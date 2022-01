Hoe mensen toch weer op zoek gaan naar de intimiteit van het lokale nieuws

De naam van de internetkrant voor de gemeente West Betuwe, De Koetjong, gaat ver terug en heeft etymologische gezien een opmerkelijke geschiedenis. Tot 2019 had je in West Betuwe – Geldermalsen en de 27 omliggende dorpen – het Nieuwsblad Geldermalsen, een krant die tot halverwege de jaren tachtig het Nieuws- en Advertentieblad voor Geldermalsen heette. Niemand die die krant zo noemde: het was De Koetjong.

Dat was te danken aan de legendarische krantenbezorger Dirk van Doesburg, die lang geleden het Nieuws- en Advertentieblad per damesfiets verspreidde en het abonnementsgeld incasseerde. ‘Koetjong! Koetjong!’ roepend bewoog hij zich door de Betuwse dreven, vooral wanneer hij werd gepest door de plaatselijke jeugd – Dirk leed aan het syndroom van Gilles de la Tourette.

Dus toen Jeroen Wijngaard in juni 2020 een naam zocht voor zijn internetkrant, hoefde hij niet lang na te denken. De Koetjong moest het zijn. Wijngaard (36), in het gewone leven werkzaam bij de marechaussee, was tot DPG Media de titel ophief, als freelancer actief voor het Nieuwsblad. Meer voor de lol dan voor het geld. Gewoon met het blocnootje in de hand mooie kleine verhalen noteren. ‘Tot mijn verbazing werd ik al snel ‘de man van de krant’.’

Zijn grootvader, de kunstschilder Herman Wijngaard, kwam ooit uit Amsterdam naar de streek en maakte naam met zijn riviergezichten. Jeroen woont samen met zijn vrouw Diane en zoon in Deil, zijn geboortedorp langs de mooie Linge, die kalm door de streek meandert. Jeroen voelt zich met de Betuwe verbonden. Waarom? ‘Hier groeten de mensen elkaar nog op straat.’

Hij begon De Koetjong als hobby. Maar ook omdat hij het idee had dat het lokale nieuws werd gemist. Je hebt de regionale editie van De Gelderlander en het Kontakt West Betuwe, die nogal lijkt op de overige twaalf lokale kranten in het gebied rond de grote rivieren die worden uitgegeven door een fullservice mediabedrijf in Goudriaan.

Nu, anderhalf jaar later, is De Koetjong aan het uitgroeien tot wat ze een community noemen. Er hebben zich spontaan medewerkers gemeld die wekelijks een bijdrage leveren: columnisten (De Koetjong heeft opmerkelijk veel columnisten), Koetjongers die de rubriek ‘Koken met Koetjong’ vullen (niet voor vegetariërs), Karel van Koppen die in ‘Eropuit in de Lingeregio’ recreatieve tips geeft en Erik Burgers die elke week de leukste tweets uit de gemeente verzamelt. Ad Donkers stuurt meer foto’s dan Wijngaard kwijt kan.

Jeroen Wijngaard

Luchtig en gezellig, maar Jeroen Wijngaard wil meer met zijn krant. De Koetjong’s politiek verslaggever Wim Timmermans staat op scherp voor de gemeenteraadsverkiezingen. In de Koetjong-podcast van Jan de Geus worden op locatie rondetafelgesprekken georganiseerd in de dorpen. Wijngaard: ‘Ik merk dat we serieus worden genomen. Als wij ze uitnodigen, komen ze.’ Het hoeft wat hem betreft niet hijgerig of sensatiebelust, maar ook niet altijd lief en aardig. ‘Je hebt hier die rellen gehad rond het voorgenomen asielzoekerscentrum. Ook hier ontkom je niet aan politieke stellingname.’

En zo lijkt er, na de kaalslag die de afgelopen decennia heeft huisgehouden in de regionale en lokale media, iets nieuws te ontstaan – in West Betuwe, maar daar niet alleen. Spontane initiatieven die inspelen op de behoefte aan plaatselijk nieuws; die iets zoeken dat leek te zijn verdwenen: de intimiteit en de kleinschaligheid van het lokale nieuws, de warme aandacht voor wat dichtbij gebeurt; de renaissance van – met alle respect – het lokale sufferdje.

Jeroen Wijngaard heeft een grote broer als De Utrechtse Internet Courant (DUIC) als voorbeeld. ‘Lokaal nieuws en lokale achtergrondverhalen.’ Daarvoor kon de lezer ooit terecht bij het Utrechts Nieuwsblad, maar dat is, met de gelijkschakeling van de regionale AD-titels, minder geworden. DUIC sprong in het gat dat de voormalige stadskrant achterliet. Dat wil Wijngaard ook met De Koetjong: een krant die een belangrijke rol speelt in de lokale gemeenschap.

Hij heeft, zegt hij, weinig aanleg voor marketing. De Koetjong doet het zonder reclame en is gratis te lezen. Geld is voorlopig geen motief: De Koetjong kóst hem geld. Natuurlijk heeft hij ook dromen; ‘Dan zie ik, aan de leestafel in De Pluk in ons gemeentehuis, mensen zitten en die hebben dan De Koetjong voor zich liggen en praten over wat ze hebben gelezen. Op papier ja, dat is toch wat hij uiteindelijk wil, een echte krant.

‘Een tijdje geleden kwam er iemand naar me toe die wel commerciële mogelijkheden zag. Maar dan moest ik wel de naam van de krant veranderen, want dat Koetjong vond hij maar raar. Daar kon natuurlijk geen sprake van zijn.’

b.wagendorp@volkskrant.nl