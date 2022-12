Hoog tijd om het geloof te verliezen in de perverse ideologie van het consumentisme

Op het moment dat deze column verschijnt, bereidt Sinterklaas zich voor op Pakjesavond. Een deel van wat er daarbij uit de zak van de Goedheiligman tevoorschijn komt, is anderhalve week geleden met extra korting aangeschaft tijdens Black Friday. Dat is een uit Amerika overgewaaide dag die de afgelopen jaren steeds harder Nederland in blaast. Winkels verlagen dan hun prijzen en verruimen hun openingstijden om zoveel mogelijk klanten te trekken.

Het koopjesfestijn markeert het begin van het hoogseizoen in de detailhandel, waar de omzetten in november en december traditioneel worden opgestuwd door de feestdagen. Verdiepen we ons in de oorsprong van deze koopwoede, dan verliest Zwarte Vrijdag net als Zwarte Piet zijn onschuld.

Over de auteur Martin Lambregts is officier van justitie bij het Functioneel Parket, een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie gespecialiseerd in fraudezaken. Lambregts is in december gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt een serie columns te publiceren op volkskrant.nl/opinie. Deze gastcolumn is op persoonlijke titel geschreven.

Die oorsprong is gelegen in de vorige eeuw, toen de Verenigde Staten besloten zich te mengen in de Eerste Wereldoorlog. Om het volk daarvoor te enthousiasmeren, zette de Amerikaanse regering voor het eerst op grote schaal propaganda in. Iemand die daarbij hielp, was de reclameman Edward Bernays.

Hij had de Italiaanse operazanger Enrico Caruso grootgemaakt. Na afloop van de oorlog besefte Bernays dat propaganda ook tijdens vredestijd kon worden ingezet, zij het voor andere doeleinden en mits je het beestje een andere naam gaf: public relations. Bernays beschouwde het grote publiek, mede onder invloed van zijn oom Sigmund Freud, als irrationele wezens bij wie je de onderbewuste verlangens kan opwekken en sturen.

Deze visie viel in het naoorlogse Amerika in vruchtbare aarde. Ten eerste vreesden producenten, die tijdens de oorlog op volle toeren hadden gedraaid, voor overproductie. Veel Amerikanen waren van de meeste goederen voorzien en dreigden geen nieuwe spullen meer te kopen. Ten tweede vreesden intellectuelen de toegenomen democratische macht van het grote publiek.

Zij zagen in de ontstaansgeschiedenis van de Eerste Wereldoorlog bewijs voor het freudiaanse idee dat bij het volk irrationele en agressieve krachten sluimeren die gemakkelijk tot ontlading kunnen komen. De democratie moest daarom worden heruitgevonden. De prominentste vertolker hiervan, Walter Lippmann, beargumenteerde dat de ‘verwilderde kudde’ in toom moet worden gehouden, zodat een kleine groep verantwoordelijke burgers ongehinderd het algemeen belang kan dienen.

Kunstmatig opgewekt verlangen

Aan die beide angsten kwamen Bernays’ technieken tegemoet. Reclame richtte zich niet langer op een reële behoefte aan een bepaald product, maar op een kunstmatig opgewekt verlangen ernaar. Zo kan de massa worden verleid producten te blijven kopen die ze eigenlijk niet nodig heeft en is overproductie geen probleem meer. Tegelijkertijd worden onvoorspelbare burgers zo omgevormd tot voorspelbare consumenten. Geef het volk brood en spelen en je hebt er geen last van; de verwilderde kudde is getemd.

Deze bevruchting van commerciële belangen met politieke theorie leidde tot de geboorte van de consumptiemaatschappij. De Amerikaanse president Hoover, die in 1929 aantrad, was de eerste die de boreling politiek omarmde. In de eeuw daarna kwam zij tot volle wasdom en strekte zich uit tot ver voorbij haar geboortegrond.

Vrijemarkteconomie

Wie deze geschiedenis kent, kijkt anders naar reclame. Sinds Bernays is reclame verworden tot propaganda, voor de ideologie van het consumentisme. Een middel ontworpen om verlangens te manipuleren en echte democratische betrokkenheid te dempen. We krijgen het dagelijks in zeer hoge doses toegediend. Het dringt zich aan ons op en verleidt ons tot irrationele keuzes.

Voorvechters van een vrijemarkteconomie zullen ervan moeten gruwen. Een vrijemarkteconomie is immers gebaseerd op individuen die hun eigen belang najagen door het maken van rationele keuzes. Kopers worden in een vrijemarkteconomie aangesproken op intellect in plaats van emoties, zij worden geïnformeerd in plaats van verleid. Een vrije markt emancipeert, de consumptiemaatschappij infantiliseert.

Zo bezien verliest Zwarte Vrijdag zijn onschuld, als hoogmis van het consumentisme. Die ideologie kent echter veel en fanatieke aanhangers. Een middagje ‘shoppen’ is algemeen aanvaard als tijdsbesteding, een inloopkast een standaardwens voor in huis. Veelzeggend is ook de enorme populariteit van unboxing video’s die laten zien hoe iemand een product uitpakt. Precies zo heeft Bernays het bedacht: de mens die zich emotioneel verbindt met een product in de hoop zich beter, mooier en gelukkiger te voelen.

Maar het tegendeel is waar, zo volgt uit jarenlang onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Tim Kasser. Hoe sterker de materialistische waarden in een samenleving, des te ongelukkiger en ongezonder haar leden. Hoog tijd dus om het geloof in het consumentisme te verliezen; die perverse ideologie mag mee in de zak naar Spanje.