Hoe woningen en buurten vol camera’s en sensoren het zorgtekort moeten oplossen

In de toekomst is uw woning uw mantelzorger. Het tekort aan zorgpersoneel wordt de komende alleen maar groter, een doemscenario lijkt hier ongeveer hét scenario, dus ging ik naar Zorgtotaal in de Utrechtse Jaarbeurs om te zien welke nieuwe snufjes dat op moeten vangen. De ‘empathische woning’ die daar werd gepresenteerd zei alles wel.

Tussen haakjes: het aantal dementerenden in Nederland, nu zo’n 280 duizend, stijgt de komende twintig jaar door vergrijzing explosief naar ruim een half miljoen. En inclusief kinderopvang gaf Nederland in 2020 nu al 116 miljard euro uit aan zorg en welzijn. Zorg is big business, kortom. De Nederlandse zorgsector werd trouwens ook in ander opzicht een industrie: die stoot nu evenveel CO2 uit als Tata Steel en de Eemshaven samen.

In Arnhem staat al een proefexemplaar van de ‘empathische woning’ die de TU Eindhoven nu ontwikkelt. Hoogleraar en bedenker Masi Mohammadi kwam er zelf over vertellen: ‘Stel, je bent wat dementerend en wordt wakker en je weet niet wat je moet doen’. In de ‘empathische woning’ lichten dan pijlen op de vloer op die naar de keuken wijzen, waar de geur van brood al rond is gespoten om te herinneren aan het ontbijt. Mohammadi liet een filmpje zien waarin een oude dame braaf over de pijlen loopt. ‘Goedemorgen Els, vergeet je niet te eten?’, klinkt uit een luidspreker.

Davy Henssen en zijn ouders met eetrobot Obi. Beeld Margriet Oostveen

De empathische woning is op zichzelf al afschrikwekkend genoeg, maar die komt wat de bedenkers betreft ook nog in een ‘empathische buurt’ te staan, ‘zodat we mensen niet hoeven op te sluiten’: een omgeving die alles kan zien en horen. Ook Mohammadi erkende dat dit een ‘beetje creepy is’.

Al doet de beurs er veel aan de geesten rijp te maken, want de organisatie is erg van het online registreren, van alles downloaden, en van scannen van je toegangskaartje bij iedere keuze. ‘Go data, stay human’, zeggen ze op de zorgbeurs. Het lijkt ook hier niet meer de vraag of, maar wanneer we ons uitleveren aan artificiële intelligentie.

De empathische wijk heet hier wel ‘slimme’ wijk, waarbij SLIM naar goed Orwelliaans gebruik staat voor ‘Sociaal, Leefbaar, Inclusief en Mensgericht’. Waar het intussen op neerkomt: een buurt vol camera’s en sensoren om alle bewegingen te volgen en onzichtbare digitale hekjes die precies bepalen tot waar een oudere mag komen.

Drie zorgverleners uit Baarn kunnen feilloos uitleggen waar dit allemaal nooit zal werken. Maud Boonen, Renate Bruijstens en Renee Ottjes. Zij werken in een instelling voor ernstig meervoudig gehandicapten en zeggen: ‘Sensoren? Wij helpen cliënten die vaak helemaal niet bewegen. Dan kún je niks met sensoren.’ Zo zijn veel meer uitvindingen voor hun gehandicaptenzorg volstrekt onbruikbaar. ‘De uitvinders praten niet genoeg met de mensen die het werk doen.’ Onder de bezoekers van de beurs stikt het inderdaad van de ict’ers en beleidsmensen en zijn ‘de handjes’, zoals ze zichzelf noemen, een minderheid. (Twee ‘trainees’ die ik spreek: ‘Nee wij zijn geen handjes, wij leveren slagkracht voor een regio-organisatie’.)

Nu kopen zorginstellingen bijvoorbeeld weer een zoveelste prijzig ict-systeem of dure uitzendkrachten, en dan is er geen geld meer over om het basispersoneel op orde te houden. De drie verzorgers die ik spreek, doen soms nog leuke dingen met hun cliënten, zoals een ijsje halen. Maar vroeger hoorde dat bij hun werk. Nu doen ze het in hun vrije tijd, omdat het anders niet meer gebeurt: 200 uur per jaar vrijwilligerswerk extra per persoon.

Mijn middag eindigt bij Davy Henssen en zijn zorgzame ouders Huub en Jenny uit Beek. Davy probeert eetrobot Obi uit, die een lepel met een snoepje naar zijn mond brengt. Prima ding, zegt Davy. Hij vindt een robot ook wel eens lekker rustig. Ook gehandicapten houden van privacy.

Davy, die al zijn hele leven spastisch is, is tot elf jaar geleden liefdevol verzorgd door zijn ouders, tot hij te zwaar werd en het echt niet meer ging. Hij woont nu dichtbij, in een aanleuningwoning bij een verzorgingstehuis voor ouderen. Huub zit in de cliëntenraad en maakt zich zorgen: ze zijn daar al bezig met lange termijnplannen. ‘Dan gaat het over robots die pillen moeten uitdelen en extra stopcontacten die nodig zijn om camera’s op aan te sluiten. Om op de bewoners te letten als er geen personeel meer is.’