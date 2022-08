Hopelijk komen NS-directie en bonden snel tot elkaar

Vandaag ligt het hele Nederlandse spoor plat. Elke scholier, student of werknemer die geen alternatief vervoer heeft, moet noodgedwongen thuisblijven. Vakbond FNV hoopt de directie van de NS zo te bewegen de lonen flink op te schroeven.

Voor de hele economie is het zwaar om na corona een tweede klap (de inflatie) te verwerken, maar de NS hoort ontegenzeggelijk tot de grootste slachtoffers. Voordat het coronavirus toesloeg, hadden de Spoorwegen een ambitieus groeipad ingezet: de reizigersaantallen groeiden, de frequentie van treinen op belangrijke trajecten werd opgevoerd en de bedrijfsresultaten waren gezond. De toenmalige bestuursvoorzitter Roger van Boxtel was vast van plan forenzen massaal te verleiden de auto te verruilen voor de trein.

De lockdown raakte de trein recht in zijn gezicht. Nederland ging massaal thuiswerken en wie nog wel naar zijn werk ging, nam liever de auto. Dan was een mondkapje niet nodig en was er geen gevaar om besmet te raken. Toen de lockdown eenmaal ten einde was, bleven veel Nederlanders thuiswerken. Vooral mensen met een kantoorbaan, en die nemen in het algemeen eerder de trein dan mensen die in de bouw of industrie werken.

Zo kon het dat, terwijl de files al snel weer op het oude niveau terugkeerden, de treinen leeg bleven en de NS afhankelijk bleef van overheidssteun. De NS-directie verwacht inmiddels dat pas in 2026 alle reizigers van voor corona zijn teruggekeerd. Het bedrijf zal daardoor nog lang steun van het kabinet nodig hebben. Tegelijkertijd wordt het concern nu geplaagd door personeelstekorten en stakingen, wat het herstel verder zal vertragen.

Het is niet makkelijk om aan de eisen van de FNV tegemoet te komen. De vakbond eist onder meer automatische prijscompensatie zodat de lonen meestijgen met de stijgende prijzen. Dat is bij de huidige inflatiecijfers niet goedkoop. De FNV ziet de staking bij de NS als een voorbode van een ouderwets hete herfst. De vakbond heeft er geen belang bij zich al te snel bij een bod van de NS-directie neer te leggen.

Niettemin is te hopen dat directie en bonden snel tot elkaar komen, om te voorkomen dat het openbaar vervoer nog verder wordt verzwakt. De enige aandeelhouder van de Spoorwegen, de Nederlandse staat, geeft die hopelijk de financiële ruimte om sterk te blijven en zo snel mogelijk terug te keren naar het groeipad.

Het kabinet zou daarnaast de boodschap moeten uitdragen dat het zoveel mogelijk Nederlanders uit de auto in de trein wil krijgen. Autorijden moet uiteindelijk duurder worden, een treinkaartje liefst goedkoper. Door de accijns op benzine te verlagen, heeft het kabinet nu precies het omgekeerde signaal gegeven.