Hoe onwijs gaaf het is om het vastgoed in te gaan, ook als je 20 bent en geen geld hebt

Dylan had een droom. Hij wilde ‘financieel vrij’ worden en wist al hoe: met vastgoed. De student makelaardij vertelt me erover als ik hem bezoek op zijn hogeschool in Eindhoven. Blond haar in de gel, over zijn schouder een Basic Fit-rugtas.

Op YouTube had Dylan filmpjes gezien van Great Property Experience (GPE). Die schotelt het algoritme je voor als je zoekt op geldzaken. Oprichters Pieter Monsma en Frank Bakker vertellen hoe ‘onwijs gaaf’ het is een ‘vastgoedavontuur’ aan te gaan om zo een ‘passief inkomen’ te generen.

Werken is voor stumpers, dat weet zo langzamerhand elke jongere in Nederland. Dylan ziet die mentaliteit vaak om zich heen. Online hoor je hoe je snel rijk kunt worden met bitcoin, dropshippen, beleggen of pandjes. Als je eerst even een cursus doet.

Er was wel een probleem. Dylan had geen geld. En het exclusieve Black Badge-lidmaatschap kostte 18.750 euro. Maar, zei een verkoper, geen geld is geen excuus. ‘Hij wees naar een meisje en zei: zij is opgestaan en heeft het geleend.’

Dat kan ik ook, dacht hij. Er zijn beelden van. Dylan staat op en zegt: ‘Ik ben 20 jaar oud en wil graag de Black Badge volgen. Wie ziet er toekomst in mij en wil in mij investeren?’

De cursusleidster juicht. ‘Jongens, dit vind ik zo geweldig. Echt, kippenvel krijg ik hiervan. Tranen springen bijna in mijn ogen.’ Daarna een echte cursuswijsheid: ‘Als je dingen gaat vragen dan ga je het ook krijgen.’

Lening

Ze had gelijk. Hij vroeg en hij kreeg. Een stel in de zaal leende hem prompt 20 duizend euro, tegen 5 procent rente. Nu kreeg hij toegang tot een netwerk van handelaars, een platform vol pandjes onder de marktprijs en coaching om het vak te leren.

Dat viel tegen. De beste tip was dat je op het onkruid bij een huis moet letten – dát zijn de dealtjes – maar dat had hij ook zelf kunnen bedenken. Bovendien: welke bank of private investeerder ging een student met een schuld een paar ton lenen?

Dylan is een van 34 ontevreden oud-deelnemers die hun inleg terug willen van GPE. Ze dienden onlangs een dagvaarding in. De claimgroep bestaat uit een aantal jongeren, maar ook een tandarts, een brandweerman, koks, ondernemers en wat mensen met iets meer ervaring in vastgoed.

Zo zijn Paul Verheijden en Melanie Boelhouwer, woordvoerders van de groep, ooit ‘het vastgoed ingerommeld’ omdat ze hun huis in de Bijlmer niet verkocht kregen en het dus maar verhuurden. Het tij zat mee en nu hebben ze een paar panden.

Paul Verheijden, thuis in Weesp Beeld Haro Kraak

Verheijden kreeg twijfels bij GPE toen zijn vrouw en hij hun eerste coachgesprek hadden en daarna zélf werden gevraagd coach te zijn. Ze kregen direct twee jonge coachees aangewezen, zonder vermogen. Later deelde het stel een filmpje over ‘fake gurus’ in de Black Badge-appgroep. Verheijden: ‘Dat zorgde voor nogal wat herkenning.’

Kapotmaken

Verheijden en Boelhouwer proberen zijn bedrijf kapot te maken, zegt Pieter Monsma met trillende lippen. Zijn omzet is gekelderd, zegt hij, banken willen geen zaken meer met hem doen.

Hij ontvangt me op zijn boerderij in Emmeloord. Daar was hij ooit boer, en doodongelukkig. Hij werd parttime verkoper van waterfilters, belandde in de coach- en sprekerswereld, volgde trainingen van de wereldberoemde Tony Robbins en doet nu wat hij het liefste doet: ‘Mensen inspireren.’

Het gaat niet om vastgoed, zegt hij, vastgoed is maar een middel, het gaat hem om mensenlevens, om vrijheid. Alles komt neer op mindset, volgens hem. Positief denken. Monsma hoopt een rechtszaak te voorkomen. Hij wil geen vijandigheid. ‘Ik wil Gandhi zijn.’

Zeker, zegt hij, jongeren moeten oppassen als ze in vastgoed stappen. ‘Je kunt rake klappen krijgen. Je moet je goed voorbereiden. Maar dat kunnen wij ze leren.’ Over Dylan: ‘Die jongen wilde zo graag. Wie ben ik om hem tegen te houden?’

Geld zat

Geen geld is inderdaad geen excuus, zegt Monsma. ‘Deze wereld zit vol geld. Er zijn honderden manieren om eraan te komen. Maar je moet wel willen. En het zelf doen.’

Tegenover 34 klagers staan honderden tevreden klanten, zegt hij. Hij toont me stapels positieve evaluaties en laat een dolenthousiast Black Badge-lid, tevens freelancer voor GPE blijkt na een blik op LinkedIn, inbellen via Zoom.

Deze Stephan Somhorst vertelt hoe hij, na een coachtraject, met sourcing bijverdient via het netwerk van Black Badges. Sourcing is het vinden van en bemiddelen bij deals om een provisie te pakken. Somhorst kluste zo al bijna 20 duizend euro bij dit jaar.

Dylan probeerde het sourcen ook, maar kwam niet ver. Nu rijdt hij op een elektrische fiets voor Thuisbezorgd om zijn schuld af te lossen: 150 euro per maand. ‘Ik was te hongerig’, zegt hij nu. ‘Die positieve energie op zo’n cursus is aanstekelijk. Ik was hyped-up.’