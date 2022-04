Hongarije hoort ook niet thuis in de Navo

Viktor Orban tijdens zijn overwinningstoespraak zondag. Beeld Getty Images

In het hoofdredactionele commentaar over de verkiezingen in Hongarije wordt terecht gesteld dat regeringen die geen respect hebben voor pluralisme, de rechtsstaat en de rechten van minderheden niet in de EU thuis horen. ‘Ze tasten de interne cohesie en geloofwaardigheid van de EU aan.’

Nog een andere factor bij deze landen wordt niet belicht. Hongarije en Polen zijn Navo-lid. De Navo zou hier niet moeten afwijken van dezelfde waarden waaraan EU-lidstaten moeten voldoen. Polen, Hongarije en Turkije (is niet EU-lid, maar wil het wel graag worden) horen niet thuis bij de Navo. Met de oorlog in Oekraïne kan de Navo de druk op deze landen opvoeren en ze zo nodig schorsen als lid. Dat zal een militair risico zijn, maar dat weegt uiteindelijk niet op tegen de waarden waar men voor staat.

Ed Kampers, Houten

19 graden

In de campagne ’Zetookdeknopom’ wordt ons Nederlanders gevraagd de thermostaat op 19 graden te zetten en maximaal 5 minuten te douchen. Ik hoorde minister Jetten van Klimaat in Buitenhof zeggen dat als één miljoen huishoudens dat zouden naleven, 7 procent minder Russisch gas nodig zou zijn.

De overheid durft blijkbaar niet aan te suggereren om niet elke dag te douchen. Het is helemaal niet nodig elke dag te douchen als je geen zware lichamelijke arbeid verricht en daardoor transpireert. Bovendien is het erg slecht voor je huid. Dus: douche gewoon om de twee of drie dagen en we zijn van Russisch gas af.

Pim Zaalberg, Anloo

19 graden (2)

Minister Jetten dwingt overheidsgebouwen de thermostaat op 19 graden te zetten. Minister De Jonge van Wonen denkt daar een paar maanden voor nodig te hebben. Nu maar hopen dat tegen de tijd dat de thermostaat op 19 staat, niet net de zomer aanbreekt en de airco’s massaal gaan koelen naar 19 graden.

Julius van Dam, Zwolle

Accijns

Met de verlaging van de benzine­accijns hebben we eindelijk het kwartje van Kok terug (het kwartje was nog van de oude gulden, dus die 15 eurocent van nu is 30 cent).

Willemijn Veen, Doorn

Populist

Beste Teun van de Keuken, inderdaad, u bent een populist aan het worden. Beeldvorming en pragmatisme zijn belangrijke onderdelen van het politieke spel. Altijd geweest. Bij populisten is er geen inhoud, alleen tromgeroffel (oftewel beeldvorming). Dus: zoom af en toe uit en realiseer je dat veel problemen geen makkelijke oplossingen kennen. Ook al vindt u zelf van wel.

Chretien Cuijpers, Apeldoorn

Roken

Waarom wordt in de zo geroemde serie over Pim Fortuyn fors gerookt? Moet dat echt? Wij snappen heus wel dat Fortuyn sigaren rookte. Zie als voorbeeld de Oscar-genomineerde film Belfast van Kenneth Branagh. Speelt zich af in 1969, in een milieu waar toen ook fors werd gepaft. Maar er is geen sigaret te bekennen, zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de film. En ik durf te wedden dat dit niemand is opgevallen. Wanneer stopt eindelijk eens dat onzinnige (mee)roken in films en series?

Evert Lamfers, Nijmegen

Boze moeder

Ik begrijp heel goed dat er argumenten zijn waarom Ianthe Mosselman aanneemt dat ze geen postnatale depressie had. Toch is haar belangrijkste argument niet valide. De diagnose stel of verwerp je namelijk niet zelf en al helemaal niet middels zelfstudie op internet of het lezen van de boeken die ze noemt. Een diagnose wordt gesteld of verworpen door een hulpverlener die ervoor is opgeleid. De grote vraag is dus waarom ze niet haar huisarts heeft geraadpleegd over de complexe problematiek die ze beschrijft. En nee: die zal echt niet meteen met medicijnen strooien, zoals ze vreest.

Filip Borst, Delfgauw

Goed doel

Noorwegen overdenkt of het de winst die nu dankzij de oorlog wordt gemaakt op olie en gas aan een goed doel (Oekraïne) kan geven. In coronatijd hebben de supermarkten twee jaar lang flinke winst gemaakt. Toen al werd geopperd die winsten aan te wenden voor een goed doel. Dat werd alleen nooit gevonden. Is het een idee om winkelprijzen niet te laten stijgen en daar die coronawinst voor te gebruiken? Goed doel toch?

Willemijn Veen, Doorn