenen en draagvlak creëren. Maar precies hier hebben ze dus Hugo de Jonge opgezet: ‘Er komt geen uitstel meer, geen datum voor go of no go, dit gaan we doen.’

Hopelijk weer met zo’n geinige fotosessie erbij, u weet wel, Hugo met een bouwhelm op een berg stenen.