‘Hoe sta jij als boeddhist eigenlijk tegenover het doodslaan van muggen?’, vroeg een vriendin

Het was nacht, mijn kind werd om het half uur huilend wakker van de jeuk en ik had de taak van levend matras op me genomen. Een bewegend matras was ik, een waterbed dus eigenlijk. Een bootje. De zee. Terwijl ik me als deinend water probeerde te bewegen om mijn kind in slaap te houden, dacht ik na over de vraag of ik beter kaas kon eten die in Nederland gemaakt was of nepkaas die van kokosolie en andere dingen was gemaakt die uit heel verre landen hiernaartoe moesten worden gevlogen. Want als je daarmee allemaal extra aardeopwarming veroorzaakt, gaan er indirect ook dieren dood, zei ik tegen mezelf. En mensen. Dus misschien kun je beter maar helemaal niets lekkers meer eten.

Een mug vloog de kamer in, ik hoorde haar naderen. Met mijn vrije arm begon ik grote ruitenwisserbewegingen boven mijn kind te maken.

‘Hoe sta jij als boeddhist eigenlijk tegenover het doodslaan van muggen?’, had een vriendin me vorig jaar gevraagd. Ze had een man ontmoet die erg met dieren was begaan. De man gaf zichzelf jaarlijks een quotum: hij mocht zeven muggen doden en nadat dat quotum was bereikt moest hij het prikken lijdzaam ondergaan. Mijn vriendin vroeg zich nu af of ze met een gevaarlijke gek te maken had of dat er in onze bubbel meer mensen waren die muggen uit principe in leven lieten.

Ik vertelde haar dat ik de laatste jaren geoefend had om het geluid van een mug gewoon als geluid te ervaren, en de prik van de mug gewoon als sensatie, wat tot voor kort behoorlijk goed was gelukt. Ik had zelfs een keer op een zomeravond een mug op mijn arm laten landen en toegekeken terwijl ze haar slurf in mijn huid stak en zichzelf volzoog met mijn bloed. Maar sinds de baby was geboren, had ik elke mug die bij hem in de buurt probeerde te komen effectief naar de andere wereld geholpen.

‘Dus om terug te komen op jouw man: hij hóéft geen gevaarlijke gek te zijn’, zei ik. ‘Maar ik zou wel even oppassen met zo’n dierenvriend. Belangrijk is vooral om na te gaan of hij dieren makkelijker te begrijpen vindt dan mensen. En of zijn vader een hekel had aan dieren. Dat zijn serieuze alarmsignalen.’

Een tweede mug voegde zich bij de eerste. Ik was een matras dat de zee probeerde na te bootsen, met maar één arm vrij. Eén onverwachte beweging en mijn kind zou wakker schrikken en in de commotie die daarop zou volgen zouden de muggen vrij spel hebben.

‘Luister eens’, sprak ik stilzwijgend tot de muggen. ‘Dit kind heeft al genoeg jeuk van zijn waterpokken. Jullie geprik kan hij er nu echt niet bij hebben, dus ga maar ergens anders heen.’ En toen dit geen indruk op hen maakte: ‘En anders zal ik er persoonlijk voor zorgen dat al jullie nakomelingen door vleesetende planten worden opgegeten.’