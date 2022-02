Hoe werkt Instagram in godsnaam, vraagt Thomas zich af?

Er ging een wereld open voor Thomas van Luyn op het alwéér vernieuwde Instagram.

Twitter is simpel: Je hebt een gedachte en die tetter je de wereld in. Af en toe kijk je of andere mensen nog iets getetterd hebben, en dat is het. Dat valt voor iedereen te bevatten, en daarom is het dan ook het social medium of choice van de hoogvolwassen medemens die misschien wat minder met het tijdsgewricht mee marcheert en wat meer wil kunnen bouwen op voorspelbaarheid. Aan Twitter verandert nooit iets, het volgt geen enkele trend, het blijft gewoon wat het is: tetterende mensen.

Maar toen moest pappa van zijn manager op Instagram. Dat was ooit net zoiets simpels als Twitter, maar dan met plaatjes. Je liet mooie fotootjes zien aan de wereld, en kon kijken of iemand anders nog een mooi fotootje had gemaakt. Dat vonden mensen zo leuk dat Facebook dacht: straks gaan mensen geen fotootjes meer kijken op facebook. Dus Facebook kocht Instagram voor een miljard, en met dat geld kon Instagram z’n app opblazen tot bijbelse proporties. Bijvoorbeeld toen Snapchat een ding werd, dat je een reeks fotootjes kon plaatsen die snel weer verdwenen, kon Instagram dat jatten en als Stories in de app proppen. Ook toen TikTok doorbrak, een app waarop je eindeloos door korte filmpjes kunt scrollen tot je knettergek wordt en gaat gillen en spartelen als je ouders zeggen dat je moet stoppen (althans zo werkt het in huize Van Luyn) dacht Instagram: die gaan we ook namaken en erin proppen, en dat werd Reels.

Zo kwamen er steeds meer frutsels en frummels aan Instagram te hangen, dus toen ik de app voor het eerst in jaren weer aanzwengelde, riep ik hetzelfde als de Engelse bioloog die voor het eerst een vogelbekdier zag: welke rommelkont heeft dit aan elkaar geplakt? Ik beschouw mezelf als redelijk digi-vaardig, maar ik werd geconfronteerd met een app die navigeerde als een dronken bromvlieg. De tijdlijn is niet chronologisch en slechts losjes gebaseerd op wie ik volg. Een swipe kan naar van alles leiden, maar nooit naar wat ik hoop. Ik kan allerlei lollige stickers, muziekjes en teksten toevoegen aan mijn Stories-reeks, maar niet aan een los bericht, ook al gebruik ik er dezelfde foto als in mijn Story. Ik kan in allebei een videofragmentje schuiven, maar dat mag ik weer niet in Reels, terwijl dat toch het videofragmentonderdeel was, want dat moet je live schieten van Instagram.

Ja, als ik warrig klink, komt dat omdat ik dat ook ben. En als ik bejaard klink, is dat alleen omdat Instagram me dat laat voelen. Er zit zo veel symbooltjes in de lay-out, dat Instagram de twijfelachtige eer heeft de eerste app te zijn die me noopt een leesbril op te snorren. En bedankt. En ja, natuurlijk, als ik de boel eenmaal onder de knie heb, gaat het allemaal reuze vanzelf, maar het is geen toeval dat YouTube vol met tutorials staat, met titels als Hoe werkt Instagram in godsnaam?, waarbij je de tutorials nog moet zeven op uploaddatum want elke instructie die ouder is dan twee maanden, is inmiddels gedateerd, omdat ze de wasmand aan ‘functionaliteiten’ (functies! Die dingen heten functies!) weer eens overhoop hebben gehaald.

Ondertussen vermaak ik me heus wel met het maken en plaatsen van leuke dingetjes op Instagram, daar niet van, maar mijn handen jeuken om het in te richten op een noob-vriendelijke manier. Ik weet hoe. Bel me, Instagram.