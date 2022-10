Hoezo is er geen perspectief voor de boeren?

Boeren halen in Biddinghuizen hun protestvlaggen weer uit de lantaarnpalen. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

In plaats van boeren al dan niet (met vele miljarden) verplicht uit te kopen, zet het wellicht meer zoden aan de dijk om te stoppen met het subsidiëren (met vele miljarden) van al die boeren.

Zonder deze bijdrage van ons allen aan hun maandelijks inkomen zien ze misschien in dat hun werk onder de streep te weinig oplevert om van rond te komen. En dan stoppen ze misschien wel zelf of besluiten ze iets te gaan ondernemen waarmee ze wel hun eigen broek kunnen ophouden.

Ik zou ze ook graag wijzen op de bijna 50 duizend openstaande vacatures rondom de energietransitie waarover het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) onlangs berichtte. Dat zijn precies net zoveel vacatures als er nu nog boeren in Nederland zijn.

Dus hoezo geen perspectief?

Armand Landman, Haarlem

Ideoloog

Wie op 25 oktober de voorpagina omsloeg, zag Alexander Doegin, de ideoloog die menig geschrift heeft gewijd aan de vergoelijking van het Russisch imperialisme. Zijn walgelijke boeken roepen op tot moord en doodslag. Toch wordt Doegin aangekondigd als de ‘huisfilosoof van Poetin’. Kijk, filosofen zijn heus geen lieverdjes. Er zijn genoeg grote denkers die je liever niet in een donker steegje tegenkomt. Maar laten we wel een onderscheid maken tussen denken en propageren, tussen filosoferen en geweld verheerlijken, tussen filosofie en ideologie.

Wie denkt, begeeft zich in een waaier van perspectieven; wie propageert, staat ten dienste van één standpunt. Wie filosofeert, wil woorden vinden die recht doen aan de veelstemmigheid van de wereld; wie geweld verheerlijkt, wil stemmen vernietigen. Filosofie staat voor intellectuele integriteit; ideologie staat voor de leugen die de macht in het zadel houdt.

Kranten presenteren hun lezers de wereld in woord en beeld. Zoals we verwachten dat een beeld waar is, mogen we dat ook van woorden verwachten. Poetin is een dictator, geen president. Doegin is een ideoloog, geen filosoof.

Florian Jacobs, schrijver en huisfilosoof bij de Internationale School voor Wijsbegeerte , Leusden

Ophef

Het Binnenhof worstelt met radicaliserende partijen. Dat geldt evenzo voor de media.

Niemand heeft zijn doelstelling fraaier verwoord dan Steve Bannon, campaigner voor Trump bij de verkiezingen in 2016. ‘The democrats don’t matter. The real opposition is the media. And the way to deal with them is to flood the zone with shit.’

De achterliggende gedachte is vrij briljant en heeft zich royaal uitbetaald via social media. Verspreid leugens, nepnieuws en complotten en uiteindelijk weet niemand meer wat waar is. En dus blijft er niets anders over dan te geloven in wie het zegt. Trump, Baudet, Wilders.

Baudet zei ooit dat hij uit is op ophef, opwinding. Op ontregeling. En het werkt.

Kamerleden, bewindslieden buitelen over elkaar heen om in overtreffende trap kond te doen van hun morele verontwaardiging over wat hen wordt voorgeschoteld door FvD en PVV. In de coulissen lachen de extreem-rechtse partijen zich rot. Missie geslaagd.

Ik weet dat het niet kan, of niet lukt, maar de (mogelijk) enige manier om tegenwicht te bieden aan ‘flooding the shit’ is koelbloedige zwijgzaamheid. Het laten doodvallen van woorden.

Maar dat vereist wel dat politiek en media afstand doen van hun eigen neiging tot opwinding en ophef.

Willeke Stadtman, Nieuwegein

Eigen overtuiging

Nu weer is het Gideon van Meijeren, Kamerlid van Forum, die de grens overgaat door een journalist van SBS te belagen. Echter, het alleen uiten van verontwaardiging door politici van diverse partijen, het maken van verwijten, het opmerken dat het allemaal zo erg is, lost niets op.

Het negeren van de vertegenwoordigers van genoemde partijen in de pers of anders al evenmin. Het tegenspreken van die vertegenwoordigers in debatten in de Kamer of elders heeft ook geen zin. In het algemeen zijn die vertegenwoordigers ook zeer gevatte sprekers. Er is maar één oplossing. Dat ministers en Kamerleden overtuigingen en meningen hebben die gezaghebbend zijn, dat leidende politici in het algemeen er iets beters tegenover stellen, dat zij een beter verhaal hebben en de eigen maar vooral de Forum- en PVV-kiezers kunnen uitleggen, niet met door voorlichters geproduceerde standaardteksten, maar met een eigen authentieke inbreng, gebaseerd op een eigen overtuiging, dat onder hun leiding hun toekomst en die van hun kinderen in vertrouwde, betere handen is.

In ieder geval is vereist dat die politici ook begrijpen waarom kiezers kiezen voor Forum en de PVV.

W.J.M. van Tongeren, Twello

Privacy

Op de website van Funda is een gemiddelde van dertig interieurfoto’s per woning geen uitzondering en voor iedereen eenvoudig te raadplegen. Het doel daartoe moge duidelijk zijn. Echter, nu de gemeente exact dezelfde foto’s opvraagt is het plots een privacy dingetje geworden.

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel

Protest

Ik vind het wel ver gaan hoor, om in het Amazonegebied hele stukken oerwoud te kappen om aandacht te generen voor actievoerders die zich vastlijmen aan talkshowtafels.

Theo Maassen, Eindhoven

Lege pagina’s

Ik ga geen WK voetbal kijken. Als protest tegen schendingen van mensenrechten in Qatar en de waanzin dat het wereldkampioenschap daar plaatsvindt en dan ook nog op basis van corrupte besluitvorming.

Ik wil geen verslaggeving tegenkomen in mijn Volkskrant. Dus graag lege pagina’s in de krant. Maar dan hebben lezers geen eigen keuze en dat vind ik onjuist.

Betere oplossing: ik wil bij het lezen van mijn digitale Volkskrant elke dag kunnen kiezen voor een versie zonder WK-verslaggeving. Dat lijkt mij technisch goed mogelijk.

Luc Meuwese, Den Haag