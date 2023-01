Hoge prijzen zijn de wraak van de oude economie

De Tweede Kamer verkeerde deze week nog in winterslaap, maar de inflatie was klaarwakker. Nederland staat met 10 procent prijsstijging aan de Europese top. Dat is een rare gewaarwording voor een land dat zich op de borst klopt dat hier alles tiptop geregeld is. Klaas Knot had al in maart gewaarschuwd: ‘We moeten accepteren dat we met z’n allen armer zijn geworden.’ Dat ‘met z’n allen’ klonk wel gezellig, maar in Frankrijk hadden ze de boel kort en klein geslagen met dit soort cijfers. In Parijs zijn boter, melk en kaas aanzienlijk goedkoper dan hier, door belastingverlaging. Men klaagt in Nederland over de toon van het debat, maar het blijft een land van makke schapen.

Verklaringen zijn er altijd. De inflatie is te wijten aan de hoge gasprijs, en ook hier staat Nederland bovenaan. Dit land heeft zich verslingerd aan het gas. Ruim 90 procent van de kachels brandt op gas, plus de industrie, plus de glastuinbouw. Wat goedkoop was dankzij Slochteren, is duurkoop geworden. Vijftien jaar geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht. Nederland had een fantastisch gasnet en zou met de zogeheten ‘gasrotonde’ de draaischijf van de Europese Unie worden. Iedereen vond het prachtig, tot de aardbevingen roet in het eten gooiden en minister Eric Wiebes op een ochtend tijdens het scheren besloot dat Groningen helemaal dicht zou moeten. Hollen of stilstaan, dat is Nederland, en tot op de dag van vandaag durft nauwelijks iemand te fluisteren dat het Groningse gas weer zou moeten stromen.

Hoe group think werkt, beschreef Sander Heijne vorige week zaterdag in het Opinie-katern. Hoe raakte Hans van den Berg, de baas van Tata Steel, overtuigd dat omwille van het klimaat het roer bij zijn vieze fabriek om moest? Argumenten raakten hem niet, want hij verkeerde in zijn Tata-bubbel. Het was zijn zuster Fleur die voor de omslag zorgde, met een appje dat het in IJmuiden zo niet verder kon. Sander Heijne leerde van de gedragspsychologie dat groepsdwang doorbroken kan worden door iemand uit de binnenring, een collega, een vriend, of een zuster dus. Dat heet in de wetenschap ‘de significante ander’. Onze opdracht, schreef Heijne, is die significante ander te zijn en ons uit te spreken, tegen je oom of je tante, of je voetbalclub. Tot het klimaat gered is.

Zelf moet ik, als het woord ‘gedragspsychologie’ valt, aan Diederik Stapel denken. Die bewees als hoogleraar dat mensen die vlees eten, sneller dan anderen de neiging hebben om een bushokje in elkaar te trappen. Het was verzonnen, maar Stapel werd geloofd, niet vanwege zijn bewijsvoering, maar omdat hij precies opschreef wat zijn omgeving wilde horen. Sander Heijne suggereerde dat het riskant is om je uit te spreken over de klimaatcrisis. In werkelijkheid vertelt hij wat zijn allang bekeerde parochie van hem verwacht.

Het vergt geen heldenmoed om te zeggen dat het klimaat gevaar loopt. Integendeel, elke week gaat er een schepje bovenop. Twee dagen na het stuk van Heijne las ik bij collega Marcia Luyten dat ‘de bedrijven’ de planeet uitpersen en verkrachten, en dat al eeuwen lang. Toen Lodewijk Asscher nog fractievoorzitter was, had hij het in de Kamer met enige regelmaat over ‘de grote multinationale bedrijven’ die de erfzonde torsten. De multinationals zijn intussen vertrokken, en nu zijn dus ‘de bedrijven’ in zijn algemeenheid aan de beurt, omdat ‘de leefbare planeet leidend is’.

Uitspraken hebben consequenties, vooral als ze vergezeld gaan van daden. In Lützerath protesteren jongeren in een boom tegen de vervuilende bruinkoolwinning. Vermoedelijk zijn dat de kinderen van de ouders die ooit in een boom zaten tegen kernenergie. Zij hadden zo veel succes dat de kerncentrales dicht gingen, en je nu in Limburg als gevolg daarvan de bruinkool kunt ruiken. Wat in Duitsland kernenergie overkwam, is in Nederland aardgas overkomen. Gisteren nog een zegen des Heren, is aardgas vandaag een product des duivels geworden.

Pensioenfonds ABP liet in 2021 weten niet langer in ‘fossiel’ te beleggen. Milieudefensie dreigt met een proces tegen Shell als ze daar olie en gas niet snel genoeg vaarwel zeggen. Deze week was het nieuws dat uw kind astma krijgt als u op gas blijft koken. Minder, minder, minder is het devies, ook van de Europese commissie. De schaamlap voor de hoge prijzen is dat Poetin de gaskraan heeft dichtgedraaid. Maar nog voor de Russische inval in Oekraïne schreef ik op deze plek dat je niet straffeloos het aanbod van olie en gas kunt afknijpen, terwijl de vraag wereldwijd voorlopig alleen maar stijgt. Precies dat zei ook Jeffrey Currie, grondstoffengoeroe van Goldman Sachs, in het FD. Hij sprak van ‘de wraak van de oude economie’.

Currie is oprecht begaan met het klimaat. Tegelijk waarschuwde hij dat als er niet langer in olie en gas wordt geïnvesteerd, de prijzen verder zullen stijgen omdat het aanbod de vraag steeds minder kan bijhouden. Dat heet ook wel een dilemma, maar daarvan hebben we op onze breedtegraad nooit veel last. Tegen Shell werd indertijd door de juristen van Milieudefensie het befaamde ‘kelderluik-arrest’ ingebracht, verwijtbare nalatigheid als gevolg waarvan iemand door een openstaand kelderluik viel. Net zo had Shell kunnen weten wat de noodlottige gevolgen zijn van het oppompen van aardolie. Het zou een aardig experiment zijn om zo’n zaak te beginnen, bijvoorbeeld tegen het ABP dat geen geld meer wil steken in brandstof. Een warm huis is een mensenrecht en mede door toedoen van uw pensioenfonds zit half Nederland voor een koude radiator te vernikkelen.