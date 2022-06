Hoe wreed is het, als je eindelijk dat vrouwtje mag bestijgen, en dan commentaar krijgt van Freek Vonk

Ik weet niet of er een god is, maar als hij bestaat vraag ik me af wat hij tegen struisvogels heeft. Dan zie je er al zo uit, met je lange, harige nek en een dik pak zwarte veren dat plots overgaat in eindeloze, kale, hoekige poten. Je bestaan speelt zich af in een dorre, vreugdeloze omgeving waar niet veel meer te doen is dan keihard rennen - waar je dan wel weer heel goed in bent. Maar dat is allemaal nog tot daar aan toe. En dat je gefilmd wordt terwijl je met een mal dansje een vrouwtje probeert te verleiden; vooruit. Maar hoe wreed is het, als je na tal van uitputtende versierpogingen eindelijk dat vrouwtje mag bestijgen, en dan commentaar krijgt van Freek Vonk. Stel je voor (en vergeet het dan gelijk weer) dat je voor het eerst met iemand naar bed gaat en op het moment dat het moet gebeuren, plotseling de kamerdeur openzwaait, Freek Vonk naar binnen loopt en zegt: ‘Hij is nog wat onhandig, maar hij geeft het optreden van zijn leven.’ En niet op de woest enthousiaste toon zoals we die gewend zijn van Freek Vonk in zijn programma’s, maar een getemde, matte Freek Vonk - daarmee overigens niet minder intimiderend.

Dit gebeurt allemaal in het nieuwe EO-programma The Mating Game, een aangekochte documentaireserie waarin het paargedrag van dieren centraal staat. In de eerste aflevering, zaterdagavond op NPO1, kwam als eerste het geweldige ritueel van struisvogels aan de beurt. De mannetjes moeten een tijdje achter de vrouwtjes aan rennen, om zo te laten zien dat het wel snor zit met hun uithoudingsvermogen. Als dat niet werkt, kunnen ze altijd nog met hun veren pronken. De zebra’s doen het wat anders. Die bewegen zich in een harem en moeten vooral mannelijke concurrenten buiten houden. Spectaculair goor was het gedeelte over de termietenkoningin, een pulserend, slijmerig schepsel dat kijkers van Stranger Things zal doen denken aan een demogorgon. ‘Haar opgezwollen lijf bevat enorme eierstokken die continu eitjes produceren’ zei Freek Vonk. Het arme wezen brengt in haar leven meer dan 250 miljoen nakomelingen voort. Veruit het leukst was het paringsritueel van kangoeroes in de graslanden Australië. De mannetjes moeten met elkaar knokken en de sterkste gaat er met het vrouwtje vandoor. Omdat vrijwel altijd het grootste mannetje wint, hebben de kangoeroes zich geëvolueerd tot gigantische beesten die, als ze zich uitrekken, wel 2,5 meter lang kunnen worden.

Een vrouwtjes-kangoeroe kijkt vrij moedeloos in de camera terwijl op de achtergrond twee mannetjes om haar vechten. Beeld EO/The Mating Game

Dat leverde prachtige, maar ook komische beelden op. Zo was er een geweldig shot van een vrouwtjes-kangoeroe die recht in de lens keek terwijl op de achtergrond twee mannetjes om haar aan het vechten waren. Haar voorpoten hingen wat naar beneden en haar hele houding was er een van roerloze verveling. ‘Wat heb ik misdaan dat dit mijn leven is?’ leek ze te zeggen. Zo stond ze daar, midden op die Australische grasvlakten, terwijl de mattende mannetjes uit beeld, maar niet uit haar leven verdwenen. Zich zalig onbewust van het feit dat ze ook een struisvogel had kunnen zijn.