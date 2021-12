Hoe ontzagwekkend alledaagse verzetsvrouwen werden vergeten en nu zijn opgespoord

Boegbeelden zijn een keuze, ook in de geschiedenis. Zie Rembrandts Vaandeldrager, ons ‘koopje’ van 175 miljoen. En kijk maar hoe Nederlandse verzetsvrouwen na de oorlog buiten beeld zijn geraakt.

Er is een groepsfoto, gemaakt in Denemarken, waar Nederlandse verzetsmensen die veel hadden doorstaan kort na de oorlog konden aansterken via de Stichting 1940-1945: van de 203 verzetshelden in dat kamp waren er 78 vrouw. ‘Vlak na de oorlog werd hun rol nog van groot belang geacht’, zegt historicus Mart van de Wiel.

Niet lang daarna waren de meesten weer huisvrouw. En omdat er geen interessanter werk voor ze was, vroeg ook zelden nog iemand wat ze in de oorlog hadden gedaan – wat bij sollicitaties nog wel gebruikelijk was. Zo verdwenen ze langzaam naar de achtergrond. Toen het Verzetsherdenkingskruis in 1980 als onderscheiding voor deelnemers aan het verzet werd ingesteld, ging nog maar zo’n 15 procent naar een vrouw.

Mart van de Wiel zocht anderhalf jaar naar Noord-Hollandse verzetsvrouwen voor het Noord-Hollands Archief. Hij dook in archieven en beeldbanken, plaatste oproepen en sprak ruim honderd familieleden. Met die gegevens is nu een systematische lijst gemaakt met alle vrouwen die er in het verzet toe deden: het waren er alleen al in Noord-Holland ruim 1.200.

In de Janskerk in Haarlem exposeerde het Noord-Hollands archief het pistool van Hannie Schaft al in een vitrine. Sinds deze maand zijn er 135 portretten van de deels vergeten verzetsvrouwen bijgekomen, vaak prachtig ingekleurd, waardoor ze gaan leven.

Hun verzetswerk staat beschreven in een bijbehorende catalogus. Nanny Nijdam verzorgde achtergelaten Joodse baby’s en kinderen. Reina Prinsen Geerlings is opgepakt voor de aanslag op een politieman die ze niet heeft gepleegd, nam de schuld op zich om andere verzetslieden te beschermen, en werd geëxecuteerd. Ariene Anna van Kalken: chef van een koeriersdienst en een van de oprichters van Vrij Nederland. Coba Veltman: een van de typisten van het pamflet ‘STAAKT! STAAKT! STAAKT!’, de aanzet tot de Februaristaking, waarvoor ze een half jaar gevangenisstraf kreeg.

En zo verder: vrouwen helpen mensen aan onderduikadressen, nemen zelf onderduikers in huis, zorgen voor persoonsbewijzen, voedsel- en kledingbonnen. Ze spioneren, verstoppen explosieven in hun tuin, vervoeren wapens en springstoffen. En ze belanden voor hun werk vaak in de gevangenis of concentratiekampen, zoals Ravensbrück.

Frieda Belinfante (met dank aan Toni Boumans, kleur Jakob Lagerweij).

Een schitterend portret is van de Joodse cellist en dirigent Frieda Belinfante, vooral als je de wat stijf-lieflijke foto in zwartwit kent waar ze met een cello poseert. In het verzet vermomt Frieda zich als man en bereidt ze onder meer de aanslag op het Amsterdams bevolkingsregister voor.

Een sterk voorbeeld van vergeten vindt Mart van de Wiel in Annie Averink, communist en veel hoger in rangorde dan Hannie Schaft. Annie was als partij-instructeur de feitelijke leider van de communisten en naar Haarlem gekomen om het verzet er op te bouwen. Ze coördineerde het de hele oorlog.

Hoe kon Hannie heldin worden en Annie min of meer vergeten raken? ‘Hannie is geëxecuteerd en werd misschien daardoor een icoon, Annie overleefde’, zegt Mart van de Wiel.

En na de oorlog kregen vrouwen allengs te horen dat ze ‘niet echt’ in het verzet zaten. Onder druk van de vraag of Nederland wel weerstand had geboden telde alleen het gewapende verzet, niet hoe vrouwen dat met levensgevaar faciliteerden. Mart van de Wiel (33) noemt het ‘een wat morbide dick-measuring contest’, van het ontzag van zijn voorgangers heeft hij geen last.

Historicus Lou de Jong, zegt hij, heeft de herinnering aan verzetsvrouwen misschien onbedoeld nogal tegengewerkt door zijn criteria voor ‘echt’ verzetswerk. Je moest lid zijn van een groep, ‘actief tegenwerken’ en als je tegen het einde van de oorlog bij het verzet kwam, telde het eigenlijk niet, want dat was verdacht: ‘Terwijl de rol van verzetsvrouwen toen groter werd, omdat zij de verzetsmannen vervingen die waren opgepakt of moesten onderduiken.’

In Haarlem kun je zien dat verzetsmensen juist ontzagwekkend alledaags waren. ‘En wie is nou vijf jaar lang alleen maar loepzuiver? Misschien was Hannie ook wel een secreet.’