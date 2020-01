Hoe Nederlanders zonder vliegschaamte lekker op air cruise gaan

Nederlanders met veel geld en weinig vliegschaamte gaan lekker op air cruise met Piet Visser. De eerstvolgende is in mei en heet ‘Parels van de Opera’: tien dagen per Boeing 737-700NG langs operahuizen in Engeland, IJsland, Rusland, Italië en Wenen. De Boeing, goed voor 160 economy-stoelen, is omgebouwd tot een privéjet met 56 zitplaatsen. Rechtstreeks vliegen, vip-behandeling, voorstellingen en vijfsterrenhotels: 19.995 euro per persoon.

Relatief goedkoop, zegt Piet.

‘Reisarchitect’ Piet Visser staat met de ‘Air Cruise Collection’ niet op de vakantiebeurs die donderdag in Utrecht begint. Voor zijn doelgroep is aanstaande zaterdagmiddag Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn afgehuurd. Daar komen Piets gasten zich verheugen: hapje, drankje, nog meer air cruises. Zeventig procent ging al eerder mee dus zo’n presentatie is een makkie, zegt Piet, ‘daar staan ze elkáár mooie air cruises aan te wijzen.’

Opvolger Harold (li) en ‘reisarchitect’ Piet.

In oktober: ‘Parels van het Verre Oosten’: tweeëntwintig dagen met de privé-Boeing door Oezbekistan, China, Japan en Filipijnen. Prijs: 39.995 euro.

November: ‘Antarctica, signature edition’, elf ‘exceptionele’ dagen voor maximaal twaalf personen. Lijnvlucht naar Kaapstad, dan per Gulfstream privéjet naar Antarctica. Daar overnachten in een speciaal gebouwde ‘luxe lodge’: 67.500 euro.

Ze adverteren via paginagrote advertenties in NRC en De Telegraaf. Die wekken een voorspelbare woede op bij lezers (Briefschrijver in NRC: ‘In het wilde weg rondvliegen om opera’s te zien of Antarctica te vernietigen. Hoe moet ik de kritische artikelen over klimaat rijmen met deze advertenties?’)

Piet Visser zag er op zijn website niet uit als de duivel. Vier keer bellen naar een aardige telefoniste, weken geduld en toen belde Piet zelf terug. Natuurlijk konden we afspreken. Gewoon op kantoor: een gezien het onderwerp spectaculair eenvoudig onderkomen op een onbeduidend industrieparkje aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht. Als ik aankom zitten ze daar net gezellig samen hun broodtrommeltjes leeg te eten. Een oudere telefoniste staat een vaste air-cruiseklant te woord, die zich zorgen maakt, omdat hij onverwacht slecht ter been is: ‘Dit wordt wel een pittige reis hoor. U moet een kléín stukje kunnen lopen.’

Privé-jet uit de air cruise folder.

Air Cruise Collection is onderdeel van de FST Group, een familiebedrijf dat eind jaren zestig begon met riviercruises. Ze organiseren ook dure treinreizen en christelijke groepsreizen. Air cruises zijn de exclusieve tak. Op jaarbasis gaan er maar zo’n honderd mensen mee. Het plannen van twee reizen per jaar is voor Piet (70) en zijn beoogd opvolger Harold van Pelt (30) een dagtaak.

Harolds vader is de huidige directeur van FST Group. Piet Visser begon als uitgever, van onder meer de Harlinger Courant. Zijn eerste vakantie ging naar Dalfsen maar ontdekkingsreizen werden een hobby, in 1993 organiseerde Piet zijn eerste air cruise en zo ontstond een eigen bedrijf. Tot hij het kalmer aan wilde doen, en daarna door FST Group werd gevraagd.

Piet en Harold reizen een air cruise altijd een keer vooraf ter inspectie. Iedere reis heeft 600 tot 800 onderdelen en er mag niets fout gaan. Zoals toen ze vanuit Myanmar naar een mooi resort met een onderwaterrestaurant op de Malediven zouden, maar de watervliegtuigen door storm niet vertrokken. Piet: ‘Dat was overmacht. Dan zit je wel in de stress om je hotel in Abu Dhabi nog te halen.’

Ik had graag klanten gesproken, maar dat is nu ook weer niet de bedoeling. Die zijn ‘gesteld op privacy’. Ze zijn een jaar of vijfenzestig, ‘al hadden we laatst ook iemand van drieëntachtig’, zegt Harold. Ondernemers die net hun bedrijf hebben verkocht, sommigen zijn nog begonnen met alleen lagere school, ‘veel kennen elkaar uit de Quote’. Commissarissen en adviseurs. ‘Soms zijn het vrienden van elkaar. Altijd erg hard gewerkt. En nu willen ze met dezelfde energie mooie dingen met hun echtgenotes doen.’

Net als ik snaaks wil vragen hoeveel bossen een mens eigenlijk moet planten om één air cruise te compenseren, schuift Harold met pokerface alweer een mooie eigen brochure over tafel. Titel: ‘Klimaatneutraal op reis’.

Compensatiebos uit de air cruise CO2-folder

‘Sommige’ van hun klanten zijn zich hier ook bewust van, zegt Harold. Een vorige air cruise naar Australië, ruim 48 duizend vliegkilometers, kon door hen worden gecompenseerd met de aankoop van honderd bomen voor Ethiopië, totaalprijs 250 euro.

Als je zelf van Patagonië naar de Chileense Atacama-woestijn wil vliegen, zegt Piet, dan moet je natuurlijk wel vier keer overstappen. ‘Dán vlieg je te veel.’ Hun privévliegtuig vliegt rechtstreeks. ‘Wat dat betreft zijn we heel bewust bezig.’