Hoe wordt trauma een gewone herinnering? In de nieuwe dramaserie Sihame anders dan in Zomergasten

Janine Abbring wilde weten hoe dat precies werkt, EMDR. Haar zomergast Bessel van der Kolk – haar laatste, bleek aan het eind van de uitzending – had in eerste instantie niet veel zin om dat uit te leggen. Ja, je hebt allerlei theorieën, maar die blijken doorgaans niet correct. Niemand is ook geïnteresseerd in die achterliggende theorie, het wérkt gewoon. Is het dan magie, vroeg Abbring. Misschien wel, zei Van der Kolk. ‘Wat is er mis met magic?’

Van der Kolk is psychiater en traumaspecialist. Zijn boek The Body Keeps The Score, over hoe trauma het lichaam verandert, stond 27 weken op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. Ondertussen is zijn reputatie niet onbesproken. Afgelopen weekend publiceerden drie rechtspsychologen een opiniestuk in de Volkskrant, waarin ze zich verzetten tegen Van der Kolks idee over ‘hervonden herinneringen’. Volgens hen zouden die leiden tot valse beschuldigingen.

‘Fake news’, zei Van der Kolk daarover. Niemand wil zich ellende herinneren. ‘Kón ik mensen maar iets aanpraten’, zei hij.

Goed, Van der Kolk ging het toch proberen: bij EMDR gaat het om nieuwe verbindingen tussen de hersenhelften, waardoor trauma wordt omgezet in een ‘gewone’ herinnering.

De best mogelijke uitleg kwam van opnamen van een collega-psychiater. Op twee filmpjes zien we een vrouw voor en na EMDR-therapie. In het eerste filmpje vertelt ze hoe ze een ongeluk meemaakt: er komt een auto op haar af, ze denkt dat ze doodgaat. Veel meer dan haar woorden, vertelt haar lichaam het verhaal: opgetrokken schouders, gespannen ledematen, pijlsnelle ademhaling.

‘Haar lichaam reageert alsof ze weer daar is’, legt Van der Kolk uit, daar in die auto, op dat moment. Trauma verandert herinnering in herbeleving. In het tweede filmpje, vier weken opgenomen na het eerste, vertelt de vrouw opnieuw over het ongeluk. Nu zit daar iemand die controle heeft over wat ze vertelt, in plaats van iemand die volledig door haar verhaal wordt overgenomen. It’s fading, geeft ze toe.

Synchroon aan Zomergasten werd zondagavond de eerste aflevering uitgezonden van Sihame, de nieuwe serie van Achmed Akkabi, bekend van Mocro Maffia. Hoofdpersoon Sihame komt in de eerste minuten vrij uit de gevangenis, als een zichtbaar getraumatiseerd persoon – weer die hoge schouders, verstopt in een dikke, gewatteerde jas, die zowat de hele aflevering aanblijft.

In de uitstekende regie van Shamira Rafaëla wordt Sihame’s trauma verwezenlijkt als tegenovergesteld aan die EMDR-filmpjes: niet Sihame zelf vertelt haar verhaal, maar haar omgeving. Op straat wordt ze nageroepen als ‘kech’ (kehba, hoer). Als ze bij de slager staat, begint een jongen haar te filmen. Online circuleert haar foto: daar hebben we onze pornoster.

Ondertussen is Sihame allesbehalve vleugellam, in haar dikke jas. Als een jongen uit de buurt haar uitscheldt en aanrandt, slaat ze terug – letterlijk. Sihame belooft een Kill Bill-achtige vertelling te worden die broodnodige aandacht besteedt aan de gevolgen van shaming en exposing. Aan het feit dat sommige mensen ook via EMDR geen controle terug kunnen krijgen over hun herinneringen – omdat die in tijden van digitalisering vaak niet meer alleen van onszelf zijn.