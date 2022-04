Hoe lang is lang genoeg als het om Johan Cruijff gaat? Twee uur? Tien uur? Of juist een enkele seconde?

Op de dag dat Johan Cruijff 75 jaar had moeten worden, vertelde zoon Jordi in het NOS Sportjournaal dat hij nog elke dag wordt benaderd door mensen die vertellen wat zijn vader voor ze heeft betekend. Ook van jongeren, die Cruijff nooit meemaakten als voetballer of trainer, krijgt Jordi berichtjes. ‘Wow, your father was a great player’, sturen ze dan. Niet omdat ze oude beelden zagen, maar omdat ze met Cruijff spelen in voetbalspelletjes als Fifa.

Ik dacht later die avond Jordi nog eens te zien, alleen dan een jaar of 45 jonger, als peuter. Hij werd door zijn vader met wandelwagen en al uit een bus getild op het vliegveld van Barcelona, daags na de verloren WK-finale van 1974. Maar een snelle rekensom leerde me dat Jordi toen nog een baby was en het waarschijnlijk om zijn zus Susila ging. Het was ergens halverwege de VPRO-documentaire JC. Regisseur David Kleijwegt smolt een eindeloze hoeveelheid archiefmateriaal samen tot een fraaie film die niet zozeer over de voetballer, maar over de mens en mediapersoonlijkheid Cruijff ging.

Johan Cruijff in de kleedkamer na afloop van zijn laatste wedstrijd. Beeld VPRO/JC

We zagen Cruijff bij Mies Bouwman, die hem vroeg wat hij een goede auto vindt. Cruijff die in de spelersbus van het Nederlands elftal uitleg geeft over financieel gedoe tussen de spelers en de bond. Cruijff die vertelt wat er mis is met de ontbijtcultuur in Spanje. Cruijff die wandelend in Barcelona uitlegt waarom je je niets moet aantrekken van wat andere mensen over je zeggen. ‘Je leeft hier toch? Het is mooi weer en ik vind dat je ervan moet genieten.’

Er was geen verteller die het geheel aan elkaar praatte, ook naamtitels van de mensen in beeld ontbraken: de film bestond louter uit fragmenten uit het leven van Johan Cruijff. Het was niets minder dan prachtig. Eenzaam in de kleedkamer na zijn laatste wedstrijd, zoenend met Danny in het vliegtuig, lachend in een Spaanse talkshow, wandelend over het strand van Barcelona, theoretiserend in interviews. Soms vrolijk, soms terughoudend, soms beslist. Steeds weer anders, altijd eigen.

De film duurde net iets meer dan een uur en eigenlijk was dat veel te kort (bovendien kwam het woord ‘ofschoon’ er geen één keer in voor). Maar goed, hoe lang is lang genoeg als het om Johan Cruijff gaat? Twee uur? Tien uur? Of juist een enkele seconde, zoals bij zijn Cruijff-draai? Ik dacht aan de woorden van Jan Mulder die na het overlijden van Cruijff zijn stuk in deze krant als volgt besloot:

‘Johan Cruijff en de tijd waren voor elkaar gemaakt. De één kon niet zonder de ander. Toch gescheiden, nu. Een vreemd, verdrietig, leeg gevoel strekt zich uit van het Spui tot aan de Ramblas. Daar staan we, tot aan de nek in de tijd, zonder Kruiffie, Die Kleine, Kroif, Kroef, Het orakel van Betondorp, El Salvador en Nummer 14. Johan, de onvergetelijke.’