Hoog tijd dat ook anderen in overheidsland zich uitspreken tegen het ‘wie-verzint-dit-nou-beleid’

Ik ben een spreidstandburger. Dat is omdat mijn twee voeten in een andere wereld staan. De overpeinzingen die daaruit volgen, mocht ik de afgelopen periode in tien columns met jullie delen. Het was me een eer. Uit de vele reacties en daarop volgende gesprekken, werd me duidelijk dat ik lang niet de enige spreidstandburger in overheidsland ben. Hoog tijd dat ook anderen zich uitspreken.

Dat ik mocht spreken bij het afscheid van Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, was ongetwijfeld de grootste eer die me tot nog toe te beurt viel. Thema van het kennissymposium was de veelzijdige burger en de zoektocht naar de menselijke maat. Het was daar waar ik de term spreidstandburger voor het eerst uitsprak. Want staande voor een zaal gevuld met mooie slimme mensen, kon ik vertellen over mijn voorrecht.

Mijn leven kende zijn hindernissen. Toen ik jaren geleden Putters hoorde spreken over de SCP-studie Verschil in Nederland, werd met moeilijke woorden als sociaal-, cultureel- en economisch kapitaal duiding gegeven aan een concreet verleden. Ik leerde dat ik zo’n twintig jaar van mijn bestaan tot het zogenaamde precariaat behoorde. Een groep waar je zelf niet toe behoren wil. Maar het leven kan verkeren.

Nu ik hoog opgeleid ben, is alles natuurlijk soort van anders. Ik heb min of meer het esthetisch kapitaal van een hoogopgeleide, met enige moeite kan ik denken als een hoogopgeleide en met veel moeite kleed ik me als een hoogopgeleide. Het is echter niet zo dat zeven jaar afgestudeerd zijn, drieëndertig jaar maatschappelijke marginaliteit compenseert. Je kan het verleden dan wel ontlopen, een geschiedenis uitwissen lukt maar zelden. Daarom bevind ik me permanent in een spreidstand: mijn linkervoet in de ene wereld, mijn rechtervoet in de andere.

Vanuit die spreidstand is de observatie dat er tegenover een veelzijdige burger een redelijk eenzijdige overheid staat. De meerderheid van de overheidsvoeten staan in dezelfde wereld. Men spreekt dezelfde taal, draagt min of meer dezelfde kledij en heeft ongeveer hetzelfde opleidingstraject richting beleidsfuncties afgelegd. Bovenal is er steeds hoop geweest om het leven vorm te kunnen geven naar de eigen inzichten. Mooi voor hen en van harte gegund, maar voor veel medeburgers is het een ander verhaal.

Het pijnlijke resultaat is wat ik het ‘wie-verzint-dit-nou-beleid’ noem. Dat is beleid waarvan kan aangenomen worden dat eens het op jezelf van toepassing is, er heel andere keuzes gemaakt worden. Oftewel, beleid waar je zelf het subject niet van wil zijn. Zou een ex-dakloos persoon een term als zelfredzame dakloze verzinnen? Zou een ex-bijstandsmoeder aanvraagformulieren verzinnen waar je zonder masterdiploma amper doorheen komt? Zou een chronisch zieke een jaarlijks terugkerende Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beoordeling verzinnen? Vanuit mijn voorrecht als ex-precaire denk ik van niet.

Voor de duidelijkheid: ‘wie-verzint-dit-nou-beleid’ is geen kwaad bedoeld beleid. Wel toont het aan dat wetenschappelijke-, professionele- en beleidskennis onvoldoende zijn als kennisbron. Zeker wanneer men tegemoet wil komen aan de behoeftes van medeburgers die het leven niet kunnen vormgeven volgens de eigen inzichten. Medeburgers wiens voeten in een wereld staan waar de beleidsvoeten nog amper komen.

Door de vele reacties op mijn columns heb ik mogen merken dat menig functiedrager ervaringen heeft die ertoe doen. Maar niet iedere spreidstandsburger in overheidsland voelt zich veilig genoeg om deze in te zetten, laat staan uit te spreken. Men loopt aan tegen een muur van onbegrip en geraakt gefrustreerd door de systemische werkelijkheid die slechts een deel van hun werkelijkheid behelst. En natuurlijk wil niemand door zijn collega’s als zielig aangezien worden.

Het is een afstomping van de ervaringskennis die ze bezitten. Kennis die binnen beleid de noodzakelijke brug kan vormen tussen de systeemwereld en de leefwereld van kwetsbare burgers. Maar ook kennis die kan bijdragen aan herstel van het vertrouwen tussen burger en overheid.

Daarom, spreidstandsburgers laat je horen. Want een veelzijdige burger vraagt om een veelzijdige overheid. Daar horen collega’s bij die zich af en toe hardop afvragen: wie verzint dit nou?

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.