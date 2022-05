Hoeveel economische pijn zijn we bereid te lijden, als onzeker is dat we een nieuwe Koude Oorlog winnen?

Vroeg in zijn presidentschap nodigde Joe Biden president Poetin uit voor een top in Genève. De idee was om afspraken te maken met de Russische leider over de relatie tussen beide landen, zodat Biden zijn aandacht volledig zou kunnen richten op het land dat hij als de grootste bedreiging ziet voor de Amerikaanse hegemonie: China. De ontmoeting tussen Biden en Poetin juni vorig jaar in Genève lijkt inmiddels een eeuw geleden.

Niet alleen zijn de Verenigde Staten en Rusland inmiddels verwikkeld in een soort van proxy-oorlog in Oekraïne, vorige week zei Biden in een persconferentie ook dat de VS Taiwan militair te hulp zullen schieten als China het eiland met geweld wil heroveren. Daarmee brak Biden met decennia van ‘strategische ambiguïteit’ waarin de Amerikaanse regering opzettelijk vaag bleef over haar commitment aan Taiwanees zelfbestuur.

President Xi Jinping stak zijn ongenoegen daarover niet onder stoelen of banken. Op het moment dat de Amerikaanse president in Tokio landde, scheerden Chinese en Russische nucleaire bommenwerpers boven de Japanse Zee. En terwijl Biden in Tokio de andere leiders van de Quad, Australië, Japan en India, ontmoette, promootte de Chinese president in een videotoespraak zijn eigen Global Security Initiative (GSI).

Xi drong er bij de ministers van Buitenlandse Zaken van de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India en Zuid-Afrika) op aan om elkaars soevereiniteit te respecteren en zich te keren tegen hegemonie, machtspolitiek en Koude Oorlog-mentaliteit. Hoewel hij de VS niet expliciet noemde, was het duidelijk op wie Xi zijn pijlen richtte. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi wist steunbetuigingen voor de GSI te ontfutselen van Uruguay, Nicaragua, Cuba, Pakistan, Indonesië en Syrië.

Littekens

Het is Beijing niet ontgaan dat India, Pakistan, Irak, Vietnam, Zuid-Afrika en nog dertig landen, die samen goed zijn voor meer dan de helft van de wereldbevolking en 40 procent van de wereldeconomie, zich van stemming hebben onthouden bij de VN-resolutie die de Russische invasie in Oekraïne veroordeelde. De meeste landen hebben nog littekens van het westers imperialisme en zijn niet onder de indruk van Bidens retoriek over de strijd tussen autocratie en democratie.

Vijftig jaar geleden, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, zocht de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Henry Kissinger, juist toenadering tot het China van Mao Zedong in de hoop een splitsing tussen de twee grootste communistische landen te bewerkstelligen. In februari 1972 ondertekenden Nixon en Mao het Shanghai-communiqué, waarin de VS en China beloofden te werken aan de normalisering van hun betrekkingen in het belang van detente.

De geschiedenis is 180 graden gedraaid. Het Witte Huis heeft de verzoeken van China genegeerd om het 50-jarig jubileum van het Shanghai-communiqué dit jaar met een gezamenlijk evenement te herdenken. Poetin laat in Oekraïne op een gruwelijke manier zien dat tanende grootmachten net zo ontwrichtend kunnen zijn voor de wereldorde als opkomende grootmachten. Maar de VS zien in China de grootste geopolitieke bedreiging.

Nieuwe wereldorde

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken hoopt dat, net zoals het Westen is samengekomen om zich te verzetten tegen de Russische agressie in Oekraïne, meer landen zich bij de VS zullen aansluiten om zich te verzetten tegen China’s pogingen om een nieuwe wereldorde te creëren. Het doel van de VS is om China te isoleren en een vorm van economische ‘ontkoppeling’ te bereiken, hoewel de details ontbreken over hoe dat in de praktijk zou kunnen worden gebracht.

Er zijn griezelige parallellen tussen de huidige ontwikkelingen en die in eerste jaren van de Koude Oorlog. Net als toen is er een as China-Rusland opgesteld tegenover een westerse alliantie geleid vanuit Washington. In 1945-’46 leidde het opleggen van satellietregimes door de Sovjet-Unie in Oost-Europa tot een fundamentele herwaardering van de bedoelingen van Moskou. Nu heeft de Russische invasie, die van Oekraïne een satellietstaat had moeten maken, tot die herwaardering geleid.

Het neerslaan van de democratische beweging in Hong Kong, de systematische onderdrukking van de Oeigoeren in Xinjiang en het onbegrensde partnerschap met Rusland, dwingen het Westen om ook de relatie China te heroverwegen. De vraag is hoeveel economische pijn wij bereid zijn te lijden, als het allerminst zeker is dat we een nieuwe Koude Oorlog zullen winnen.

Heleen Mees is econoom. Om de week schrijft zij een wisselcolumn met Marcia Luyten.