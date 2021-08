‘Hoog tijd dat destructieve cultuur van consumptie en groei plaatsmaakt voor cultuur gefocust op hergebruik’

Een man in Kenia verplaatst een tas met plastic flessen op een afvalberg in Kenia. Beeld AP

Brief van de dag

De opmerking van Sigrid Kaag over het IPPC-rapport, ‘wij zijn de laatste generatie politici die onze manier van leven kunnen beschermen’, legt de vinger op de zere plek (Ten eerste, 10 augustus). De doordenderende klimaatcrisis wordt immers veroorzaakt door het feit dat we willen blijven leven zoals eerst. Dit is niet realistisch, de wereld gaat ten onder aan onze massale overconsumptie en de gemakzucht waarmee we met de aarde en grondstoffen omgaan.

De luxe en overdadige manier waarop oudere generaties leven en reizen en waartoe veel politici behoren, is nog altijd de standaard. Veel jonge mensen treden in hun voetsporen. Ondertussen wordt het al decennia oogluikend toegestaan dat bedrijven op iedere mogelijke manier ‘greenwashen’, door bijvoorbeeld bomen te planten om hun CO2-uitstoot te compenseren.

Dat het ecosysteem daaraan ten onder gaat, wordt amper benoemd. Om het tij te keren, moeten de duimschroeven worden aangedraaid bij zowel de industrie als de burger. Het is hoog tijd dat onze destructieve cultuur van consumptie en groei plaatsmaakt voor een cultuur gefocust op hergebruik, waardering van tweedehandsgoederen, groen reizen, duurzaamheid en welzijn. Onze ‘manier van leven’ moet niet beschermd, maar radicaal omgegooid.

Pauline Wiersema, Rotterdam

Klein

Hebben we ongekend succesvolle Olympische Spelen beleefd, gaan we uitrekenen wat de medailles hebben gekost (Sport, 9 augustus). Hoe Nederlands wil je het hebben? Zo blijkt een groot sportland toch gewoon klein te zijn.

Cees Guikers, Wamel

Medaille

Een koele analyse van de kosten van Olympische medailles in deze krant (Sport, 9 augustus). Ik mis bij de berekening een ander effect: hoeveel plezier hebben de Olympische prestaties opgeleverd voor de vele televisiekijkers? Misschien nog belangrijker: hoeveel effect hebben de prestaties op de animo onder kinderen om te gaan sporten?

Als je ziet hoe uitdagend handboogschieten is, hoe mooi de Belg Bashir Abdi zijn collega aanspoort, hoe goed de aflossingsrace van de mannen estafette zijn, maar ook bij het zien van de prestaties van Sifan Hassan, van de baanwielrenners, de roeiers en de hockeyers, de Olympiërs uit Bahrain en Italië die samen de gouden medaille delen: hoezeer inspireert dit kinderen hetzelfde na te streven? Hoezeer laten de sporters politici zien dat er ook andere manieren zijn om met elkaar om te gaan?

Ook dit zijn meerwaarden van de medailles, zonder dat het direct in geld valt uit te drukken. Maar het is zeker zo belangrijk.

Corine Stokhof, Wenum-Wiesel

Post

PostNl ziet heil in het creëren van pakketautomaten (Ten eerste, 10 augustus). Dat is fijn. Van die automaten is het maar een klein stapje naar het heropenen van de postkantoren. En vanaf daar is het maar een klein stapje naar een winkel, waar je de schoenen die je voorheen online bestelde − en weer terugstuurde omdat ze niet pasten − meteen kunt uitproberen. Het gaat de goede kant op.

Jan Middelkamp, Amsterdam

Sywert

Benieuwd of Sywert van Lienden het IPCC-rapport heeft gelezen en mogelijkheden ziet. Een voorzet: de website hulptroepen.nu blijft bestaan, de mondkapjes maken ruimte voor duurzame ideeën uit het land.

Het is dan een beetje als het programma Het beste idee van Nederland, maar dan gefinancierd door de pegels van Sywert. Kan hij de aarde toch nog ergens mee van dienst zijn. Slogan voor de website heb ik ook al.

‘Sywert, voor een betere wereld. Het begint bij jezelf.’

Jiri Rutten, Utrecht

Misantroop

De misanthrope stukjes die Arthur van Amerongen vanuit de Algarve de wereld in slingert staan me tegen (V, 10 augustus). Niet zelden stijgt er een stevige boomer-walm uit op.

Van Amerongen betreurt deze week dat de geepereed (sic) geen ouderwets nichtenvertier meer biedt, maar veranderd is in een ‘humorloze manifestatie van genderletterbakbewoners’. Had hij de recente ontwikkelingen in Nederland beter gevolgd, dan zou hij weten dat daar pregnante redenen voor zijn.

Hella Koffeman, Rotterdam

Vakantie

Leuk om op sociale media te zien dat ‘groene’ wannabe activisten vanaf hun vakantieadresjes in Griekenland en Ibiza geschokt op Instagram posten over het IPCC-rapport. Soms ligt het antwoord dichterbij dan je denkt.

Sophie van de Weg, Utrecht