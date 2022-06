Hoe prestigieus kan Schiphol zijn, een plek die door reizigers en werknemers gevreesd wordt?

Overal rijen. Hartverscheurende reportages over mensen die hun vlucht hebben gemist en die worden getroost door mensen die hun vlucht nog gaan missen. Bij EenVandaag: beelden van flauwvallende reizigers. Gestrande toeristen die elkaar te lijf gaan. Overstappers die hun ziel verpatsen om er door te mogen. Eronder: het geluid van een huilende baby, dat in de vertrekhal al net zo door merg en been blijkt te gaan als in het vliegtuig. Overal dolen schimmen door de gangen.

Schipholdirecteur Dick Benschop, zondag, vanaf de Buitenhof-barbecue waarop hij door presentator Pieter Jan Hagens gegrild werd: ‘Er zullen altijd rijen zijn.’

Maar hoe komt dat dan, vroeg Hagens naar de bekende weg, een weg die via flexcontracten en onderbetaling leidt naar de overwonnen vliegschaamte van een volk dat een paar keer per jaar ver weg op vakantie moet om bij te komen van alles wat het doet om het klimaat te ontzien.

Benschop begon aan een uitleg. Plots opgestoken reislust, stakend personeel, het zat allemaal niet mee. Vond Hagens niet zo’n goeie uitleg. En toen zei Dick Benschop: ‘Als je het moet uitleggen, is dat de uitleg.’

Zolang je erin slaagt het consequent overtreden van elke stikstofregel, de dwangmatige nadruk op groei, de geluidsoverlast, het koeioneren van de eigen werknemers en de eindeloze wachttijden te negeren, is Schiphol iets geweldigs. Neem alleen al de taal. De woorden die uit de vlieglobby opstijgen, doen denken aan hermetische poëzie: je kunt ze eindeloos opnieuw lezen, en los van elkaar weet je ook wel wat ze betekenen, maar als het over Schiphol gaat, verwijzen ze alleen naar elkaar, via de interne logica van: ‘Als je het moet uitleggen, is dat de uitleg.’

Hubfunctie is mijn favoriet. Soms loop ik er helemaal in vast, zonder dat ik er erg in heb. Hubfunctie, hubfunctie, hup hup functie – zie je, daar ging ik al. Een hubfunctie wil zoveel zeggen als dat veel mensen op jouw vliegveld overstappen. Erg prestigieus, schijnt. Hoe prestigieus een plek die door reizigers en werknemers gevreesd wordt nu helemaal kan zijn, is me niet duidelijk. Maar als Benschop het uitlegde, zou dit de uitleg zijn.

Ook fraai trouwens, ‘prestige’. Ideaal voor als de argumenten opraken. Het woord welvaart valt ook vaak in verband met Schiphol, ‘welzijn’ eigenlijk nooit. Vestigingsklimaat. Visitekaartje. Uitdagingen (wanneer in een regeerakkoord ‘problemen’ worden bedoeld). Levensader. Stuk voor stuk prachtwoorden, steriel als het deel achter de douane, waar je glimlachend twaalf euro voor een klef broodje neertelt, en waar alle tijdschriften er plots leesbaar uitzien. Je zou er eeuwig moeten kunnen blijven rondhangen, in die hal en in die woorden, maar dat gaat niet: vroeg of laat moet je weer weg, opstijgen, de werkelijkheid in, waar die tijdschriften je binnen vijf minuten vervelen en waar van een woord als hubfunctie nauwelijks meer overblijft dan het pluis in de navel van een lichaam dat bezig is krom te groeien.

Hubfunctie, aan het woord deugt alles. Licht en optimistisch, een woord als iemand die net zijn bagage heeft afgeleverd. Het klinkt naar meer. Nee, dan ‘krimp’, of ‘minder’, die klinken als een koffer voortsjouwen, in een van die rijen die er volgens Dick Benschop altijd zullen zijn.

In werkelijkheid is het precies andersom.

Voor Schiphol is minder het enige logische nieuwe meer.