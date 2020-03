Hoe moet je als huisarts mensen geruststellen als je zelf niet gerust bent?

Geruststellen is één van de meest belangrijke taken van een huisarts. Even luisteren naar de longen, kijken naar een moedervlek, voelen aan een bultje. ‘Jíj bent vaak het medicijn’ leerde mijn docent mij aan het begin van de opleiding, waarop ik enigszins ongelovig en schaapachtig lachte. Maar hij had wel gelijk, een geruststellend woord ís vaak voldoende. ‘Maak je geen zorgen: een menstruatie overslaan betekent geen onvruchtbaarheid/ Dat bijten kan passen bij de leeftijd en betekent geen criminele toekomst van je dreumes/ Een keelontsteking gaat ook over zonder antibiotica/ De ene testikel is bij alle mannen groter dan de ander.’

Maar hoe moet je mensen geruststellen als je zelf niet gerust bent? Wat moet je antwoorden op vragen waar nog niemand het antwoord op heeft? Op de corona-app van huisartsen raast het de hele dag door vragen. Adviezen, richtlijnen en protocollen wisselen van dag tot dag. Ook ik lijd aan ‘corona informatiestress’ waarover collega Joost Zaat vorige week al schreef. Ik lees me suf maar blijf achter de feiten aanlopen. Net als iedereen. Gelukkig zijn er experts, maar ook daarbij lijkt het net op Nederland tijdens een WK-finale: opeens heeft iedereen er verstand van.

Op de huisartspraktijk stond de telefoon weer roodgloeiend van verontruste patiënten met de meest uiteenlopende vragen. Meerdere malen moet ik een antwoord schuldig blijven en dat voelt als falen. Daar hou ik niet van. Gelukkig zijn er ook vragen waar mijn huisartsenverstand raad mee weet. Vragen waarop je ouderwets kunt geruststellen en waarbij je ook weer even bewust geniet van het huisartsenvak. Ik doe een greep: ‘Mijn hond heeft een (blaf)hoest, heeft hij corona?’ ‘Ik heb ineens een rode streep op mijn buik, is dat corona?’ ‘Als ik in de keel van mijn dochter kijk, zie ik een rode plek in de vorm van een C, heeft zij corona?’ En mijn absolute favoriet: ‘Als ik slijm ophoest dan heeft dat een rare biersmaak, is dat corona?’