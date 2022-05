Hoe punk ben je nog als de stadsdeelvoorzitter van Oud-Zuid je graffiti ‘cultureel erfgoed’ noemt?

Echt mooi is het niet, maar dat is natuurlijk wel vaker het geval bij eersten in hun soort. Dat beestje bijvoorbeeld, dat als eerste uit de oceaan klom en het land betrad, was onder de vissen ongetwijfeld een grootheid, terwijl het in vergelijking met ons zoogdieren slechts een hulpeloze minkukel is.

In dat kader is het wel begrijpelijk dat de Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel de op het oog onbegrijpelijke tekst op de muur achter hem ‘cultureel erfgoed’ noemt. De tekst waarnaar hij wijst – ‘D.D.T.666 MOET DOOD’ – is immers de oudste graffiti van Nederland, zegt hij.

Soms laat de loop van de geschiedenis zien over een verrukkelijke dosis ironie te beschikken, want hoe is het anders mogelijk dat de best bewaarde uiting van de Nederlandse punk- en graffiticultuur zich 44 jaar later bevindt in een van de minst recalcitrante wijken van Nederland? In een straat nota bene waar eigenlijk alleen maar Jaguars en Mercedessen rijden die soms moeten wachten op aannemersbusjes die huizen aan het verbouwen zijn voor nog meer mensen met Jaguars en Mercedessen.

Tegelijkertijd is het juist hier goed voor te stellen dat eenieder die opgroeit in zo’n aangeharkt stuk Nederland als vanzelf de behoefte krijgt ergens tegenaan te schoppen, 2 gram nederwiet en een verfspuitbus te kopen en punker te worden.

Precies zo verging het Ivar Vičs, beter bekend onder zijn alias Dr. Rat, die op een avond in 1978 naar deze muur toog om er groot ‘D.D.T.666’ neer te kalken, een afkorting van de mede door hem opgerichte punkclub Dirty Dutch Trix 666 aan de Sarphatistraat, waarbij ‘Trix’ verwees naar kroonprinses Beatrix. Een boze bezoeker van diezelfde club voegde daar later met witte verf groot ‘moet dood’ aan toe nadat hij de tent was uitgezet.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel inaugureert de gerestaureerde ‘oudste graffiti van Nederland’, gemaakt door Dr. Rat. Beeld de Volkskrant

‘Amsterdamse oergraffiti’, noemt stadsdeelvoorzitter Capel de tekst, waarbij het woord ‘oer’ wellicht wat zwaar is aangezet, omdat graffiti al eeuwen bestaat. Zo is het woord zelf een afgeleide van het Italiaanse woord ‘graffiato’, dat ‘gekrast’ betekent en onder meer verwijst naar de muren in de Romeinse stad Pompeï die nog altijd bomvol staan met tegendraadse uitingen over politiek, liefde en vooral: seks.

Zo kraste een klant ooit op een muur in de taverne van Verecundus: ‘Restituta, doe je tuniek uit en laat ons je harige edele delen zien’. Op een muur in de bar van Athictus, even verderop, staat trots: ‘Ik heb de waardin geneukt’. De beste graffiti van Pompeï is te vinden in het bordeel van Innulus en Papilio, waar een ontevreden (of een juist tot zijn verrassing zeer tevreden) klant schreef: ‘Wees bedroefd vrouwen, mijn penis heeft jullie opgegeven. Voortaan penetreert hij mannelijke achterwerken. Vaarwel, wonderlijke vrouwelijkheid!’

Wat dat betreft waren de uitingen van Dr. Rat relatief doorsnee. Toch verwierf hij eind jaren zeventig een bijkans legendarische status in Amsterdam, omdat hij zijn naam, veelal geschreven in grote gotische letters, op vele honderden plekken in de hoofdstad achterliet.

Naarmate Amsterdam veryupte, werden vrijwel al die tags netjes weggepoetst en opgeruimd, behalve deze in de Hondecoeterstraat, omdat er toevallig een hulststruik groeide die jarenlang een groot deel van de muur bedekte. Pas toen de struik zo groot was dat de spiksplinternieuwe Bugaboo-kinderwagens van de jonge moeders uit de wijk er niet meer langs konden, en de struik er zodoende aan moest geloven, kwam opeens het Amsterdam van eind jaren zeventig weer tevoorschijn.

Voor de inmiddels bejaarde moeder van Dr. Rat, mevrouw Vičs-Teensma, was dat een geweldig moment. Haar zoon, die niet alleen een legendarische punker was, maar naar verluidt ook de heroïne introduceerde in de Amsterdamse krakerswereld, stierf in 1981 immers aan een overdosis.

Ze loopt dan ook bijna over van emotie als de beroemde Italiaanse restaurateur Antonio Rava, een man die eerder al in wereldsteden als Melbourne en Parijs de straatkunst van Keith Haring onder handen nam, aan een klein publiek uitlegt hoe hij speciaal voor dit project naar Amsterdam werd overgevlogen.

Je zou je kunnen afvragen wat Dr. Rat er zelf van had gevonden. Hoe punk ben je immers nog als je graffiti inmiddels zo salonfähig is geworden dat de stadsdeelvoorzitter van het aangeharkte Oud-Zuid jouw werk cultureel erfgoed noemt?

Maar aan de glimlach van mevrouw Vičs-Teensma te zien, is die vraag voor haar totaal irrelevant. Zowel de punk als haar zoon mogen dan dood zijn, dit kleine altaartje in de Hondecoeterstraat is weer springlevend. En voor haar is dat alles wat ertoe doet.