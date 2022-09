Hoeveel gemeenschapsgeld vinden we een museum waard?

Installatiefoto uit de tentoonstelling Moving Stories in Museum het Valkhof. Beeld Museum Het Valkhof

Van tijd tot tijd duiken in de media berichten op dat een museum voor miljoenen euro’s gaat worden opgeknapt en soms voor meerdere jaren de deuren zal sluiten. Niet zelden worden er grote bedragen aan gemeenschapsgeld ingepompt om dit mogelijk te maken. Maar is dat wel terecht?

Een actueel voorbeeld is de aanstaande verbouwing en sluiting van museum Het Valkhof in Nijmegen. Op 30 september, de laatste dag dat het museum open is, mogen bezoekers voor één keer gratis naar binnen. Daarna zal het voor jaren gesloten zijn. Het Valkhof ondergaat dan een elf miljoen euro kostende renovatie die de gemeente Nijmegen betaalt. Voorwaarde voor deze steun is dat het pand voor nog eens vijf miljoen euro eigendom wordt van de gemeente. Het gemeenteraadsbesluit van begin 2021 werd genomen met een niet al te grote meerderheid.

Terecht zei Jasper Konijnenbelt, PvdA-raadslid in Nijmegen, zich zorgen te maken over het toekomstige vermogen van het museum om een positieve exploitatie te realiseren. De bezoekersaantallen - het streefcijfer is 125 duizend bezoekers per jaar - vallen structureel tegen. Als het museum alsnog failliet zou gaan, zit de gemeente opeens met een duur en leeg pand. Misschien moeten we er dan maar een bioscoop van maken, aldus hetzelfde raadslid in 2019.

Meer over de auteur Bram Peters is historicus en werkte jarenlang in de museumwereld als collectiebeheerder/conservator.

Vanuit het museum bekeken is de aanstaande renovatie echter een noodzaak. Volgens de directeur zijn onder andere de beveiliging en de klimaatinstallaties dusdanig verouderd, dat andere musea inmiddels hun bedenkingen hebben om waardevolle stukken in bruikleen te geven. Dat zou inderdaad zonde zijn. Nooit meer hoogtepunten, zoals bijvoorbeeld de fantastische tentoonstelling Gebroeders van Limburg uit 2005. Het hart van de expositie werd destijds gevormd door originele pagina’s uit het getijdenboek Les Belles Heures, afkomstig uit het Metropolitan Museum of Art in New York. Met deze wereldwijd eerste overzichtstentoonstelling werden de in Nijmegen opgegroeide broers definitief op de culturele kaart gezet.

Met het oog op de waardering voor cultureel erfgoed is een renovatie van het museum dus absoluut te billijken. De vaste expositie prehistorische- en provinciaals Romeinse archeologie is het meer dan waard om blijven te tentoonstellen. Maar de hamvraag is hoeveel gemeenschapsgeld we dit waard vinden. Ja, cultureel erfgoed en cultuur in de brede zin van het woord is van toegevoegde waarde voor een samenleving.

Bodemloze put

Maar wat als een museum het structureel niet lukt om de exploitatie financieel rond te krijgen? Een culturele instelling kan zo een bodemloze put worden waar steeds meer belastinggeld in verdwijnt. Zo krijgt museum Het Valkhof jaarlijks 4,5 miljoen euro aan subsidie. De gedachte dat een museum na een renovatie of een eenmalige financiële injectie wél rendabel zal zijn, is meer wensdenken dan een vaststaand feit.

Steunen of niet steunen. Het is een dilemma waar overheden regelmatig tegenaan lopen. Liefhebbers zullen zeggen het er graag voor over te hebben. Niet zelden zijn dit ook de museumbezoekers die de prijs van een kaartje, ook al zou die prijs aanzienlijk stijgen, toch wel kunnen betalen. Tegenstanders zullen betogen dat er veel belangrijkere zaken zijn waar de gemeente het geld beter aan kan besteden, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding. Zeker in de huidige tijd allerminst een onredelijk argument. Het zijn vaak ook de burgers die minder te besteden hebben die toch al niet naar het museum gingen, ook al ligt de prijs van een kaartje relatief laag.

Museumbezoek blijft nu eenmaal vooral een liefhebberij voor een selecte groep, of we dat nu leuk vinden of niet. Inkomen, opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit spelen onmiskenbaar een rol. Waarmee dus is gezegd dat een grote groep mensen niet zal profiteren van het overeind houden van een museum. Natuurlijk kun je proberen meer groepen te verleiden tot een bezoek, maar het resultaat daarvan blijft altijd afwachten.

Commercieel bedrijf

Het is begrijpelijk dat gemeenten worstelen met het wel of niet investeren in noodlijdende musea. Aandacht voor cultureel erfgoed is een groot goed, maar niet tegen elke prijs. Daarom zou het geen verkeerd idee zijn dergelijke investeringen nadrukkelijker een (lokaal) verkiezingsthema te maken, zodat de burgers zich er over kunnen uitspreken. Daarnaast ontkomen musea er niet aan om meer dan nu de instelling te runnen als een commercieel bedrijf. Zorg uiteraard voor medewerkers met goede inhoudelijke vakkennis, maar stel ook een directie aan die heeft bewezen een organisatie in financieel opzicht succesvol te laten zijn.

En als het dan toch niet lukt? Dan valt uiteindelijk een keer het doek. Een museum hoeft niet koste wat het kost door de samenleving overeind te worden gehouden als de belangstelling structureel gezien niet groot genoeg is.