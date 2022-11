Hoeveel stadionslachtoffers kostte het WK in Qatar? De cijfers veranderen met de belangen

Nepalese migranten rusten uit na een werkdag in Doha, de hoofdstad van Qatar. Beeld Getty Images

In de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar heeft menigeen de neiging de dodentallen aan te passen aan het eigen gevoel van ongemak. En dan blijkt dat er nogal wat ‘frames’ zijn om uit te kiezen, van ‘de 6.500 van The Guardian’ en ‘de vijftig van de Internationale Arbeidsorganisatie’, tot ‘de drie van Infantino’ tot aan de ‘bij ons worden arbeidsmigranten ook uitgebuit’.

The Guardian keek met een groothoeklens naar de dramatische gevolgen van de bouwwerkzaamheden voor het WK, inclusief de doden door de extreme hitte, vanwege de slechte toegang tot de gezondheidszorg en de vele zelfdodingen. De krant kwam, met behulp van rekenwerk van onder meer ambassades, voor de jaren 2011-2020 uit op 6.751 overleden arbeidsmigranten uit India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka en Pakistan.

Over de auteurs: Willem van Genugten is em. hoogleraar Internationaal Recht, Tilburg. Evgeniy Levchenko is voorzitter van de Vereniging voor Contractspelers (VVCS).

De Britse kwaliteitskrant kon het getal weliswaar niet een op een koppelen aan het WK, maar vindt het aannemelijk ‘dat veruit het grootste deel van de arbeidsmigranten uit die jaren speciaal voor het WK naar Qatar is gekomen’. Ook konden gegevens uit andere landen, zoals de Filipijnen en Kenia, nog niet worden meegeteld, waardoor het ‘eveneens aannemelijk is’ dat het getal 6.500 aan de lage kant is.

Beroepsongeval

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) kwam eind 2021 tot vijftig doden (naast circa 500 ernstig gewonden en circa 37 duizend lichtgewonden) voor het jaar 2020 en opnieuw voor de Qatarese migratiepopulatie als geheel. De organisatie hanteerde daarbij een strakke definitie van ‘beroepsongeval’: er moet een direct causaal verband zijn tussen werk en overlijden, denk aan het van een steiger vallen. En, voortbouwend op Qatarese arbeidswetgeving: ongelukken op weg naar het werk bijvoorbeeld telden alleen mee als er geen sprake was van wegomleggingen of andere vormen van abnormaal oponthoud.

Evenals The Guardian signaleerde de IAO dat veel mensen stierven als gevolg van de hitte en een slechte toegang tot gezondheidszorg, maar de organisatie wacht op specifiekere data. Kortom: een kwestie van methodologie, geen ontkenning van de bredere werkelijkheid.

FIFA-baas Gianni Infantino sprak, ondanks de alarmerende cijfers van The Guardian, over ‘drie doden bij de bouw van stadions’, zich daarbij baserend op voortgangsrapporten van het organiserend comité. Denk dan maar eens niet aan ‘de slager en het eigen vlees’. Ook volgens Infantino zijn er meer doden gevallen, maar ‘die zijn niet werk- of WK-gerelateerd’. Verder heeft de FIFA ‘haar verantwoordelijkheid genomen’ en ‘de nabestaanden van de drie gecompenseerd’. Op die manier speelt Infantino in op de roep een fonds op te richten voor de nabestaanden, maar hij zakt wel door de bodem van cynisme, opportunisme en genadeloosheid.

Qatarese arbeidsrecht

En dan is er nóg een redenering, een waarbij het getal 6.500 niet wordt ontkend, maar ‘in perspectief wordt gezet.’ Ook deze redenering is populair onder degenen die het voor ‘Qatar’ opnemen: 6.500 doden over een periode van tien jaar wordt dan 650 per jaar, op een totaal van twee miljoen arbeidsmigranten ofwel nog geen 350 op een miljoen, ofwel 3,5 op de 10 duizend personen, gevolgd door de vraag of dat wel zo veel erger is dan in…, gevolgd door een land naar keuze. Het blijven echter 6.500 doden: zonen, neven, echtgenoten op zoek naar een ander leven, voor henzelf en hun naasten.

Intussen leggen de FIFA en Qatar veel nadruk op de verbeteringen in het Qatarese arbeidsrecht en op de controle ervan door ILO en externe onderzoeksbureaus. Volgens vijf deskundigen die in The Guardian op 23 oktober aan het woord kwamen, is daarvan in de praktijk echter nog altijd (veel te) weinig te zien.

Qatar en de FIFA zijn trots op een aantal veranderingen in de Qatarese arbeidswetgeving, maar papier is geduldig en veel arbeiders merken er nauwelijks wat van. Qatar en de FIFA stellen ook dat het WK qua maatschappelijke verantwoordelijkheid het mooiste toernooi ooit moet worden, maar voor velen kan dat al lang niet meer. Compenseren kan echter nog altijd.