Hoe macht en gezag in één weekend kunnen afbrokkelen: Poetin is niet de sterke man die hij pretendeert te zijn

Vladimir Poetin aan tafel met een van zijn weinige bondgenoten: Alexandr Loekasjenko, president van Belarus. Beeld ANP / EPA

De beelden dit weekend waren even dramatisch als surrealistisch. Mannen met raketwerpers tussen huurstepjes in Rostov aan de Don. Volgeladen vuilniswagens langs de toegangswegen naar Moskou om de boel te blokkeren. Een graafmachine die overdwars een diepe sleuf in het asfalt van de snelweg maakte. En intussen die kolonne van pantserwagens en diepladers met tanks, die gestaag naar het noorden trok. Zo eenvoudig bleek het dus, om het Kremlin te bedreigen.

Napoleon en Hitler hadden maanden nodig om bij Moskou te geraken, Jevgeni Prigozjin kwam in een weekend met een paar duizend huurlingen halverwege. Ook hij keerde om, maar het gemak waarmee de kolonne tot aan Voronezj kon doorstoten, de primitieve verdedigingswerken die werden opgeworpen en de paniekstemming in de hoofdstad, wezen allemaal in dezelfde richting: Rusland is lang niet zo sterk als het dacht te zijn.

Hoewel nog volstrekt onduidelijk is hoe de ongelooflijke gebeurtenissen van afgelopen weekend in Rusland zullen uitkristalliseren, kan één conclusie in elk geval worden getrokken: Vladimir Poetin is niet de sterke man die hij pretendeert te zijn. Zijn macht en gezag zijn in een weekend voor de ogen van de hele wereld, en vooral die van de Russen zelf, danig afgebrokkeld.

Zelfs de Russische kranten konden er niet omheen. ‘Rusland heeft zijn kwetsbaarheid laten zien aan de hele wereld en zichzelf’, schrijft de Moskovskii Komsomolets maandagmorgen. ‘Prigozjin zal verdwijnen, maar de problemen blijven. Het bestaan van de staat zelf wordt bedreigd.’ En Nezavisamaya Gazeta: ‘De gebeurtenissen van 24 juni zullen zeker consequenties hebben voor het land op de lange termijn.’

Of die gevolgen een verdere ineenstorting van het regime, of een verdere verharding, of een combinatie van beide zullen zijn, is nog de vraag. Ook is twijfelachtig of de toegenomen macht van een onberekenbare sadist als Prigozjin met zijn boevenleger wel zo’n vooruitgang is. Maar dat een kleptocratie zoals Poetins Rusland, waar een misdadige zucht naar geld en macht de belangrijkste waarde is, uiteindelijk tot een soort bendeoorlog leidt, is wel een morele opsteker voor de niet-dictaturen van deze wereld.

Dat geldt zeker voor Europa, dat het afgelopen jaar zijn poot stijf heeft gehouden en Oekraïne is blijven steunen in de strijd tegen de bezetter. In de Russische propaganda wordt het westen vaak als zwak en decadent neergezet. Nu blijken democratische waarden, mensenrechten, individuele vrijheden en een daarop gebaseerd ethisch kompas het langer vol te houden dan het nihilistische machismo van een aspirant-fascist.

De oorlog in Oekraïne is, dankzij het hardnekkige verzet van de Oekraïners en de steun van het Westen, een uitputtingsslag geworden. Dat geldt in de eerste plaats voor de soldaten op het slagveld, maar ook voor de systemen waarvoor zij vechten. Welk kraakt er als eerste? Dat er dit weekend barsten in het Russische systeem zijn gevallen, is voor het Westen een reden om vooral op de ingeslagen weg door te gaan.