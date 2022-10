Hoe word je als schrijver ‘klassiek’? Door geen vrouw te zijn

Het was Multatuli die ‘klassieke’ schrijvers graag afdeed als ‘vervelend’. Hij geloofde heus dat een schrijver als Chateaubriand briljant was, zolang híj hem maar niet hoefde te lezen. De man die zich tooide met het larmoyante pseudoniem ‘ik heb veel geleden’ maalde niet om literatuur. Hij wilde, ‘in levend hollandsch’, de mensheid inpeperen dat de Javaan in Nederland-Indië werd mishandeld. Geen beroemd schrijver zou hij worden, maar de keizer van het Rijk van Insulinde, omringd door hem aanbiddende meisjes: ‘Jezus begon met vissers, ik vang met meisjes aan.’ Over schrijvende vrouwen of Javanen had hij het nooit.

Het is de ironie van de geschiedenis dat Multatuli onze allerklassiekste schrijver is geworden en Max Havelaar een in lood geklonken klassieker. Ook in de nieuwste ‘Nederlandstalige literaire canon’ die zaterdag bekend werd, prijkt hij bovenaan, net als in die van twintig jaar geleden. Scholieren geloven vast graag dat hij briljant is, zolang zíj hem maar niet hoeven lezen.

Nu is Max Havelaar ook een interessante roman, die historisch inzicht kan geven, als een docent er tenminste met kennis en enthousiasme over vertelt. Multatuli had zijn publiciteit goed op orde. Martelaarschap, messias-neigingen, dwepen met de gewone man, afgeven op de elite – daarmee verleid je het publiek, toen en nu.

De nieuwe literaire canon werd samengesteld door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, de Katholieke Universiteit Leuven, de Taalunie en de Koninklijke Bibliotheek, op basis van een enquête. Een doorsnede van de lezers vormen de respondenten niet: 96 procent is hoogopgeleid, 72 procent werkt beroepsmatig met taal, waarvan 43 procent als docent Nederlands. Deze canon lijkt erg op die van 2002. ‘Toch weer veel dode, witte mannen’, concludeert Toef Jaeger in NRC. Ze heeft gelijk, al lijkt me ‘dood’ een goed criterium met het oog op de eeuwigheid; over de eigen tijd is het lastig oordelen.

De opmars van gecanoniseerde vrouwen is traag. De top-100 telt maar 24 vrouwen (in 2002 11). Weliswaar staat er nu één vrouw in de top-10 van schrijvers die het vaakst genoemd werden: Hella S. Haasse, op nummer 8 (in 2002 op 26), maar in de top-10 van ‘belangrijkste auteurs’ staan alleen mannen; Haasse staat daar op plaats 24. In de top-10 gekozen door mannen staat niet één vrouw.

Hoe word je als schrijver klassiek? De huidige canon weerspiegelt de oordelen van voorbije generaties, inclusief alle seksistische en racistische vooroordelen. De poortwachters van de literatuur, uitgevers, recensenten, literaire-juryleden, hadden lang een hardnekkige voorkeur voor de witte man. Talenten die zij over het hoofd zagen, kennen wij nu niet. Vrouwen telden vanzelfsprekend minder mee. Ook Haasse werd achtergesteld bij Hermans, Reve en Mulisch. Van haar roman Huurders en onderhuurders werd niet gezien hoe vernieuwend die was. Vrouwen hoorden vaak niet bij luidruchtige stromingen en spelen in de literatuurgeschiedenis een marginale rol.

Ik mis veel favorieten in de top-100. Vooral dichters. Waarom zijn Judith Herzberg en Eva Gerlach genegeerd? Waar zijn Vroman, Hanlo, Bloem, Kouwenaar en Achterberg? Renate Rubinstein? Doeschka en Geerten Meijsing? Waarom staan Campert (70), Vasalis (63) en Nooteboom (59) zo belachelijk laag? Wat doet Jeroen Brouwers op plaats 10, terwijl de meesterlijke F.B. Hotz alleen bij de ‘vergeten schrijvers’ opduikt?

Als leraren Nederlands door deze canon meer aandacht besteden aan grote auteurs, is dat mooi. Een canon mag nooit voorschrijven wat ertoe doet en de literaire hiërarchie vastspijkeren. De enige manier om de canon te vernieuwen is door onvermoeibaar de mooiste boeken aan te prijzen, aan lezers, leerlingen en vrienden. In levend hollandsch.