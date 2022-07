Hoe twee horrorpollers eigen beveiliging, een wc en een lied kregen

Het probleem van de ‘horrorpollers’ in de Haagse Escamplaan, die paaltjes die opeens uit het wegdek komen en waar het afgelopen jaar maar liefst 35 auto’s tegenaan botsten, vaak met enorme schade, is opgelost.

Is opgelost! De D66-wethouder van Mobiliteit en Cultuur laat weten dat ‘de maatregelen effect sorteren’.

Het zijn wel heel veel maatregelen. Een typisch Nederlandse vorm van management. En ergens ook wel jammer, want het pollerprobleem was bij alle ellende in de wereld een heerlijk probleem, zolang je niet in die auto zat tenminste, een probleem bovendien dat in het afgelopen jaar ook nog eens is omringd met een keur aan al even Nederlandse gewoonten:

Eindeloze berichtgeving over hetzelfde (de horrorpollers).

Onophoudelijk geklaag van Nederlanders over andere Nederlanders (‘Ze kijken niet! Ze rijden te hard!’)

Een stoet automobilisten met de mening dat verkeersregels er moeten zijn, maar dan wel voor anderen.

Een jungle aan gemeentelijke maatregelen om een op zichzelf toch echt compleet mislukt stukje handhaving te blijven rechtvaardigen en zo het gezicht van bestuurders te redden: beeldvorming is alles.

En zelfs een puik pollerlied, geschreven door een buurman aan de rampplek, Martijn Breeman. Die snel de gordijnen opentrekt als ik ’s middags aanbel, in een huis vol boeken en gitaren, waar hij waarschijnlijk tot diep in de nacht zit te componeren, want Martijn blijkt een serieus troubadour te zijn.

Hij zingt voor me:

‘Bij de poller op de Éscamplaan

Zie je grote groepen ménsen staan

Gele drommen ramptoeristen

Fotografen journalisten

Die een kakelverse crásh verslaan

Bij de póller op de Escámplaan’

Een jaar geleden legde Volkskrant-columnist Jasper van Kuijk, die er als docent aan de TU Delft voor doorleerde, al uit waarom pollers echt een heel slecht idee zijn. Samengevat: ‘Pollers zijn gebruiksonvriendelijk, gevaarlijk en door de schade die ze veroorzaken een disproportionele maatregel.’

De bedoeling was oorspronkelijk en best begrijpelijk om de meestal te hard rijdende auto’s uit dit deel van de Escamplaan te weren, zodat lijnbussen en vooral ambulances van het naastgelegen Hagaziekenhuis konden doorrijden. Wat, merkte Jasper al droogjes op, ook prima had gekund met ‘een goeie ouwe slagboom’.

Maar ja: waarom makkelijk doen als het ook met peperdure stalen fallussen kan?

Enter dus de ‘maatregelen’ om de pollers hoe dan ook te handhaven, in volgorde van opkomst:

Steeds meer meer en grotere verkeers- en waarschuwingsborden rond de horrorpollers, met waarschuwingen in alle toonaarden (‘Verkeerssituatie gewijzigd Escamplaan afgesloten’, ‘Verkeerssituatie gewijzigd!’, ‘LET OP paal in wegdek Escamplaan dicht’ – dit laatste bord is bijna een vierkante meter groot.)

Daarna (hallo daar zijn we weer), een ‘onafhankelijk onderzoek’.

Vervolgens ‘aanlichting’ van de horrorpollers: op het eilandje tussen de pollers kwam een extra knipperlicht.

En het kostbaarste deel (inmiddels begroot op zo’n 4 ton): de twee pollers kregen dag en nacht permanente bewaking van twee verkeersregelaars in gele jassen: aardige Hagenezen, die als ik ze aanspreek hun naam niet in de krant willen, ‘voor je het weet escaleert het allemaal weer’. Eén verkeersregelaar werd door een boze bestuurder mishandeld.

Intussen staan de regelaars er niet meer ’s nachts, maar tot 8 uur ’s avonds lopen ze nog steeds met afwerende gebaren op auto’s af, een nieuwe total loss voorkomend. Een Mercedes is bij een crash al een plantsoentje ingeschoten. Zo’n bestuurder kijkt niettemin beledigd.

Binnenkort krijgt het wegdek bovendien nog een groen laagje verf met de aanduiding ‘LIJN BUS’, de pollers zelf kregen ook al een extra alarmerend kleurtje. En omdat er altijd méér maatregelen te bedenken zijn, verdwijnen binnenkort nog twee inritten naar de Escamplaan, die nu ‘verwarring scheppen’. Daarna kunnen de verkeersregelaars dan misschien echt vertrekken, hoopt de wethouder.

Voorlopig kregen ze naast de horrorpoller een dixitoilet en een houten bouwkeet met koffiezetapparaat. Een veeg teken.