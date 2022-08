Hoe meer zielen, hoe meer vreugd op de Renaissance-school

Ik moet als de wiedeweerga onze spullen thuis inpakken en met de kinderen naar Almere verhuizen. Eigenlijk ben ik te laat – de eerste schooldag van de Renaissance-school is al een feit – maar gezien het bedroevend lage aantal aanmeldingen voor het uilennest van Baudet verwacht ik een warm onthaal voor elk nieuw kuiken aan de poort. Daarbij zullen ze op de Renaissance-school vast een lankmoedige gedragslijn hanteren ten opzichte van te laat komende Marokkanen; het is nu vooral zaak uit te groeien tot een volwaardige school. Dan kun je niet kieskeurig zijn.

De ophef over de eerste Renaissance-school is wat eigenaardig. We hebben nu eenmaal de vrijheid van onderwijs vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet en die bepaling staat nog altijd fier overeind. Om de zoveel tijd ontstaat er maatschappelijke verontwaardiging als blijkt dat onze grondwettelijke vrijheid door sommigen wordt ingezet ter verspreiding van onvrije ideeën.

Dan blijken streng-gereformeerde scholen bijvoorbeeld geen trek te hebben in homoseksualiteit, wat mensen kennelijk verbaast. Ik zou eerder opkijken van het tegendeel; als er een uitbundige, in zwart leer gestoken homoseksuele leraar voor de klas zou staan heupwiegen tijdens het dictee, terwijl vroom biddende ouders in de veronderstelling waren dat ze hun kinderen juist in een ‘zuivere’ omgeving hadden geplaatst. Dat zou reden zijn om je belazerd te voelen, lijkt me.

Maar goed, die maatschappelijke verontwaardiging ebt steevast weg zonder een letter van artikel 23 te hebben aangeroerd. De huidige oprisping over de Renaissance-school zal dat niet anders maken. Het is echter wel interessant om, telkens weer, de verbazing te registreren over het feit dat mensen, geheel vrijwillig, zulke onvrije instituten opzetten. Geregeld vallen de termen ‘wereldvreemd’, ‘niet meer van deze tijd’ en ‘een parallelle samenleving’. Men lijkt zich dan af te vragen waarom mensen zulke achterhaalde denkbeelden nastreven en welke ouders zo dwaas zijn om hun kinderen daaraan bloot te stellen.

Die vragen gaan voorbij aan wellicht de belangrijkste succesfactor van strikt georganiseerde gemeenschappen: duidelijkheid. Of het nou de kerk is, een extremistische politieke partij of het studentencorps; het is buitengewoon prettig te weten wat de bedoeling is, welke plaats alles en iedereen heeft en welke kant de hele mieterse boel opgaat. Vrijheid is een groot goed, maar stuurloos ronddobberen is een groter kwaad. Allemaal leuk en aardig, dat individualisme, maar het is doodvermoeiend om de hele tijd alles zelf te moeten verzinnen. Zeker wanneer er zoveel mis lijkt te gaan.

Dus ik begrijp het wel, die Renaissance-school. Het ís ook niet leuk, al dat ‘negatief gedoe over de witte man’. En die klimaatverandering stelt ons voor zo’n overweldigende opgave, daar mag een mens best even van schrikken en terugdeinzen. Niet iedereen kan de held uithangen, dus Baudet hoeft zich nergens voor te schamen. Evenmin heeft het in dit soort gevallen zin om je op te winden, of een ander te bestempelen als de volgende gevaarlijke idioot. Beter is het om volop mee te doen, met een onstuitbare inzet bovendien. Vandaar onze verhuizing naar Almere: er moeten zoveel mogelijk kinderen op die school worden ingeschreven! Hoe meer vrolijke zielen uit alle windstreken van Nederland zich aansluiten, hoe meer vreugd. Je moet die woede en afkeer tegen onze samenleving een beetje uitdunnen. Of omvolken, zo u wilt.