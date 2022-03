Hoe schitterend lijkt de wereld buiten, voor wie erin slaagt het wereldnieuws binnen te houden

Mijn favoriete zinnen zijn de zinnen die je opvangt terwijl je onbekenden passeert. Ze doorkruisen kortstondig de voorspelbaarheid van je eigen gedachten. Eén flard lang bevind je je in een vreemde omgeving, zonder context, zonder coördinaten. ‘Dat was de laatste keer champignons voor mij.’ Of: ‘Daar zit geen enkel dier op te wachten.’ Of: ‘O-ve-ral vla.’ Op sommige dagen vormen die ready-mades samen een soort minikrant. Ze gaan over hulpgoederen waarop niemand zit te wachten, over militaire steun, over dappere presidenten en over alle scenario’s, en dan vooral die die eindigen met een gigantische dreun.

Hoe verloopt zo’n gesprek? Ik begrijp goed hoe je met een bekende op ‘kernoorlog’ komt. De vraag is: hoe kom je er weer vanaf? Hoe kun je daar een tijdje over spreken, je bij Kubrick en Keulemans opgedane kennis en angsten uitwisselen en dan vragen: ‘Maar je padelt dus nog wel?’

De dingen vloeken hevig met elkaar. Het is al vaker opgemerkt hoe schitterend momenteel de wereld buiten is, tenminste voor wie erin slaagt het wereldnieuws binnen te houden. Te vaak, vermoed ik. Zo’n opmerking gaat dan gepaard met omfloerste opgewektheid, het is een disclaimerige wijze om te laten weten hoe blij je bent met zulk lekker weer. In Kyiv moeten ze 35 uur binnenblijven om de belegering te overleven, hier blijft het op sommige dagen al lekker lang licht. In Marioepol, waar de elektriciteit en het stromend water het al weken geleden begeven hebben, maken ze zich met duizenden tegelijk uit de voeten, en jij buigt je geërgerd over de lekkende buitenkraan en schat in of dit al een dag wordt om buiten te lunchen.

Er vloekt wel meer. Bijvoorbeeld: wat je denkt dat je doet, vloekt met dat wat je daadwerkelijk doet. Je denkt dat je geen onderscheid maakt en in werkelijkheid doneer je à la minute fiks aan Giro 555, terwijl ze het in Jemen al jaren moeten doen met een fractie, via je maandelijkse minimumbijdrage aan een hulporganisatie. Je denkt dat je alle geluiden min of meer even helder hoort, maar kennelijk wordt de sirene toch doordringender zodra die je eigen wijk nadert.

Schrijver Sjeng Scheijen plaatst op Twitter elke dag een kunstwerk uit de Oekraïense avant-garde. Schilderijen en ontwerpen vol beweging en primaire kleuren. Ze vloeken stevig met een tijdlijn die volloopt met oorlog. Zoals die ene foto van Evgeniy Maloletka, die steeds opnieuw terugkeert: een hoogzwangere vrouw wordt na een bombardement op een kraamkliniek weggevoerd op een brancard. Op die foto is nauwelijks kleur te bekennen. De binnenplaats is bezaaid met een donker tapijt van losgeschoten takken, van de bomen zijn slechts verkoolde stammen over. De kliniek zelf is dof. Waar ramen zaten, gapen nu vierkante gaten. De mannen die de draagbaar tillen, dragen donkere kleding, schoenen, mutsen. Ook de huid van de vrouw is grauw, kleurloos. Het enige felle op die foto, die een week en talloze nieuwe, ontstellende misdaden oud is, is de handdoek waarop ze ligt. Rood, met zwarte stippen, en iets van groen in het midden. Een aardbeienhanddoek, lijkt het.

Over die vrouw beweerde de Russische ambassadeur zondag in Buitenhof nog met huiveringwekkende schaamteloosheid dat zij een actrice was. Niet meer dan een zoveelste tussenleugen in het voorbijgaan.

Maandag volgde via Associated Press het nieuws dat de vrouw en haar baby zijn overleden.

Wie ze waren, en hoe ze heetten, is vooralsnog onbekend.