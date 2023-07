Hoe kunnen zo veel mensen zeggen dat ze zouden stemmen op een partij die niet bestaat?

Wat moet je met een peiling? Een vermeende ‘driestrijd’ tussen PvdA/GroenLinks, VVD en BBB kreeg veel aandacht van de week. Die drie staan bovenaan bij bureau I&O. Na dat feit zou een oefening in zelfbeheersing moeten beginnen, want peilingen zijn een ruwe momentopname en geen voorspelling. Al helemaal niet vier maanden vóór de verkiezingen.

Maar de wens om te raden hoe dit afloopt is groot, dus wordt volop over peilingen gepraat alsof ze voorbodes zijn – wat op zichzelf weer de kans vergroot dat ze werkelijkheid worden. Zo kan het achteraf lijken alsof ze die voorspellende waarde tóch hadden, terwijl we in werkelijkheid zitten te kijken naar de gevolgen van ons eigen kuddegedrag.

Achter de stormloop die kuddes na zo’n peiling inzetten zit iets moois, kun je zeggen: de hoop, de belofte dat straks alles anders en beter zal zijn. Áls je maar de grootste wordt. Terwijl iedereen eigenlijk heus wel weet – een blik achterom en een simpele rekensom zijn genoeg – dat het zo in Nederland zelden werkt. Al 35 jaar gaan de grootste partijen meestal samen regeren.

Omtzigt

Veelgenoemd is ook dat Pieter Omtzigt volgens deze peiling 45 zetels zou halen als hij meedeed met een eigen lijst. Terwijl ik dit schrijf, heb ik nog geen flauw idee of hij zich in de strijd werpt. Maar al haakt hij af, dat gegeven is natuurlijk een stuk interessanter dan die zogenaamde driestrijd. Hoe kan het dat zoveel mensen zeggen liever hun vertrouwen te stellen in een partij die vooralsnog niet bestaat, dan in de vele (!) partijen waar ze tot nu toe uit kunnen kiezen?

We moeten het doen met indrukken en redeneringen. Voor een deel zal het zijn dat je op een hypothetische beweging alles kunt projecteren: die gaat vast precíés met het land doen wat ik wil. Daar komt bovenop, of je daar nu kanttekeningen bij plaatst of niet, dat Omtzigt bekendstaat als een underdog die ten koste van zichzelf vecht tegen onrecht. Dat wekt sympathie. Tot slot hechten veel Nederlanders nu eenmaal, net als hij, aan bestaanszekerheid terwijl ze conservatief zijn op terreinen als migratie, cultuurstrijd, EU en klimaat.

Maar er moet meer zijn. In het hoofdredactioneel commentaar van deze krant las ik dat Omtzigt in een campagne niet zou ‘wegkomen met systeemkritiek alleen’. De kiezer zou oplossingen willen weten voor het stikstofprobleem, de asielkwestie, de klimaatdoelen en ongelijkheid. Nu doet hem dat iets tekort, denk ik, want zeker voor een eenmansoperatie heeft hij best veel inhoudelijks op papier gezet. Maar vooral vraag ik me af of we er geen rekening mee moeten houden dat kiezers systeemkritiek behoorlijk belangrijk vinden.

Dat heeft best iets logisch in deze periode van grote instabiliteit. We weten dat partijen hun vaak buitengewoon gedetailleerde voorstellen niet tot achter de komma kunnen uitvoeren. Door de noodzaak om coalities te vormen, en vooral door de grote ontwikkelingen waar we maar beperkt invloed op hebben: pandemie, oorlog, Chinese agressie, trumpisme, klimaatcrisis, migratie, vergrijzing, AI – de rij is heel lang te maken.

Met zo veel turbulentie wordt de behoefte aan een goed werkend systeem, dat klappen kan opvangen en zo nodig van richting kan veranderen, misschien wel minstens zo groot als de behoefte aan specifieke oplossingen. Kunnen we geloven wat leiders zeggen? Hebben alle Nederlanders genoeg inspraak? Kun je je recht halen? Werkt wat in Den Haag wordt bedacht in de praktijk? Het is fijn om die vragen met ‘ja’ te kunnen beantwoorden, wanneer je ongerust bent over wat er allemaal op je afkomt. Discussie over maatregelen heeft pas zin, wanneer je weet dat die worden getroffen in een goed functionerend bestuur.

Als ik over de campagne ging bij een politieke partij, zou ik even nagaan of we daar eigenlijk wel een visie op hebben.

Onuitvoerbare compromissen

Met zoveel onzekerheden kun je juist murw worden wanneer partijen heel precieze plannetjes voorstellen, terwijl je weet hoe klein de kans is dat ze die ook verwezenlijken. Natuurlijk moeten politici een beetje concreet zijn. Maar we hebben er niks aan als zij vervolgens in coalitiebesprekingen per se alle beloofde sleutels en moeren willen gebruiken, en daarmee onuitvoerbare compromissen in elkaar knutselen die burgers alleen maar tot last zijn.

Daarbij moet je er juist tijdens opgeblazen meningsverschillen over deelkwesties, ook nog eens alert op zijn dat je niet ten prooi valt aan een afleidingsmanoeuvre. De VVD lijkt die al vaak beproefde cynische route weer te kiezen, met de geënsceneerde kabinetsval over het relatief marginale vraagstuk van de gezinshereniging voor vluchtelingen. De verantwoordelijkheid voor dertien jaar beleid, met pijnlijke gevolgen voor veel Nederlanders, moet worden gemaskeerd door te doen alsof dit het allerergste is dat ons overkomt. En volgens kiezersonderzoek van Kantar trappen een hoop mensen hierin.

Geen wonder dat de PVV ook weer wat gunstiger peilt. De belangrijkste politieke ontwikkeling van de laatste 20 jaar was de radicalisering van een massief, uiterst rechts blok. De nieuwe beweging BBB wist stemmers uit dat blok los te weken én niet-stemmers te motiveren, terwijl zij zelf de democratische rechtsstaat respecteert en constructief samenwerkt met andere partijen – zie de provinciale colleges. Of dat zo blijft, lijkt me op weg naar de verkiezingen ook iets om naar te kijken, bij alle ruwe momentopnames die nog komen.