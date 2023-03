Hoog tijd om al die geile landgoedeigenaren in opera’s aan te pakken

Voorstelling van de opera Don Giovanni in het Palau de les Arts in Valencia. Beeld Europa Press via Getty Images

Hoog tijd dat de kettingzaag gaat in het populaire Slavenkoor van Verdi (het koor van de Joodse slaven Va pensiero sull’ali durate uit de opera Nabucco). Maar ook de #MeToo-beweging zal – binnen de muziekwereld – de handen vol hebben aan geile landgoedeigenaren en adellijken die in menige opera argeloze en bloedonschuldige kamermeisjes belagen.

Wat te denken in het licht van 2023 van de bedenkelijke moraal in Mozarts Don Giovanni, die Entführung aus dem Serail en Le nozze di Figaro? Sowieso kunnen praktisch alle operette-libretti met de ogen van nu absoluut niet door de beugel.

En wie geen genoeg krijgt van deze materie, is er het boekje van Ernst von Pidde. Hij fileert met het Duitse Wetboek van Strafrecht in de ene hand en de juridische meetlat in de andere de opera’s van Wagner en Puccini. Dat resulteert – met de opera’s van Puccini voorop – in enorme geldboetes, tuchthuis, honderden jaren gevangenisstraf, tientallen malen levenslang en tbs.

Tjako Fennema, Hilversum

Zorg

Naar een vrouw als Marian Kaljouw, die in bijna vijftig jaar alle lagen van de zorg heeft doorlopen en nu afscheid neemt met een op ervaring en meetbare gegevens gestoeld betoog over de toekomst van onze zorg, luister ik graag. Wanneer wordt onze regering weer gevormd door mensen met een op ervaring gebaseerde visie?

Durske Jacobs, Nieuwkoop

Artilleriegranaten

In de krant van 21 maart lezen we dat in Europees verband besloten is om over te gaan tot gezamenlijke inkoop (en dus extra productie) van een miljoen artilleriegranaten voor Oekraïne. Hopelijk komt er ook een onderzoek naar wat dit betekent voor de stikstofuitstoot, mensenlevens en kapitaalvernietiging.

Willem Kienhuis, Nijmegen

Tegen de toekomst

Marcia Luyten ziet de verkiezingsuitslag als een stem tegen de toekomst. Interessant, want in het verleden had je ook bewegingen die erg voor de toekomst waren. Ze noemden zichzelf communisten of fascisten. Dus zeggen dat je voor de toekomst bent is niet per se een pre.

Je kunt de verkiezingswinst van BBB ook zien als een stem tegen het verleden. Tegen het ontbreken van het oplossend vermogen van de overheid en tegen de schoffering van de Groningers, de toeslagenouders en … de boeren. Wat is daar mis mee ?

Bob Verlaan, Soest

Dieren redden

De adviezen betreffende het al of niet redden van een dier in nood waren ongetwijfeld goedbedoeld. Nu is de kans dat iemand ooit een uit het nest gevallen vogeltje of een verdwaald reekalf aantreft tamelijk klein, waarbij het volgens het advies ook nog eens de vraag was of het wel verstandig is je daarmee te bemoeien.

Er blijft echter een eenvoudig alternatief om, ook nog eens zeer effectief, dieren te redden. En er ook zelf nog gezonder van te worden, iets dat veel mensen toch aan zou moeten spreken. Dat alternatief heet vegetarisme.

In Nederland worden jaarlijks honderden miljoenen dieren onder zeer onvriendelijke omstandigheden gehouden, gefokt en afgeslacht. Eet minder vlees of word vegetariër en men zou zomaar eens, per persoon, enkele honderden dieren per jaar kunnen redden.

Kees Koedooder, Loenersloot

Avondklok

De avondklok heeft bij de bestrijding van corona zo goed als geen invloed gehad. Maar de criminaliteitscijfers, nachtelijk uitgaansoverlast, alsmede CO2-uitstoot gingen hierdoor wel spectaculair naar beneden. Toch nog een lichtpuntje.

Hans van Noord, Utrecht

Beurzen

Nu de beurzen weer zo nerveus worden als in 2008, vraag ik mij toch af: is het nu niet verstandiger de voorgenomen pensioenhervorming even uit te stellen?

Joop Alders, Grave

Gerechtshof

Expert oorlogsmisdaden Iva Vukusic stelt dat er een nieuw gerechtshof ­nodig is om de Russische invasie van Oekraïne te berechten. Het zou de eerste keer zijn sinds de Neurenberger processen dat ­voormalige leiders van een land zich moeten verantwoorden voor het binnenvallen van een ander land.

Mijn vraag is of een dergelijk gerechtshof dan ook voor de Amerikaanse en Britse invasie van Irak kan worden opgericht. Deze oorlog was immers niet geautoriseerd door de VN-Veiligheidsraad, en daarmee illegaal volgens het VN-Handvest.

Zowel de commissie-Davids (2010) als het Britse Chilcot-onderzoek (2016) kwamen tot de conclusie dat de invasie van Irak het internationaal recht schond. De Irak-oorlog heeft honderdduizenden levens gekost. De vervolging van Poetin is toe te juichen, maar laat de Neurenberger beginselen dan ook toegepast worden op Bush, Cheney, Blair en Brown.

Adriejan van Veen, Arnhem

Meerkeuze

Stel u gaat over een paar uur met uw gezin op vakantie. Terwijl u nog even inlogt voor uw werk om wat laatste werkzaamheden te verrichten, ziet u hoe verderop in de straat een gigantische brand is uitgebroken die langzamerhand uw kant op beweegt.

Wat doet u?

A. U beantwoordt nog wat mailtjes, pakt nog wat laatste dingen in en vertrekt dan met uw naasten voor een welverdiende vakantie in de hoop dat het allemaal wel mee zal vallen;

B. U gaat naar een nabij gelegen benzinestation, tankt enkele jerrycans vol en werpt die bij thuiskomst boven op het vuur om ook een bijdrage aan de brand te leveren;

C. U kalmeert uw partner en zegt: ‘De overheid moet hier ingrijpen en als die het niet doet, zal het allemaal wel niet zo erg zijn’;

D. U laat alles uit uw handen vallen en gaat onmiddellijk helpen om verdere verspreiding van de brand te voorkomen.

U kiest voor optie D? Een opmerkelijke keuze. Bij de laatste verkiezingen hebben verreweg de meeste mensen voor de opties A t/m C gekozen. In het meest recente rapport van het VN-klimaatpanel IPCC wordt nog eens uitgelegd wat de gevolgen hiervan zijn.

Sako Kiers, Berg en Dal