Hoeren en sperm buckets: de prinses wordt nog even geen lid van het corps

Kroonprinses Amalia wordt voorlopig geen lid van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC). Dat ze via de RVD bekendmaakte dat een lidmaatschap er ‘voorlopig’ niet inzit was nieuws, omdat menigeen dacht dat ze wél lid zou worden. Dit omdat haar vader, grootmoeder en overgrootmoeder alle drie lid waren geweest van Minerva in Leiden en de verwachting was dat Amalia – hoewel ze dus met het verleden brak door in Amsterdam te gaan studeren – de familietraditie wel zou handhaven door voor het corps te kiezen.

Maar goed, op een enkele Oranjeklant na interesseert het niemand een bal of de prinses lid wordt van het corps. Net zoals niemand het interessant vindt wat ze precies gaat studeren (PPLE), wat ze daarna gaat doen (twee jaar naar het buitenland), wie haar vriendje is en waar ze in september gaat wonen (in een studentenhuis aan het Singel in Amsterdam, eigendom van de familie Dreesmann, vrienden van haar ouders en buren in Griekenland. Het huis telt vijf woonlagen, de prinses neemt de vijfde in bezit (met dakterras). Het pand zou haar vader naar verluidt 15 duizend euro per maand kosten.)

Who cares.

Maar recentelijk werden vrouwen door mannelijke leden van ASC tijdens een ‘herendiner’ omschreven als ‘niks en niks meer dan een hoer’ van wie ze het liefst de nek zouden breken ‘om hun lul erin te steken’. Een De Sade-achtig voornemen dat uiteraard genuanceerd moet worden – het was sowieso niet de bedoeling dat de teksten van de feestredenaars op de socials en in de krant terecht zouden komen, dat zou maar tot misverstanden leiden.

Niks nieuws onder de zon overigens, zo praten ze bij het corps al sinds de ouwe Juul lid werd – niemand die zich er druk over maakte. Maar vroeger is nu niet meer en daarom bood de vereniging haar excuses aan en trad de (vrouwelijke) bestuursvoorzitter vanwege alle ophef af; 273 vrouwelijke leden van de vereniging stuurden een brief waarin ze schreven dat ze zich onveilig voelden met zulke medestudenten.

Uit een reportage in de Volkskrant, een paar dagen later, bleek dat er ondanks de ruwe fantasieën van de mannelijke studenten nog genoeg vrouwelijke eerstejaars waren met maar één wens: lid worden van ASC/AVSV (de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging).

De rel veranderde de zaak radicaal. Opeens wilde iedereen weten wat Amalia zou gaan doen: wel of geen lid? Nu werd haar keuze een principiële, ze werd gedwongen positie te kiezen, vrouw of hoer, daar draaide het om. Zou de verontwaardiging haar koud laten en zou ze zich vrolijk in de ontgroeningsrituelen storten of voelde ze opeens toch weerzin tegen het lidmaatschap?

De prinses had in de bestseller die Claudia de Breij over haar schreef (Amalia) aangegeven dat ze lid wilde worden van ‘het corps, met een jaarclub, alles erop en eraan’. Dus daar lag het niet aan, de wil was er. Maar de prinses is inmiddels gepokt en gemazeld genoeg om te beseffen dat er lastige vragen zouden komen als ze zou besluiten lid te worden, zoals: ‘Hoe staat Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje tegenover de typering door medecorpsleden van vrouwen als ‘sperma-emmers’?’

Daar red je je niet een-twee-drie uit, en het wordt helemaal ingewikkeld wanneer er buitenlandse pers bij is (‘Sperm buckets??’)

Dus zodoende werd in gezamenlijk overleg besloten even te wachten met het lidmaatschap, tot het stormpje is gaan liggen en de cultuuromslag zogenaamd voltooid – en corpsballen die alle vrouwen hoeren vinden keurig zijn afgestudeerd.