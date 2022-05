Hoekstra neemt afscheid van de koopman, of nou ja niet echt, maar toch

Het had iets surreëels om Wopke Hoekstra maandag een Europaspeech te horen houden in Maastricht waarin hij grote woorden sprak. Over de ‘krachtmeting tussen democratie en autocratie’ waar we in verwikkeld zijn, over de fundamentele vraag die deze strijd oproept, namelijk ‘welke waarden in deze eeuw de boventoon moeten voeren’. De minister nam afscheid van de koopman, of nou ja, niet echt want het blijft Nederland en we moeten hier ook eten en die haven en die spoorwegen en Schiphol liggen er nu eenmaal, maar hij zei wel dat we onze marktmacht politieker moeten inzetten, door ‘ongewenste strategische afhankelijkheden af te bouwen’.

Hij noemde nadrukkelijk de Chinese assertiviteit (In Hongkong zullen ze misschien zeggen dat daar best het woord ‘agressie’ had mogen staan). Hij bekende dat we best meer hadden kunnen doen toen in Litouwen een vertegenwoordiging met de naam Taiwan Representative Office werd geopend en Vilnius daar ruzie over kreeg met Beijing. Europese broederlanden stonden erbij en keken ernaar. Dat was niet in de haak, vindt Hoekstra nu.

Zo snel kan het gaan.

Een week of wat geleden stond diezelfde Hoekstra nog namens het kabinet in de Tweede Kamer uit te leggen dat het allemaal heel ingewikkeld en complex en moeilijk-moeilijk zat met echt werk maken van de economische sancties tegen Rusland. Hij zwetste over ‘zwaluwstaarten’ en de dingen zorgvuldig doen, hij werd nog net niet uitgejouwd door een stomverbaasd parlement.

Een maand of wat geleden hadden ze in het kabinet nog nooit merkbaar langdurig stilgestaan bij voornoemde krachtmeting en eventuele gedachten daarover omgezet in strategie en beleid. Terwijl Poetin al een jaar of zeven oorlog aan het voeren was, en als bijkomende schade Nederlandse burgers uit de lucht had laten schieten, waren bedrijven hier ijverig Krimsancties aan hun laars aan het lappen, was de Zuidas nog druk met rulings en holdings, en deed het kabinet erg zijn best om niet de indruk te wekken dat het hiertegen wilde optreden met dezelfde toewijding waarmee het uitkeringsfraudeurs liet aanpakken.

Een jaar of wat geleden scheidde het Nederlandse kabinet nog een ‘China-strategie’ af waar de kleinhartigheid vanaf droop. Niks over strategie, amper rekenschap over de driftige ijver waarmee China het armere deel van de wereld naar zijn hand probeert te zetten, tamelijk vrijblijvend gelispel over mensenrechten. Diplomatiek redacteur Arnout Brouwers schreef bij die gelegenheid: ‘China moet vooral niet denken dat Nederland specifieke maatregelen neemt tegen het land.’

Een decennium of wat geleden hoefde je in Nederland niet aan te komen met voorstellen voor werken aan een gezamenlijke Europese industrie, om samen de productie van computerchips te beschermen bijvoorbeeld. Als iemand – een Amerikaan meestal – begon over 2 procent van het bbp uitgeven aan oorlogstuig en militairen gingen diplomaten hier diep zuchten. Als je zei dat mensenrechten soms best boven handel mogen prevaleren, kon je gekke blikken krijgen, want handel was júist goed voor mensenrechten.

Nu stromen de defensiemiljarden en gaan Europese landen revolutionaire dingen doen zoals samen nadenken over militaire strategiëen en samen spullen inkopen. Nu is er een Europees verbond om halfgeleiders – het nieuwe goud, dat zo gewild en zo schaars is dat hele industrietakken er last van hebben – te beschermen en hier te houden.

Nu is alles anders. Of nou ja, de woorden zijn er. Opgelezen van geduldig papier.