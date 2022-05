Hoe kun je authentiek leven? Dat is de wezenlijke vraag van het coming-of-agegenre

Beeld Olf de Bruin

Hoewel de naam J.D. Salinger (1919-2010) niet meer zo vaak valt, heeft zijn roman De vanger in het graan uit 1951 een blijvende invloed op de coming-of-ageroman. Een recent voorbeeld in Nederland is De geschiedenis van mijn seksualiteit uit 2021 van Tobi Lakmaker. De hoofdpersoon uit die roman kijkt net als Holden Caulfield in De vanger in het graan met een mengeling van walging en verbazing naar de wereld van de volwassenen, die gevuld is met huichelachtige praatjes, gefnuikte ambities en mismoedige rituelen die alleen maar de vervreemding van de sociaal aangepaste mens onderstrepen. Hoe kun je authentiek leven in een wereld die van imitatie en opportunisme aan elkaar hangt? Dat is de wezenlijke vraag van het genre.

Waarbij het goed is te beseffen hoe jong dit genre eigenlijk is. Niet zo lang geleden was een 16-jarige al verdreven uit het domein van het kind. De verlenging van de jeugd is het gevolg van de industriële revolutie en de arbeidsspecialisatie waardoor er massaal behoefte ontstond aan geschoolde arbeiders, die dus ook langer naar school dienden te gaan. Het werken op het land in familieverband en het leren van een ambacht als gezel bij een meester werden geleidelijk aan vervangen door leerplicht die steeds verder werd opgerekt. Daarnaast is de levensverwachting in Europa de afgelopen twee eeuwen ongeveer verdubbeld. Het ideaal van de eeuwige jeugd bestond ongetwijfeld al, maar door deze ontwikkelingen werd het grondig gedemocratiseerd.

Mede onder invloed van de romantiek werd het kind steeds minder gezien als een arbeidskracht in wording en een oudedagsvoorziening in opleiding. Het kreeg geleidelijk de aura van een heilige; wie een genie wilde zijn moest vooral zelf kind blijven. Picasso verklaarde dat hij er een leven over had gedaan te schilderen als een kind. En in de film Amadeus van Milos Forman uit 1984 wordt Mozart geportretteerd als een groot kind dat begiftigd is met de vonk van het goddelijke. Daartegenover staat zijn concurrent Antonio Salieri, die het ambacht en de wetten van het componeren als geen ander beheerst, maar omdat hij niet begiftigd was met de goddelijke vonk gestraft werd met middelmatigheid en vergetelheid. De zonde van Salieri was dat hij volwassen was geworden, misschien altijd al volwassen was geweest.

Het genie, een romantisch begrip bij uitstek, bestaat uit een typische mengeling van een vleugje originaliteit, een beetje waanzin en de onbevangenheid van de jeugd. De charme van Holden Caulfield in De vanger in het graan is dat de lezer vermoedt met een genie in wording te maken te hebben, een gedachte die Holden zelf cultiveert.

Originaliteit, het eindeloos vernieuwen van de traditie, is echter wel een ingrediënt waar men niet al te scheutig mee moet zijn. Is men al te origineel, dan zullen de buren de crisisdienst bellen en belandt men in een ggz-instelling. Binnen de poorten van zo’n instelling verbleekt de aantrekkingskracht van de originaliteit razendsnel.

Overigens is de kennis van het verleden doorgaans zo beperkt dat men dat verleden eindeloos kan recyclen en toch met volle overtuiging kan verkondigen iets volstrekt nieuws te hebben gecreëerd.

Maar ook buiten de wereld van de schone en minder schone kunsten werd coming of age een eindeloos proces, waarbij men zichzelf bleef zoeken, vinden en opnieuw uitvinden. Het juk van het determinisme en de noeste arbeid was vervangen door een misschien net zo zwaar juk, dat van de vrije tijd en de schijnbaar eindeloze mogelijkheden.

Gaandeweg werd de ouderdom steeds meer een uitgekleed voorportaal van de dood, een teken dat men al dan niet vrijwillig dient op te rotten.

Dat dit beeld niet vanzelfsprekend is, kunnen we onder andere opmaken uit het Symposium van Plato, waarin oudere mannen vol levenslust discussiëren over de liefde en over de vraag onder welke voorwaarden de wijsheid van de oude man geruild kan worden voor het lichaam van de jonge man. Het zou van benepenheid getuigen om vrouwen uit te sluiten van deze ruilhandel, al was het maar omdat wij inmiddels weten dat vrouwen eveneens wijsheid kunnen bezitten.

Hoezeer de weerzin tegen de ouderdom gemeengoed is geworden wordt geïllustreerd door een interview met Marja Pruis van Sara Berkeljon in de Volkskrant. Pruis zei dat ze aangesproken worden met het woord oma ‘echt héél erg lastig vindt’, om daaraan toe voegen dat ze dat ‘kinderachtig’ van zichzelf vindt. Waar het kinderachtige zich voordoet, blijft de mogelijkheid van de goddelijke vonk open.

Waaraan moet worden toegevoegd dat de ouder wordende vrouw het moeilijker heeft dan de ouder wordende man, onder andere omdat veel mensen nog moeten wennen aan het idee dat ook zij haar kennis en inzicht kan aanbieden aan een hongerige jongere, in ruil voor wat warmte.

In het genre van de coming-of-ageroman neemt De gelukzalige jaren van tucht van de 81-jarige Zwitsers-Italiaanse schrijver Fleur Jaeggy een unieke plek in. Het boek kwam in 1989 in Italië uit en is onlangs opnieuw in Nederland verschenen. Hier geen zoektocht naar authenticiteit en waarachtigheid in een phony wereld, zoals Holden Caulfield dat zou noemen. Zijn weerzin tegen de oppervlakkige middenklasse en haar gestes is feitelijk gemeengoed geworden. Jaeggy beschrijft met verve jeugdige gelatenheid, een gelatenheid vol ingehouden levenslust.

De hoofdpersonen van deze roman zijn jonge meisjes op een kostschool in de buurt van Appenzell, een van de meest conservatieve regio’s van Zwitserland. Mannen zijn in deze wereld afwezig. Jaeggy schrijft dat er ‘schaarste aan mannen’ heerste; de mannen die er waren, waren voornamelijk oude mannen, gekken of huismeesters.

Al in de tweede zin van het boek valt de naam van de Zwitserse schrijver Robert Walser, waarmee de waanzin is afgedekt. Walser kan vermoedelijk een genie worden genoemd, wel heeft hij een groot gedeelte van zijn leven in psychiatrische instellingen doorgebracht. Bij Jaeggy is de waanzin het dagelijks brood waarvan men zo min mogelijk dient te eten.

De verteller is een anti-Holden Caulfield. In deze roman is het de kunstmatigheid die vervolmaakt dient te worden, het is alsof de meisjes al beseffen hoe kunstmatig leven eigenlijk is: ‘Tijdens haar jaren op kostschool ontwikkelt elk meisje dat een beetje ijdel is een beeld van zichzelf, een soort dubbelleven, ze verzint een manier van praten, lopen en kijken.’

En over de door de verteller bewonderde en geliefde Frédérique schrijft ze: ‘Frédérique verborg haar minachting achter gehoorzaamheid en discipline, ze was zeer eerbiedig. Ik kon nog niet zo goed veinzen.’

De kostschool wordt bevolkt door dochters uit de betere klasse. Je zou bijna willen spreken van de aristocratie, ware het niet dat die toen al niet meer bestond.

Overwegingen en terzijdes over ongelijkheid — de niet-ideale verdeling van voorrechten en plichten die tegenwoordig privileges genoemd worden — ontbreken in deze roman volledig. Op de kostschool, het Bausler Instituut, van de directeur, mevrouw Hofstetter, accepteert men de wereld zoals de speler accepteert dat de dobbelsteen op 1 valt. Wat niet wil zeggen dat alle diversiteit ontbreekt: ‘Eén meisje was een negerinnetje, zoals dat toen heette, met kroeshaar, een pop die we in Appenzell bewonderden. Op een dag was haar vader haar komen brengen. Hij was president van een Afrikaanse staat.’

In dit universum zonder mannen krijgt de broeierigheid, die onvermijdelijk is op zo’n kostschool, een andere gedaante. Minder hijgerig, weemoediger. Zoals Jaeggy schrijft over Frédérique: ‘Ik hield misschien niet zozeer haar in de gaten als wel haar ongeluk.’

Ook de moeders ontbreken; men heeft elkaar en mevrouw Hofstetter, die zo ongenaakbaar lijkt dat ze feitelijk tevens afwezig is. Dit op elkaar aangewezen en tot elkaar veroordeeld zijn doet begeerte en bewondering des te feller verschijnen. Het machtsspel wordt ook door de meisjes vlijmscherp uitgevochten. Hooguit kun je zeggen dat het geweld zich minder vulgair manifesteert. Een blik, een ijzige opmerking, of gewoon de ander doodzwijgen.

Een jonger meisje dat de verteller om bescherming heeft gevraagd, wordt door haar afgewezen en daar heeft de verteller later spijt van. ‘Ze was werkelijk snoezig, charmant, ik had een slavin verloren zonder er enig genoegen aan te beleven.’

Het leven zelf blijkt afwezig en er wordt niet eens hartstochtelijk op gewacht. Het volle leven is een mythe. Of zoals Jaeggy schrijft: ‘Frédérique zinspeelde op een man als op een voltooide parabel.’

De man en het leven zelf, voltooide parabelen.

De gelukzalige jaren van tucht doet soms denken aan die andere, minstens zo prachtige en ook in het Italiaans geschreven roman De tuin van de Finzi-Contini’s van Giorgio Bassani (1916-2000), waarin een aristocratisch aandoende familie in het stadje Ferrara op een heel ander soort vernietiging wacht, die van de oorlog.

De meisjes op de kostschool zijn zwanger van het onheil, ze wachten tot ze het instituut weer kunnen verlaten, maar ze weten dat ze mevrouw Hofstetter en het onheil altijd bij zich zullen dragen.

Over het liefdesobject van de verteller schrijft Jaeggy op het eind van de roman: ‘Een paar jaar later probeerde Frédérique in Genève haar huis in brand te steken, de gordijnen, de schilderijen en de moeder. Haar moeder zat te lezen in de salon.’

De moeder komt na de gordijnen en de schilderijen, een veelzeggend detail.

Ik bewonder de subtiele, ernstige en toch door en door ironische manier waarop Jaeggy de ‘oudere kinderen’ beschrijft die praten over het leven ‘alsof het een balboekje was’.

De meisjes op deze kostschool hebben zich het menselijk tekort toegeëigend, ze spelen dat tekort net zolang tot het zijn geworden, wetend dat hun wereld door de geschiedenis hoe dan ook langzaam zal worden opgerold. Ze kunnen er niet al te rouwig om zijn en vertrouwen in een alternatief ontbreekt hen ten enenmale.

Een enkeling probeert de geschiedenis voor te zijn door zelf gordijnen en moeder in brand te steken.