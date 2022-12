Hongarije dwingt andere EU-lidstaten tot een onacceptabel potje blufpoker rond Oekraïne

Russische raketten dalen neer op Oekraïne, burgers in Kyiv en andere steden dreigen deze winter dood te vriezen als gevolg van een misdadige oorlog. Niettemin blokkeert de Hongaarse premier Viktor Orbán de hulp van de Europese Unie aan Oekraïne, omdat hij de uitbetaling van Europese gelden aan zijn regime wil afdwingen. Hiermee bereikt Orbán, zelfverklaard voorvechter van christelijke waarden, een nieuw moreel dieptepunt, zelfs voor toch al danig opgerekte Hongaarse begrippen.

De Europese Commissie wil miljarden aan EU-geld voor Hongarije bevriezen omdat het land de rechtsstaat onvoldoende naleeft. Op de Europese top in de zomer van 2020 werd een ‘rechtsstaattoets’ afgesproken: uitbetaling van Europees geld zou afhankelijk worden van de naleving van de rechtsstaat. In november concludeerde de Commissie dat Hongarije hierin nog altijd tekortschoot.

Helaas besloten de Europese ministers van Financiën afgelopen weken toch weer met Hongarije te marchanderen. Ze gaven Orbán extra tijd, als een slappe leraar die zijn brutaalste leerling de ruimte geeft, hoewel hij al zo vaak voor de laatste keer heeft gewaarschuwd.

De zaak is zo belangrijk omdat zij de kern van de EU raakt. In een unie van 27 lidstaten kunnen grote culturele, economische en politieke verschillen bestaan, maar de lidstaten moeten in elk geval de democratische waarden van de EU onderschrijven. Alleen dan kan de Unie haar interne cohesie behouden in de mondiale strijd tussen democratie en autoritarisme.

Helaas laat de kwestie Hongarije weer zien hoe moeilijk het is om op te treden tegen autoritaire leiders die de Europese waardengemeenschap van binnenuit verzwakken. Zodra Hongarije wordt aangepakt, dreigt het de Unie te gijzelen met veto’s over zaken die niets met zijn geschillen met de EU te maken hebben. Afschaffing van het vetorecht is een ingewikkelde zaak, maar het is belangrijk om na te denken over betere besluitvorming binnen de EU, zeker met het oog op een mogelijke uitbreiding op termijn met de landen van de Westelijke Balkan, Moldavië en Oekraïne. Om geopolitieke redenen is het belangrijk om deze landen bij de EU te halen, maar Europa moet een stok achter de deur hebben als ze zich onverhoopt in ondemocratische richting ontwikkelen. In dat geval moet de EU de machtsmiddelen hebben om ze tot inkeer te brengen of in het uiterste geval uit de Unie te zetten.

Ter wille van haar eigen kracht en geloofwaardigheid mag de EU niet zwichten voor de chantage van Viktor Orbán, die de andere lidstaten meetrekt in een onacceptabel potje blufpoker rond Oekraïne. In het verleden is Orbán altijd de beste bluffer gebleken. Maar nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen. Als Orbán zijn poot stijf houdt, zal hij miljarden mislopen, terwijl de Hongaarse economie er slecht voor staat. In dat geval zullen de andere 26 lidstaten Oekraïne afzonderlijk hulp moeten bieden, buiten de EU-begroting om. Dat is lastiger, maar niet onmogelijk.

Deze uitkomst zou betreurenswaardig zijn, maar het is genoeg geweest met Viktor Orbán. In het eerste grote conflict rond de rechtsstaattoets mag de EU niet toegeven als zij haar integriteit wil behouden.