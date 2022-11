Hoezo werkt de Universiteit Twente samen met Shell?

Een Greenpeace-actie op het water bij Shell Pernis, de grootste olieraffinaderij van Europa. Beeld Arie Kievit

Er werd wat gelachen, maar veel studenten werktuigbouwkunde hadden begrip. Als onderdeel van Scientist Rebellion blokkeerde ik deze week samen met University Rebellion en XR Enschede de busjes waarmee ze bijna naar de olieraffinaderij in Pernis waren vertrokken. Midden in de Sustainability Week van de Universiteit Twente (UT) zouden ze door Shell worden getrakteerd op cake, lunch en diner. En natuurlijk op lezingen over duurzame projecten van de olie- en gasgrootmacht.

Ja, meermaals was op de studievereniging een discussie aangezwengeld om de sponsoring door Shell en BP te stoppen. Tot een daadwerkelijke stap in de goede richting was het nog niet gekomen. Hoe anders was de snelle reactie van de Executive Board op de actie. Volgens de UT was er absoluut ‘geen sprake van’ dat de banden met bedrijven als Shell zouden worden verbroken. Integendeel. Samen met dit prachtbedrijf zouden we de energietransitie tot een succes maken, in Nederland en elders in de wereld. De dialoog, dat was toch hét middel om te werken aan een duurzame toekomst. Het bureau beeldvorming had weer goed werk geleverd.

Van het verantwoordelijkheidsbesef van bestuurders moeten we het dus niet hebben. De website vermeldt dat onderzoeksprojecten door Shell worden gefinancierd; dat professoren dubbele aanstellingen hebben; dat een op de tien mensen in het ‘ambassadeursnetwerk’ van toonaangevende alumni bij Shell zit. Ik zeg: studenten aller landen, verenigt u! Verbreek zelf als eerste de banden met de fossiele industrie.

Guus Dix, universitair docent aan de UT en klimaatactivist

Druk

In de ogen van Matthijs van Nieuwkerk konden sommige redacteuren de druk niet verdragen en moesten zij daarom afhaken. De waarheid is natuurlijk dat hij zelf de druk niet aankon. En zijn status hem beschermde tegen afhaken. Een mechanisme dat helaas vaker voorkomt in organisaties waar de leider alleen maar ja-knikkers naast zich duldt.

Gertruud Groen, Swifterbant

Mavo

Na de bekend geworden beledigingen en verwensingen van Matthijs van Nieuwkerk jegens zijn medewerkers, zul je maar in 2 mavo zitten of een kind hebben dat in 2 mavo zit. Dat moet zo’n beetje het ergste zijn wat je kan overkomen qua intelligentie en capaciteiten. Alle moeite om met ­elkaar tot een zinvolle, optimale voorbereiding op de maatschappij te ­komen, in één klap getorpedeerd.

Henk Pols, ex-docent, Valkenswaard

Haarkleur

De Engelse ploeg knielde in Qatar op het veld, de Duitsers deden de hand voor de mond, de Iraniërs zongen niet mee met het volkslied. De Nederlandse spelers kiezen ieder een haarkleur uit het regenboogpalet. Of toch niet?

Tonny Evers, Groningen

Tatoeage

Suggestie voor de voetballers in Qatar: laat de OneLove-band op onderarm of kuit tatoeëren. De Fifa kan moeilijk gele kaarten voor tatoeages uitdelen.

Marjolein Aarnoudse, Nootdorp

Systeemfouten

De jeugdzorg in Nederland functioneert niet goed genoeg om kinderen in problemen te helpen. Er zijn twee systeemfouten die daar mede debet aan zijn. Allereerst de marktwerking en de daarmee gepaard gaande aanbestedingsprocedures en ten tweede de decentralisatie naar de ruim 300 gemeenten. Beide systeemfouten leiden tot verslechtering van kwaliteit, perverse financiële prikkels, hoge wachtlijsten, meer bureaucratie en hoge overheadkosten. Pas als deze twee systeemfouten uit de Jeugdwet worden gerepareerd, is er kans dat de jeugdzorg in Nederland beter zal worden.

Ronny van de Water, tot 2015 kinderrechter, Amsterdam

Onveilig

Uw columnist Fleur Jongepier haalt in haar column hard uit naar haar collega-columnist bij Het Parool, Marcel Levi. Ik vat samen: Levi is een bevoorrechte witte man, onbekwaam tot oordelen over zoiets essentieels als ‘veiligheid’ en ‘onveiligheid’.

Ik heb Levi’s column anders gelezen, namelijk als beschaafde waarschuwing tegen het al te gemakkelijke gebruik van de term ‘veiligheid’. Door ‘heel veel’ als onveilig te benoemen, wordt het een hol begrip.

Job van Amerongen, Amsterdam