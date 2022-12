Hoe media in de VS worstelen met TikTok: nieuws brengen met zonnebril en pruik op?

TikTok-screenshot van The Washington Post. Beeld TikTok

Ik moet twee keer kijken. Op mijn telefoon dartelt een jongen in een hysterische montage door het beeld, eerst verkleed als rechter, inclusief toga, en dan – poef! – als president Joe Biden, achter een dikke zonnebril. ABBA klinkt op de achtergrond. Maar het staat er echt: dit filmpje, op socialemediaplatform TikTok, is gemaakt door The Washington Post, de meer dan honderdveertig jaar oude Amerikaanse krant die bekendstaat om zijn evenwichtige berichtgeving en ietwat saaie karakter.

Als je deze dagen door TikTok scrolt, kom je meer kranten tegen: The New York Times, The Wall Street Journal, The Dallas Morning News, The LA Times. In juli lanceerde zelfs het oerdegelijke, intellectuele nieuwsblad The Economist zijn eigen TikTok-avontuur: ‘We beloven dat we geen dansvideo’s laten zien’, grapte de redactie.

TikTok is de populairste jongeren-app ter wereld en geen zichzelf respecterend Amerikaans medium kan het zich nog veroorloven om die links te laten liggen. Meer dan een kwart van de volwassen Amerikanen onder de 30 jaar zegt zijn nieuws tegenwoordig van TikTok te halen, zo blijkt uit onderzoek van het Pew Research Center.

In de begindagen draaide TikTok vooral om dansvideo’s en komische sketches. Entertainment dus. Dat veranderde tijdens de pandemie. Tieners, die hele dagen thuis op hun telefoon zaten, deelden op TikTok hun zorgen en gedachten over de wereld. Langzamerhand werden traditionele kranten de app ingetrokken. Inmiddels gebruiken veel Amerikaanse jongeren liever TikTok als zoekmachine dan Google.

Autoritair regime

Die populariteit van het Chinese bedrijf leidt ook tot zorgen. Sommige Amerikanen vragen zich hardop af of het slim is dat gerenommeerde kranten journalistiek bedrijven op een app die de regels volgt van een autoritair regime zonder persvrijheid.

Vorige maand riep de Republikeinse senator Marco Rubio op tot een TikTok-verbod in de Verenigde Staten. Hij vertrouwt de intenties van het Chinese bedrijf niet. Wat als het bedrijf data verzamelt van onder meer ‘journalisten die ze in het vizier hebben’, schreef hij in een opiniestuk in The Washington Post. Mediawetenschapper Michael Socolow waarschuwde eerder in Politico Magazine dat journalisten geen platform zouden moeten promoten ‘dat een geschiedenis kent van politieke censuur’.

Traditionele kranten kunnen ervoor kiezen om weg te blijven van een app die wereldwijd 3 miljard gebruikers heeft. Of ze kunnen het gesprek op TikTok beïnvloeden door het spel mee te spelen. De meeste Amerikaanse kranten lijken voor dat laatste te kiezen. Al gebeurt dat wel op een andere manier dan ze eeuwenlang waren gewend.

Gebleekte tanden

De nieuwste gezichten van het Amerikaanse medialandschap zijn geen stoffige onderzoeksjournalisten of klassieke nieuwslezers met gestylde kapsels en gebleekte tanden, zoals we die kennen van CNN en Fox News, maar drukke jongeren met warrig haar die in korte video’s vertellen wat er in de wereld gebeurt. Hiervoor trekken ze alles uit de kast. Letterlijk: zonnebrillen, stropdassen, pruiken.

Zoals het filmpje van Chris Vazquez, een van de jongste gezichten van The Washington Post op TikTok, die zich als rechter en daarna als Biden verkleedde: daarin legt Vazquez het nieuws uit dat een rechter in Texas de plannen van Biden om de studieschuld kwijt te schelden, heeft getorpedeerd. Een ingewikkeld verhaal, in minder dan een minuut uitgelegd.

De TikTok-video’s leveren kranten niet meteen geld op. Ze hopen met de video’s naamsbekendheid te genereren onder een nieuwe jonge Amerikanen. Anderhalf miljoen gebruikers volgen inmiddels The Washington Post op TikTok. ‘Wij zijn een krant’, staat er gortdroog in het profiel. De grote vraag is natuurlijk of al die jongeren op TikTok snappen wat ze daar nou precies mee bedoelen.

Maral Noshad Sharifi is correspondent in New York.