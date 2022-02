Hoe ‘startende allochtonen’ op voorhand verdacht waren en hoe dat nieuws op oorlogsdag 1 naar buiten kwam

Soms was de risicoselectie heel specifiek: als je veel zorgkosten had, terwijl je achternaam eindigde op ic. Soms was het voldoende om een ‘een weinig of niet verdienend persoon’ te zijn, ‘jong in leeftijd, en ‘van buitenlandse afkomst’. Of nog generieker: als je als ‘allochtoon’ een bedrijfje begon.

Dan belandde je op lijstjes van de overheid waarop stond dat je ‘een verhoogd risico’ was. Op fraude met de belastingen of de toeslagen. Zonder dat je zelf per se iets had gedaan om die verdenking te rechtvaardigen.

Kwamen er extra controles, extra bezoeken, gingen ze met de stofkam door je gegevens, bleven potentiële-fraudevinkjes staan. Waarom dat leidt tot een zelfversterkende feedbackloop heeft Ionica Smeets al een keer uitgelegd voor iedereen die denkt dat etnisch profileren juist handig is.

De precieze details over hoe de overheid de burger ging indelen in hokjes raakten bedolven onder de oorlog. Begrijpelijk, we kunnen niet op alle fronten tegelijk alert zijn. Op de eerste oorlogsdag stuurde de staatssecretaris van Financiën deze detailgegevens naar de Tweede Kamer. Farid Azarkan van Denk had erom gevraagd, na de hallucinante mededeling van de staatssecretaris, een maand geleden, dat er bij het opstellen van fraudelijsten was geselecteerd op ‘afkomst en uiterlijke kenmerken’.

Na dat verzoek hebben onderzoekers van PriceWaterhouseCoopers alle mededelingen waar ze de wenkbrauwen bij fronsten verzameld. Over ‘een voormalige asielzoeker uit Irak’ bijvoorbeeld, in een dure auto. De man had een nette baan, maar toch.

Het overzicht was al eerder klaar, er staat 9 februari op de kaft, maar op zo’n ministerie kunnen ze niet alles tegelijk op de post doen, dat spreekt.

Het boeiende aan de informatie is dat eruit blijkt dat, in weerwil van eerder weggewuif (kleedkamerpraat van een enkele ontspoorde ambtenaar), sprake was van structurele zoekopdrachten en instructies. Bij allerlei onderdelen van de Belastingdienst.

Ik schrijf dit beschroomd op. Ik weet niet of aandacht hiervoor blijven vragen ook valt onder de obsessie met kleine probleempjes die ons zo zwak heeft gemaakt dat Poetin nu Oekraïne overloopt. Het laatste wat ik wil doen, is bijdragen aan verweking. (De gasrotonde daarentegen, die nodig gevuld moest worden, de brievenbussen, de Zuidas die aan het oligarcheninfuus ligt: die hebben ons sterk en machtig gemaakt. Nu kunnen we zo’n oligarch chanteren met z’n bankrekening, dat zal Poetin leren).

Beschroomd ben ik ook omdat de staatssecretaris zegt dat hij bij de Belastingdienst alleen maar ‘toegewijde ambtenaren is tegengekomen die elke vorm van discriminatie afkeuren’. Bovendien worden ‘lopende gesprekken geïntensiveerd’. Geïntensiveerd!

Toch tik ik het op. Omdat ik straks kinderen deze maatschappij in moet sturen en ik het naar zou vinden – ik druk mij zo precies mogelijk uit, voor je het weet krijg je het vinkje ‘emotioneel’ (= niet goed) in plaats van ‘afstandelijk’ (= goed) - als ze zomaar op lijsten zouden belanden, met hun ‘buitenlandse afkomst’.

Omdat veel van de zwartste menselijke ellende is begonnen met een vlijtige ambtenaar die vinkjes plaatste achter namen, en vervolgens die namen netjes archiveerde. Gewoon om wie ze waren.