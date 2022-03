Hopelijk leidt deze vluchtelingencrisis tot een impuls voor een beter Europees migratiebeleid

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Als Rusland de oorlog wint, zal een groot deel van de vluchtelingen in Europese Unie blijven. Wat dat betreft staat Europa nog maar aan het begin en zal de uitdaging groot zijn.

Met opmerkelijke ruimhartigheid neemt Europa de vluchtelingen uit Oekraïne op. Volgens de Verenigde Naties ontvluchtten de afgelopen week 830 duizend mensen het oorlogsgeweld, de meesten naar landen van de Europese Unie. Terecht toont Europa zich solidair met de slachtoffers van Russische agressie.

Wrang is dat wel. Niet zo heel lang geleden vroren Irakezen dood in de bossen tussen Polen en Belarus, omdat de Poolse autoriteiten de grens potdicht hielden. Toen Afghanistan werd overlopen door de Taliban, haastten Europese leiders zich te verklaren dat het merendeel van de Afghaanse vluchtelingen niet welkom was en in de eigen regio moest worden opgevangen.

Maar het is onvermijdelijk dat Europa zich anders opstelt bij een oorlog op zijn eigen continent die de Europese veiligheidsorde als inzet heeft. Ook het draagvlak voor de opvang van Oekraïners is groter, omdat burgers zich sterker identificeren met vluchtelingen uit Europa zelf.

De logica van het Europese vluchtelingenbeleid dwingt tot een ruimhartige opstelling ten opzichte van Oekraïense vluchtelingen. Deze keer is Europa zelf de regio. Europa bevindt zich in de positie van Turkije en Libanon tijdens de burgeroorlog in Syrië. Waarschijnlijk zal het miljoenen Oekraïners moeten opvangen, een taak waarvoor het overigens aanzienlijk beter is uitgerust dan Turkije en Libanon.

Europese burgers zullen de gevolgen van de oorlog in Oekraïne op allerlei manieren merken, van hogere gasprijzen tot grote aantallen vluchtelingen die opgevangen moeten worden. Als Rusland de oorlog wint, zal een groot deel van de vluchtelingen in Europese Unie blijven. Wat dat betreft staat Europa nog maar aan het begin en zal de uitdaging groot zijn. In 2015 werden Syrische vluchtelingen in eerste instantie ook met bloemen en teddyberen verwelkomd.

Het is te hopen dat de directe confrontatie met oorlog op het eigen continent leidt tot een ruimhartiger opstelling ten opzichte van vluchtelingen elders ter wereld. Europa kan royaler bijdragen aan de opvang in Azië, Afrika en het Midden-Oosten, en meer erkende vluchtelingen uit de kampen van de Verenigde Naties opnemen. Hopelijk leidt deze nieuwe vluchtelingencrisis ook tot een impuls voor een beter Europees migratiebeleid, waarbij vluchtelingen over het continent worden verdeeld.